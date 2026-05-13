Một chuyến thăm vui vẻ sau lễ cưới đã kết thúc trong đau lòng tại huyện Janjgir-Champa, bang Chhattisgarh, Ấn Độ, khi 5 đứa trẻ đột nhiên bị ốm nặng sau khi ăn dưa hấu. Trong đó, một thiếu niên tử vong và 4 người khác đang phải điều trị tại bệnh viện để hồi phục.

Vài giờ sau khi ăn dưa hấu, một cậu bé tử vong và 4 trẻ em khác bị nôn mửa, đau bụng.

Vụ việc xảy ra tại làng Ghurkot vào chiều 11/5. Lễ kỷ niệm sau đám cưới nhanh chóng biến thành hỗn loạn khi lũ trẻ bắt đầu nôn mửa, than phiền về tình trạng đau bụng dữ dội và khó thở chỉ vài giờ sau khi ăn dưa hấu để trong nhà.

Khi gia đình vội vã đưa 5 đứa trẻ đến bệnh viện huyện, Akhilesh Dheewar, 15 tuổi, đã ngừng phản ứng. Các bác sĩ sau đó tuyên bố cậu bé đã qua đời.

Theo các quan chức, những đứa trẻ đã đến làng của người chú sau khi tham dự một đám cưới. Khoảng 12h trưa, các em được cho là đã ăn dưa hấu cùng với các món ăn khác tại nhà. Những gì xảy ra sau đó đã khiến cả làng chấn động.

Chỉ trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ, cả 5 đứa trẻ bắt đầu bị nôn mửa, tiêu chảy và khó thở. Tình trạng của chúng xấu đi nhanh chóng, gây ra sự hoảng loạn trong gia đình, khiến họ vội vàng đưa chúng đến bệnh viện.

Những đứa trẻ được xác định là Akhilesh Dheewar, Shri Dheewar, Pintu Dheewar, Narendra Dheewar và Hitesh Dheewar.

Bất chấp những nỗ lực tuyệt vọng của người thân, Akhilesh đã qua đời trên đường đến bệnh viện huyện.

Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về ngộ độc thực phẩm, khiến chính quyền địa phương phải tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp.

Ông Janmejay Mahobe, người phụ trách thu thập thông tin, đã nhanh chóng nắm được vụ việc sau khi nhận được tin báo. Các đội từ sở y tế và chính quyền đã đến làng và bệnh viện huyện.

Các quan chức đã thu thập mẫu dưa hấu và các loại thực phẩm khác mà trẻ em đã ăn và gửi chúng đến phòng thí nghiệm để xét nghiệm.

Để xác định nguyên nhân tử vong chính xác, các bác sĩ đã bảo quản mẫu nội tạng sau khi khám nghiệm tử thi.

Các bác sĩ cho biết, 4 đứa trẻ còn lại đang trong tình trạng ổn định, mặc dù vẫn tiếp tục được theo dõi y tế chặt chẽ.

Bác sĩ S Kujur, Trưởng khoa Y tế huyện, cho biết: "Theo nhận định ban đầu, đây có vẻ là trường hợp ngộ độc thực phẩm. Các em đã ăn dưa hấu và một số thực phẩm khác, vì vậy mẫu đã được gửi đi xét nghiệm. Nguyên nhân chính xác sẽ được làm rõ sau khi có kết quả xét nghiệm".