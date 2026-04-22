Tử vi ngày mới thứ Năm 23/4/2026 của 12 con giáp: 3 tuổi trúng quả tài lộc, tuổi Thân đếm tiền mỏi tay

Thứ Năm ngày 23/4/2026 là một ngày đẹp về đường tài chính với nhiều con giáp, đặc biệt là ba tuổi được tử vi đánh giá có vận khí tiền bạc vượng nhất. chị em tuổi Thân, tuổi Dậu và tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tâm thế đón những khoản thu nhập ngoài dự kiến, từ tiền thưởng, hợp đồng mới cho đến những cơ hội đầu tư nho nhỏ nhưng sinh lời đều. Dù vận tài lộc rực rỡ, các chị em vẫn cần giữ cái đầu tỉnh táo để đồng tiền về tay rồi ở lại lâu dài, chứ không phải đến rồi đi vội vàng như cơn gió thoảng.

Tuổi Thân: Đếm tiền mỏi tay, vận Thần Tài sáng rực

Chị em tuổi Thân bước vào ngày 23/4 với vận tài lộc gần như sáng nhất trong 12 con giáp. Công việc vốn đang trong giai đoạn tăng tốc, nay lại thêm một hợp đồng hoặc khoản thưởng nóng đến bất ngờ khiến chị em vừa mừng vừa không tin nổi vào mắt mình. Với những chị em tuổi Thân làm kinh doanh tự do, đây là ngày đơn hàng dồn dập, khách cũ quay lại, khách mới tự tìm đến mà không cần quảng cáo nhiều.

Điểm thú vị của ngày 23/4 là tiền đến từ nhiều nguồn chứ không phải một mối duy nhất. Có thể là khoản nợ cũ tưởng đã quên nay người ta chủ động trả lại, có thể là món đồ rao bán lâu ngày bỗng có người hỏi mua với giá tốt. Chị em tuổi Thân nên giữ điện thoại bên mình, kiểm tra tin nhắn thường xuyên vì cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào.

Lời khuyên cho chị em Thân hôm nay: Đừng vội tiêu ngay khoản tiền vừa nhận. Hãy dành một phần để tiết kiệm hoặc tái đầu tư, vì vận tài của chị em đang ở giai đoạn lên, càng tích lũy càng sinh lời.

Tuổi Dậu: Thu nhập ngoài khởi sắc, đầu tư nhỏ lãi to

Chị em tuổi Dậu ngày 23/4 không có khoản tiền khổng lồ đổ về như tuổi Thân, nhưng lại có cái hay riêng là tiền vào đều đặn từ nhiều khe hở nho nhỏ. Công việc chính vẫn ổn định, lương thưởng đúng hẹn, nhưng điểm nhấn nằm ở các khoản thu nhập phụ mà chị em vốn xem nhẹ. Cộng tác làm thêm, bán hàng online, tiền hoa hồng giới thiệu bạn bè mua sản phẩm, tất cả đều mang lại những khoản nhỏ mà khi gộp lại khiến chị em bất ngờ.

Đây cũng là ngày tốt để chị em tuổi Dậu suy tính chuyện đầu tư dài hạn. Một cơ hội mà trước đây chị em đắn đo, nay quay lại xem xét sẽ thấy rõ ràng hơn và tự tin hơn trong quyết định. Không cần đầu tư lớn, chỉ cần đủ thông minh và nhẫn nại, tiền sẽ tự sinh sôi.

Một lưu ý nhỏ: Chị em tuổi Dậu nên tránh cho vay tiền trong ngày 23/4, đặc biệt là với người thân quen miệng hứa nhưng tay không có gì bảo đảm. Giữ tiền ở lại với mình sẽ có lợi hơn cho vận khí chung của tháng.

Tuổi Tỵ: Quý nhân mang tiền đến, cơ hội hợp tác mở ra

Khác với hai tuổi trên, chị em tuổi Tỵ ngày 23/4 đón tài lộc qua cánh cửa của các mối quan hệ. Một người bạn cũ lâu không gặp, một đối tác từng làm việc chung hay thậm chí một người em từng được chị em giúp đỡ sẽ quay lại mang đến cơ hội kiếm tiền thật sự. Đây không phải kiểu tiền rơi từ trời xuống mà là tiền đến từ uy tín và cách sống tử tế của chị em bao năm qua.

Các chị em tuổi Tỵ đang có ý định khởi nghiệp, mở thêm dự án phụ, hoặc chuyển hướng công việc sẽ nhận được lời mời hợp tác khá hấp dẫn trong ngày 23/4. Đừng vội từ chối dù công việc nghe có vẻ lạ so với chuyên môn hiện tại, vì đôi khi cơ hội lớn lại nằm ở những ngã rẽ không ngờ tới.

Tuy nhiên chị em tuổi Tỵ cần lưu ý một điều: Tài lộc đến qua quan hệ thì cũng nên ứng xử có trước có sau. Nhận được lợi ích thì đừng quên cảm ơn, có điều kiện thì giữ mối quan hệ lâu dài. Đó là cách nuôi vận tài bền vững nhất.

Những con giáp còn lại như Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi trong ngày 23/4 có vận khí tài lộc ở mức bình thường đến khá, không có đột phá lớn nhưng cũng không đáng lo ngại. Riêng chị em tuổi Ngọ và tuổi Tuất nên cẩn thận với các khoản chi tiêu bốc đồng trong ngày, đặc biệt là mua sắm online khi thấy khuyến mãi hấp dẫn. Rất dễ mua về rồi nhận ra không thực sự cần.

Chị em tuổi Dần và tuổi Mão nên tập trung vào công việc chính thay vì chạy theo những cơ hội nhỏ lẻ bên ngoài. Vận tài của hai tuổi này sẽ đến vào cuối tuần, còn đầu tuần cứ giữ vững phong độ là được.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.