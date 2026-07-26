Cuộc ly hôn giữa Công nương Diana và khi đó là Thái tử Charles từng là một trong những sự kiện được truyền thông toàn cầu theo sát. Mọi động thái của Diana sau khi rời Hoàng gia đều trở thành tâm điểm, từ công việc, các hoạt động thiện nguyện cho đến cuộc sống riêng. Việc trở lại cuộc sống độc thân cũng khiến Diana bất ngờ trở thành "mục tiêu" của rất nhiều người đàn ông.

Theo cuốn sách A Royal Duty của cựu quản gia Hoàng gia Paul Burrell, chỉ ít tháng sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, Công nương Diana liên tục nhận được những lời mời hẹn hò từ các doanh nhân, nhân vật nổi tiếng và những người đàn ông có địa vị trong xã hội.

"Người phụ nữ độc thân được săn đón nhất thế giới"

Paul Burrell cho biết, sau khi cuộc hôn nhân chính thức kết thúc vào mùa hè năm 1996, rất nhiều người đều biết Diana đã độc thân. Theo ông, đó vừa là sự giải thoát nhưng cũng vô tình mở ra một giai đoạn mà Công nương phải đối diện với vô số lời theo đuổi.

Ông viết rằng, là một người vừa ly hôn, lại sở hữu nhan sắc nổi tiếng khắp thế giới, Diana nhanh chóng trở thành hình mẫu mà nhiều người đàn ông muốn chinh phục. Không ít người chủ động tìm mọi cách để được gặp bà.

Có người gửi lời nhắn. Có người gọi điện. Có người còn liên tục tìm cách kết nối thông qua những người xung quanh.

Theo lời kể của vị quản gia, nhiều người không dễ dàng từ bỏ dù đã nhận được những lời từ chối rất lịch sự. Họ vẫn kiên trì liên lạc, hy vọng sẽ có cơ hội được Công nương đáp lại.

Người bận rộn nhất lúc ấy lại là... quản gia

Paul Burrell tiết lộ, sau ly hôn, một phần công việc của ông gần như biến thành "lọc danh sách" những người muốn tiếp cận Diana.

Mỗi ngày, ông phải tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ những người đàn ông đang say mê Công nương. Có người chân thành bày tỏ tình cảm. Có người theo đuổi rất quyết liệt. Thậm chí, có cả những người đã có gia đình nhưng vẫn tìm cách liên hệ với Diana.

Nhiệm vụ của Paul Burrell là xác định ai là người Diana muốn nói chuyện, ai cần được từ chối khéo léo và ai phải nhận câu trả lời dứt khoát là "không". Ông kể rằng, nhiều người dường như càng hứng thú hơn khi biết Diana là người phụ nữ rất khó chinh phục. Đối với họ, việc theo đuổi Công nương giống như một thử thách đầy hấp dẫn.

Diana không lạnh lùng, nhưng cũng không mở lòng

Theo Paul Burrell, Diana không hề khó chịu trước những lời ngưỡng mộ mà bà nhận được. Ngược lại, bà cảm thấy được trân trọng khi biết nhiều người dành tình cảm cho mình. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bà muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Diana luôn giữ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng nhưng cũng rất rõ ràng. Bà không muốn gieo hy vọng cho bất kỳ ai nếu bản thân không có tình cảm. Đó cũng là lý do nhiều lời mời hẹn hò đều kết thúc bằng những lời từ chối khéo léo.

Chi tiết khiến nhiều độc giả bất ngờ nhất trong cuốn sách là tiết lộ của Paul Burrell về đời sống tình cảm của Diana sau ly hôn. Ông cho biết, vào thời điểm rất nhiều người đàn ông đang cố gắng chinh phục Công nương, thực tế bà đã có tình cảm với một người khác. Điều này gần như không ai biết.

Theo lời cựu quản gia, Diana giữ kín niềm hạnh phúc ấy và không chia sẻ với công chúng. Chính vì vậy, những người theo đuổi bà đều không hề hay biết rằng trái tim của Công nương đã có người khiến bà rung động.

Paul Burrell không đi sâu vào danh tính người này trong đoạn hồi ký, nhưng ông nhấn mạnh rằng đó là lý do Diana không mặn mà với phần lớn những lời tỏ tình bà nhận được sau ly hôn.

Nhìn lại cuộc đời Công nương Diana, nhiều người cho rằng sau những tổn thương trong hôn nhân, điều bà mong muốn không còn là địa vị, danh tiếng hay một người đàn ông giàu có. Những gì Diana tìm kiếm dường như chỉ là sự bình yên, chân thành và một mối quan hệ xuất phát từ tình yêu thực sự.

Có lẽ vì thế, dù từng được xem là "người phụ nữ độc thân được khao khát nhất thế giới", Diana vẫn không vội vàng bước vào bất kỳ mối quan hệ nào chỉ vì sự ngưỡng mộ của người khác.

Câu chuyện được Paul Burrell kể lại nhiều năm sau vẫn khiến công chúng chú ý, bởi nó hé lộ một góc rất khác về Công nương Diana. Đằng sau ánh hào quang của người phụ nữ luôn xuất hiện trên trang nhất báo chí là một người từng phải đối diện với vô vàn sự theo đuổi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chỉ mở lòng khi trái tim mình thật sự rung động. Có lẽ chính sự chân thành ấy là một trong những điều khiến hình ảnh của Diana vẫn luôn được yêu mến cho đến tận hôm nay.

*Theo marieclaire