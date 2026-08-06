3 con giáp may mắn nhất ngày 7/8

Ngày 7/8 không phải một ngày bình thường, mà là thời khắc tiết Lập Thu chính thức mở ra mùa thu năm Bính Ngọ, khép lại mùa hạ để bước sang một chu kỳ ngũ hành mới. Đúng vào ngày giao mùa này, Can Chi lại rơi vào Quý Sửu, mang nạp âm Tang Đố Mộc, tức gỗ cây dâu bền bỉ. Chi Sửu của ngày bắt tay với Tỵ và Dậu tạo thành thế tam hợp, ba con giáp hợp sức cùng nhau đủ mạnh để kết thành một cục Kim, thứ ngũ hành vốn cũng chính là chủ khí của cả mùa thu sắp tới. Theo Bát Tự, Thiên Can của trụ Ngày là Quý, được xem như Nhật Chủ, đại diện cho bản chất và sức mạnh riêng của ngày 7/8.

Khi soi chiếu Nhật Chủ Quý với từng con giáp trong thế tam hợp, sẽ sinh ra những mối quan hệ khác nhau mà giới nghiên cứu gọi là Thập Thần, tạm hiểu đơn giản là mười vai trò tượng trưng cho tiền bạc, quý nhân, thử thách hay bản lĩnh của mỗi người. Ngày 7/8, ba con giáp Tỵ, Dậu và Sửu đứng đúng vào thế tam hợp nói trên nên được Nhật Chủ của ngày ưu ái rõ rệt, lại đúng vào ngày mở mùa nên phần lộc mang tính khởi đầu cho cả một chặng dài phía trước.

Tuổi Tỵ

Tỵ thuộc hành Hỏa, mà Thủy của Nhật Chủ khắc Hỏa nên tạo thành thế Thiên Tài, một nhánh của sao Tài, chỉ dòng tiền đến nhanh, linh hoạt và không cố định. Ngày 7/8, tuổi Tỵ dễ gặp một khoản thu đến bất ngờ, có thể là một đơn hàng chốt ngay trong ngày, một khoản tiền được hoàn trả đúng lúc đang cần, hoặc một cơ hội kinh doanh nhỏ mở ra ngay đầu mùa thu này.

Chỉ có điều Thiên Tài vốn đến nhanh thì cũng dễ đi nhanh nếu không có kế hoạch rõ ràng đi kèm. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là: Nhân lúc mùa thu vừa mở, hãy lập ngay một khoản dự phòng nhỏ từ số tiền vừa nhận được, thói quen này đặt ra từ đầu mùa sẽ giúp cả mùa thu nhẹ nhàng hơn về sau.

Tuổi Dậu

Dậu thuộc hành Kim, mà Kim sinh Thủy của Nhật Chủ nên tạo thành Thiên Ấn, ngôi sao đại diện cho quý nhân, sự nâng đỡ và những nguồn lực đến đúng lúc cần nhất. Ngày 7/8, tuổi Dậu dễ nhận được sự giúp đỡ từ một người đi trước, có thể là một tiền bối chia sẻ kinh nghiệm quý giá đúng lúc đang loay hoay, một cấp trên chủ động đứng ra bảo vệ ý tưởng của mình, hoặc một cơ hội học hỏi mới mở ra ngay đầu mùa thu.

Thiên Ấn vốn không ồn ào, thường đến âm thầm dưới một lời góp ý hay một cái gật đầu đồng ý, nên tuổi Dậu cần đủ tinh ý để nhận ra. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Đừng ngại chủ động hỏi ý kiến người có kinh nghiệm hơn mình trong giai đoạn giao mùa này, một lời khuyên đúng lúc có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian mò mẫm một mình.

Tuổi Sửu

Sửu chính là chi của ngày, thuộc hành Thổ, mà Thổ khắc ngược lại Thủy của Nhật Chủ nên tạo thành thế Thất Sát, một trong những Thập Thần mạnh nhất, tượng trưng cho áp lực và thử thách nhưng đồng thời cũng là bệ phóng để bứt lên nếu đủ bản lĩnh đối mặt. Đúng vào ngày của chính mình lại là ngày mở mùa thu, thử thách của tuổi Sửu lần này mang tính bước ngoặt nhiều hơn hẳn.

Ngày 7/8, tuổi Sửu dễ được giao một việc quan trọng mang tính khởi đầu, có thể là nhận một dự án mới ngay đầu mùa, được tin tưởng đứng ra dẫn dắt một kế hoạch dài hơi, hoặc phải đưa ra một quyết định lớn ảnh hưởng đến cả chặng đường sắp tới. Cảm giác ban đầu có thể hơi ngợp, nhưng đây chính là dịp để người khác nhìn thấy năng lực thật sự của tuổi Sửu. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Đừng vội từ chối khi việc khó tìm đến đúng ngày của mình, hãy dành thời gian cân nhắc kỹ phần được và mất, vì Thất Sát vào đúng ngày mở mùa thường mang lại cơ hội lớn hơn bình thường.

Nhìn chung, ngày 7/8 vừa là ngày của Nhật Chủ Quý tương tác với từng con giáp, vừa là thời khắc cả đất trời chuyển sang mùa thu, nên phần lộc mang lại có phần đậm đà và mang tính khởi đầu hơn ngày thường. Tuổi Tỵ được tiền, tuổi Dậu được người, tuổi Sửu được thử thách để trưởng thành, cả ba đều là những luồng trợ lực đáng quý nếu biết nắm bắt đúng lúc. Mùa thu vừa mở ra cũng là lúc thích hợp để đặt nền móng cho một giai đoạn mới, không chỉ riêng ngày 7/8 mà còn kéo dài suốt ba tháng tới. Ba con giáp Tỵ, Dậu, Sửu có thể tận dụng thời điểm giao mùa này để bắt đầu một thói quen tốt, một kế hoạch rõ ràng, hoặc đơn giản là một quyết định đã ấp ủ từ lâu. Gieo đúng lúc mùa mới bắt đầu, phần gặt về sau mới thật sự trọn vẹn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.