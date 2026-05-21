Trong chuyến thăm ba ngày đến Bắc Ireland cùng Vua Charles, bà xuất hiện với món trang sức quen thuộc nhưng đầy ẩn ý, đó là chiếc trâm cỏ ba lá kim cương và đá ngọc lam mà giới chuyên gia trang sức hoàng gia vẫn còn tranh luận về nguồn gốc đến tận hôm nay.

Khi trang sức trở thành ngôn ngữ ngoại giao

Đây là lần thứ 43 Vua Charles đặt chân đến Bắc Ireland, tính gộp cả thời gian còn là Vương tử xứ Wales lẫn sau khi lên ngôi. Chuyến đi năm nay vẫn theo hành trình quen thuộc, nhưng sự chú ý của công chúng lại đổ dồn vào Vương hậu Camilla, cụ thể là chiếc trâm cài nhỏ gắn trên ve áo của bà.

Ngay ngày đầu tiên đặt chân xuống khu vực Titanic Quarter ở Belfast, Vương hậu đã đeo chiếc trâm cỏ ba lá. Bà khoác bộ áo khoác dáng dài màu xanh phấn may riêng từ thương hiệu Anna Valentine, kết hợp đầm từ chính thương hiệu này với họa tiết vải Eva Belle của Liberty of London. Chiếc túi Lady Dior và giày Chanel hoàn thiện diện mạo. Đón tiếp hai vị khách hoàng gia là những vũ công và nhạc sĩ Ireland trong không khí rộn ràng.

Sang ngày thứ hai tại Hillsborough, County Down, Vương hậu tiếp tục chọn chiếc trâm quen thuộc đó. Lần này bà mặc đầm xanh navy từ Fiona Clare, một trong những thương hiệu ruột, khoác thêm áo coat xanh navy từ The Fold. Điểm nhấn vẫn là chiếc trâm cỏ ba lá với ba viên ngọc lam xanh được bao quanh bởi kim cương, tạo hình lá cỏ ba lá - biểu tượng quốc gia của Ireland. Tại quán pub The Parsons Nose gần Belfast, bà thử tay nghề rót bia Guinness, một kỹ năng đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo mà không phải ai cũng làm được ngay lần đầu.

Chiếc trâm và bí mật chưa có lời giải

Điều khiến chiếc trâm cỏ ba lá này thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở vẻ đẹp hay sự phù hợp về mặt chủ đề. Nguồn gốc của nó cho đến nay vẫn là một câu hỏi mở trong giới nghiên cứu trang sức hoàng gia.

Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là chiếc "trâm kim cương và ngọc lam" từng được Công tước phu nhân Portland tặng cho Vương hậu Elizabeth II trước thềm hôn lễ với Vương tử Philip năm 1947. Theo giả thuyết này, chiếc trâm đã được truyền lại cho Camilla sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Tuy nhiên, một số nguồn khác lại cho rằng đây thuộc bộ sưu tập cá nhân của Vương hậu Camilla, không liên quan đến di sản của mẫu hậu chồng.

Dù xuất xứ là gì, chiếc trâm này đã xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt và cảm xúc. Bà đeo nó tại lễ tang của Công tước phu nhân Devonshire năm 2014, và trong ngày thi hài Nữ hoàng Elizabeth II được đưa trở về Điện Buckingham sau khi bà qua đời. Những dịp như vậy cho thấy Camilla xem đây là món trang sức mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc, không đơn thuần là phụ kiện trình diễn.

Bắc Ireland không chỉ là điểm dừng nghi lễ trong lịch trình hoàng gia. Tháng 10 năm ngoái, Thân vương William và Vương phi xứ Wales Kate đã có chuyến thăm riêng đến Belfast, tập trung vào các tổ chức hỗ trợ cơ hội sáng tạo và khởi nghiệp cho giới trẻ vùng nông thôn. Hai người ghé thăm trường đào tạo mới của Lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn Bắc Ireland tại Cookstown, tham gia bài tập huấn luyện và thoải mái đùa vui cùng tình nguyện viên. Vương phi Kate còn nói đùa rằng bà muốn được lái xe cứu hỏa với còi hú.

Cũng như Camilla, Kate có thói quen ăn mặc theo màu sắc và biểu tượng của vùng đất đang đến thăm. Trong chuyến thăm đó, cô chọn tổng thể xanh Ireland với thiết kế McQueen monochrome ấn tượng.

Nhìn lại hành trình của cả gia đình hoàng gia tại Bắc Ireland, có một điều nhất quán xuyên suốt: Họ không đến chỉ để xuất hiện, họ đến để kết nối. Và đôi khi, một chiếc trâm cài nhỏ nói được nhiều điều hơn bất kỳ bài phát biểu nào.

*Theo Tatler