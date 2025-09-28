Công nương Sophie dù đã 60 tuổi vẫn khiến nhiều người phải chú ý trong chuyến thăm Nhật Bản kết thúc vào thứ Hai vừa rồi. Bà đã thay thế những chiếc đầm hoa nhẹ nhàng thường thấy bằng một phong cách công sở sang trọng, trẻ trung hơn. Công nương của Hoàng tử Edward đã tham dự bữa tối về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh và một cuộc họp với các bên liên quan Nhật Bản vào ngày 20 tháng 9, nổi bật với bộ suit màu hồng phấn từ nhãn hiệu Theory.





Bộ suit bao gồm một chiếc blazer "Classic Staple Blazer in Blush" và quần ống rộng cùng thương hiệu, kết hợp cùng chiếc áo sơ mi có họa tiết tạo nên điểm nhấn thú vị cho trang phục. Công nương Sophie cũng đổi giày cao gót mảnh và stiletto của mình lấy đôi giày block heel màu nâu rỉ của Penelope Chilvers, mang đến sự chuyển mình từ mùa hè sang thu cho bộ suit nhạt màu.

Người phụ nữ luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu này còn hoàn thiện vẻ ngoài của mình bằng cách buộc tóc cao để lộ đôi hoa tai vàng Giulia Barela 'Arizona'. Nhà thiết kế Angela Kyte chia sẻ: "Phong cách của Công nương Edinburgh tại đây đạt được sự cân bằng giữa vẻ đẹp thanh lịch và khéo léo ngoại giao, rất phù hợp cho một sự kiện quốc tế. Bà diện bộ suit màu hồng nhạt được may đo cẩn thận, thể hiện cả quyền lực và gần gũi, cùng chiếc áo sơ mi có họa tiết thêm phần sinh động mà không làm lu mờ bộ trang phục".

Không phải lúc nào Công nương cũng chọn suit để mặc, nhưng mỗi khi bà làm vậy, bà đều toát lên vẻ tự tin và thuần thục. Hãy cùng xem qua một số bộ suit ấn tượng khác mà Công nương Sophie đã từng diện trong quá khứ.

Grey check

Vào tháng 9 năm ngoái, Công nương Sophie đã chọn một bộ suit kẻ caro màu xám của Vince, phối cùng áo sơ mi satin màu xanh và clutch cùng màu khi bà tham dự lễ khai trương nhà máy sản xuất rượu sủi Domaine Evremond ở Kent.





Neutral satin

Trước khi trở thành Công nương của Edinburgh, Sophie đã từng gây ấn tượng với bộ suit satin màu trung tính. Bà đã xuất hiện tại sự kiện khai trương một ngày chơi golf từ thiện tại Câu Lạc Bộ Golf Camberley Heath và phối cùng giày loafers màu nâu cao gót.





Skirt suit

Công nương Sophie cũng không ngần ngại chuyển từ quần sang chân váy khi chọn suit. Vào năm 2004, khi cùng Hoàng tử Edward thăm Trường Chuẩn bị Norman Court ở West Tytherley, Hampshire, bà đã diện bộ suit màu xanh pastel không cổ và ôm sát. Bộ trang phục được phối cùng clutch màu vàng bơ và giày pump màu nude.





Lovely in lilac

Gần đây hơn, trong một cuộc họp về Quyền lợi Trẻ em tại chính phủ Anh và Nghị viện Châu Âu ở Brussels, Công nương Sophie đã chọn một bộ suit màu tím hoa cà của Victoria Beckham. Chiếc thắt lưng Mulberry màu trắng và áo sơ mi có họa tiết hoàn chỉnh cho bộ trang phục.







Công nương Sophie của Edinburgh không chỉ nổi tiếng với những hoạt động từ thiện và công tác đại diện hoàng gia, mà còn với gu thời trang tinh tế và sang trọng của mình. Những bộ suit mà bà lựa chọn không chỉ phản ánh phong cách cá nhân mà còn gửi đi thông điệp về sự quyền lực, tinh tế, và khả năng thích nghi với mọi ngữ cảnh văn hóa.