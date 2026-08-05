Sau khi hoàn thành chương trình học tại Đại học St Andrews, Lady Louise Windsor nhanh chóng trở lại với niềm đam mê đặc biệt đã theo cô từ nhỏ: Đua xe ngựa. Cuối tuần qua, cháu gái của cố Nữ hoàng Elizabeth II tham gia giải Glebe Estate Carriage Driving Trials ở West Sussex và như nhiều lần trước, một gương mặt quen thuộc cũng xuất hiện bên lề đường đua để lặng lẽ cổ vũ cô.

Người đó chính là Felix da Silva-Clamp, chàng trai nhiều lần được truyền thông Anh gọi là bạn trai tin đồn của Lady Louise.

Theo hình ảnh do Hello! đăng tải, Felix đứng theo dõi cuộc thi với nụ cười thường trực trên môi. Anh còn đội chiếc mũ lưỡi trai của Royal Windsor Horse Show, giống hệt chiếc mũ Lady Louise từng sử dụng trước khi thay sang trang phục thi đấu chính thức. Dù cả hai vẫn chưa từng công khai xác nhận chuyện tình cảm, việc Felix liên tục có mặt trong những cột mốc quan trọng của Lady Louise khiến tin đồn hẹn hò ngày càng có cơ sở.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Felix xuất hiện để ủng hộ cô. Mùa hè năm ngoái, anh nhiều lần được bắt gặp tại các giải đua xe ngựa mà Lady Louise tham gia. Theo Hello!, hai người quen nhau khi cùng học tại Đại học St Andrews, ngôi trường từng se duyên cho Vương phi Kate và Thân vương William. Mối quan hệ của họ được cho là bắt đầu sau khi cùng tham gia một vở kịch trong trường.

Điểm chung giúp Lady Louise và Felix gắn bó còn đến từ niềm yêu thích các hoạt động ngoài trời cũng như sự kín tiếng trong đời sống cá nhân. Thay vì xuất hiện dày đặc trước truyền thông, cả hai luôn giữ khoảng cách vừa đủ với ánh đèn sân khấu.

Đối với Lady Louise, đua xe ngựa không đơn thuần là một sở thích. Đây là môn thể thao gắn liền với những ký ức đặc biệt về người ông quá cố, Hoàng thân Philip.

Sinh thời, Hoàng thân Philip là người có niềm đam mê lớn với bộ môn này. Ông không chỉ trực tiếp thi đấu nhiều năm mà còn truyền cảm hứng cho con dâu là Nữ Công tước Sophie học cách điều khiển xe ngựa. Sau khi ông qua đời vào năm 2021, Lady Louise được thừa hưởng những chú ngựa kéo cùng cỗ xe ngựa của ông, tiếp tục gìn giữ truyền thống gia đình.

Trong nhiều năm qua, cô đều tham gia các giải đấu với tinh thần nghiêm túc và được đánh giá ngày càng tiến bộ.

Huấn luyện viên đua xe ngựa Sara Howe, người thường xuyên gặp Lady Louise và Felix tại các cuộc thi, cũng dành nhiều lời khen cho cặp đôi. Theo bà, cả hai rất dễ mến và luôn dành cho nhau sự tôn trọng.

"Bản thân Felix luôn ủng hộ Louise nhưng cũng đủ tinh tế để không làm cô mất tập trung. Cậu ấy để cô toàn tâm toàn ý cho phần thi của mình", Sara chia sẻ.

Không chỉ đồng hành tại các giải đấu, Felix còn xuất hiện trong một cột mốc quan trọng khác của Lady Louise cách đây không lâu. Tháng trước, khi cô tốt nghiệp Đại học St Andrews và được cha là Vương tử Edward trao Giải thưởng Vàng Duke of Edinburgh, Felix cũng có mặt để chúc mừng bạn gái tin đồn.

Việc liên tục xuất hiện trong những sự kiện đáng nhớ của Lady Louise khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa hai người đang ngày càng bền chặt, dù cả hai vẫn chọn cách giữ kín đời tư.

Khác với nhiều thành viên khác của Hoàng gia Anh, Lady Louise không phải thành viên Hoàng gia làm việc toàn thời gian. Điều này đồng nghĩa cô có nhiều tự do hơn trong việc theo đuổi sở thích và định hướng nghề nghiệp riêng sau khi tốt nghiệp.

Trong thế hệ cháu của cố Nữ vương Elizabeth II, hiện chỉ có Thân vương William đảm nhận vai trò thành viên Hoàng gia toàn thời gian sau khi Vương tử Harry rút khỏi nhiệm vụ Hoàng gia và chuyển sang Mỹ sinh sống từ năm 2020.

Nhiều thành viên trẻ khác của Hoàng gia cũng lựa chọn con đường riêng. Các con của Vương nữ Anne như Peter Phillips và Zara Tindall không được trao tước hiệu Hoàng gia ngay từ khi sinh và lớn lên với cuộc sống tương đối độc lập. Trong khi đó, hai con gái của cựu Vương tử Andrew là Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie vẫn giữ tước hiệu nhưng đều theo đuổi sự nghiệp riêng thay vì đảm nhận vai trò Hoàng gia thường trực.

Có lẽ chính môi trường ít áp lực hơn cũng giúp Lady Louise có thể tận hưởng tuổi trẻ theo cách bình dị nhất. Từ việc theo học đại học, tham gia các cuộc thi đua xe ngựa cho đến chuyện tình cảm, cô và Felix đều chọn cách phát triển mối quan hệ một cách kín đáo thay vì trở thành tâm điểm chú ý. Và chính sự đồng hành lặng lẽ ấy lại khiến nhiều người dành thiện cảm cho cặp đôi trẻ của Hoàng gia Anh.

*Theo People