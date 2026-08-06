Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Vua Charles III (khi đó là Thái tử Charles), Công nương Diana không chỉ tìm kiếm sự tự do cho riêng mình mà còn mong muốn mang đến cho Hoàng tử William và Hoàng tử Harry một môi trường sống ít áp lực hơn, ở đó họ có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường thay vì luôn bị bao quanh bởi sự soi xét của công chúng. Trong những tháng cuối đời, California, đặc biệt là vùng biển Malibu, đã trở thành điểm đến mà bà đặt nhiều kỳ vọng nhất. Và giữa thiên đường ven biển ấy, có một căn biệt thự từng được xem là nơi mở đầu cho chương mới của cuộc đời Diana, nhưng rồi mãi mãi chỉ dừng lại ở một giấc mơ.

Theo chia sẻ của cựu quản gia hoàng gia Paul Burrell với ABC vào năm 2003, Diana từng nói rằng nước Mỹ mang đến cho bà cảm giác tự do mà nước Anh khó có thể có được. Trong suy nghĩ của bà, đây sẽ là cuộc sống mới dành cho cả ba mẹ con, nơi không còn những rào cản giai cấp, không còn sự phán xét và những quy tắc hà khắc của hoàng gia. Sau khi chính thức ly hôn gần một năm, Diana bắt đầu lên kế hoạch chuyển đến sinh sống lâu dài tại bờ Tây nước Mỹ cùng người bạn trai khi đó là Dodi al-Fayed.

Hai người đã lựa chọn một căn biệt thự phong cách Địa Trung Hải nằm ở Paradise Cove, một trong những khu vực đẹp và riêng tư nhất của Malibu. Tháng 6/1997, Dodi al-Fayed đã mua bất động sản này với giá khoảng 7,3 triệu USD. Thế nhưng chỉ hai tháng sau, vào ngày 31/8/1997, Diana và Dodi đều thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi tại Paris, khép lại mọi dự định còn dang dở.

Căn biệt thự mà Diana chưa kịp đặt chân vào rộng khoảng 836 m², nằm trên khu đất rộng gần 2 ha với tầm nhìn hướng thẳng ra Thái Bình Dương. Ngôi nhà có 6 phòng ngủ, lối đi riêng xuống bãi biển, hồ bơi, sân tennis, khu nhà dành cho khách cùng một xưởng điêu khắc nằm tách biệt trong khuôn viên. Đây là kiểu bất động sản rất hiếm tại Malibu vì vừa đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, vừa sở hữu vị trí sát biển mà không phải căn nhà nào cũng có được.

Không gian bên trong được thiết kế bởi Ron Wilson, nhà thiết kế nội thất từng cộng tác với nhiều ngôi sao Hollywood, trong đó có ca sĩ Cher. Toàn bộ biệt thự mang đậm hơi thở Địa Trung Hải với những bức tường vữa màu kem, mái ngói đất nung, hành lang cột lớn, đài phun nước trang trí đầu sư tử và các khoảng sân mở hướng biển. Tất cả tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi, giống như một biệt thự nghỉ dưỡng ở vùng Tuscany của Italy hơn là một dinh thự kiểu Mỹ truyền thống.

Điều thú vị là trước khi gắn với tên tuổi của Công nương Diana, khu đất này từng thuộc về một cặp đôi nổi tiếng khác của Hollywood là nữ diễn viên Julie Andrews, ngôi sao của bộ phim kinh điển The Sound of Music và đạo diễn Blake Edwards. Hai người đã sống tại đây suốt khoảng 20 năm trong một căn nhà kiểu nông trại nhìn ra đại dương. Báo Los Angeles Times từng mô tả nơi ở của họ giống như một "thiên đường riêng" với hơn 39 mét mặt tiền hướng biển.

Sau khi Julie Andrews và Blake Edwards bán khu đất, chủ sở hữu mới là doanh nhân Edward Sacks đã phá bỏ gần như toàn bộ căn nhà cũ, chỉ giữ lại xưởng điêu khắc, hồ bơi và sân tennis. Ông xây dựng nên căn biệt thự quy mô lớn hơn nhiều, lấy cảm hứng từ những ngôi nhà vùng Tuscany với mục tiêu tạo nên một không gian nghỉ dưỡng sang trọng nhưng vẫn hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên Malibu. Chính căn biệt thự này sau đó đã được Dodi al-Fayed mua lại để chuẩn bị cho cuộc sống mới cùng Diana.

Sau khi Diana và Dodi qua đời, gia đình al-Fayed từng rao bán bất động sản với giá khoảng 10 triệu USD. Đến năm 1998, căn biệt thự được tỷ phú Stan Kroenke và vợ là Ann Walton Kroenke, người thừa kế đế chế Walmart, mua lại với giá khoảng 9 triệu USD. Gia đình Kroenke vẫn sở hữu bất động sản này cho đến nay.

Stan Kroenke không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ thể thao. Ông là chủ sở hữu của nhiều đội bóng lớn, trong đó nổi bật nhất là câu lạc bộ Arsenal tại Anh. Điều thú vị là bản thân ông cũng có nguồn gốc Anh từ phía gia đình, khiến căn biệt thự từng được kỳ vọng sẽ trở thành mái ấm của Diana tiếp tục giữ một mối liên hệ đặc biệt với xứ sở sương mù, dù theo một cách hoàn toàn khác.

Hơn hai thập kỷ sau, giấc mơ California của Công nương Diana dường như lại được nhắc đến qua quyết định của Vương tử Harry. Năm 2020, Harry cùng vợ là Meghan Markle rời Anh để chuyển đến Montecito, khu dân cư cao cấp gần Santa Barbara, California, nơi cũng là nhà của nhiều người nổi tiếng như Oprah Winfrey hay Katy Perry. Dù từng xuất hiện nhiều tin đồn rằng vợ chồng Harry muốn mua một biệt thự ở Malibu giống như mong muốn năm xưa của Diana, thông tin này chưa bao giờ được xác nhận.

Tuy nhiên, trong loạt phim tài liệu Harry & Meghan phát hành năm 2022, Harry đã nhắc đến mẹ mình khi nói về quyết định chuyển đến Mỹ. Anh chia sẻ rằng bản thân đã thay đổi đến mức không còn phù hợp với môi trường cũ và California là nơi hợp lý nhất để bắt đầu lại. Theo Harry, đây cũng là nơi mà anh tin Công nương Diana có lẽ đã lựa chọn để sinh sống nếu mọi chuyện không kết thúc quá sớm.

Đến hôm nay, căn biệt thự ở Paradise Cove vẫn đứng lặng bên bờ biển Malibu như một chứng nhân của lịch sử. Với nhiều người, đó đơn thuần là một trong những bất động sản đắt giá nhất California. Nhưng với những người yêu mến Công nương Diana, nơi này còn mang một ý nghĩa khác: Đó là biểu tượng cho cuộc sống bình yên mà bà từng khao khát nhưng mãi mãi không có cơ hội chạm tới, một giấc mơ về tự do, về gia đình và về những ngày tháng bình thường mà "Công nương quốc dân" luôn mong muốn dành cho chính mình và các con.