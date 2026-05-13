Dạo một vòng qua các sạp hàng ở chợ truyền thống hay kệ đồ khô trong siêu thị, không khó để bắt gặp những hũ mắm, những gói xúc xích hay các loại bánh kẹo ngọt lịm - vốn là những món khoái khẩu trong mâm cơm người Việt. Chúng ta thường quan tâm đến việc 'ăn gì cho bổ' mà quên mất việc 'tránh gì cho lành'.

Trong khi đó, tại Việt Nam, tỉ lệ mắc ung thư đang trẻ hóa một cách đáng báo động, mà nguyên nhân lớn nhất xuất phát từ chính thói quen ăn uống và sinh hoạt. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của thực phẩm siêu chế biến và đồ uống nhiều đường – những thứ vốn được coi là 'nhiên liệu' thượng hạng để tế bào ác tính nhân bản thần tốc. Để không rơi vào tình cảnh 'bệnh từ miệng mà vào', bác sĩ nội khoa Kang Hyung-chang (tại Hàn Quốc) đã chỉ đích danh danh sách những thực phẩm tối kỵ, trong đó có cả những món đồ uống bổ dưỡng mà chúng ta vẫn lầm tưởng là có thể dùng bao nhiêu cũng được.

Trong chương trình sức khỏe trên kênh YouTube "Smart Spoon" vừa qua, bác sĩ nội khoa Kang Hyung-chang đã chỉ đích danh những nhóm thực phẩm "tệ nhất" đối với cơ thể, đặc biệt là với những người đang lo ngại về căn bệnh ung thư.

1. Đồ ngọt: "Bữa ăn thịnh soạn" của tế bào ung thư

Bác sĩ Kang nhấn mạnh: "Tế bào ung thư cực kỳ ưa thích đồ ngọt". Thực tế, các tế bào ung thư tiêu thụ lượng đường (glucose) cao gấp khoảng 20 lần so với tế bào bình thường.

Khi chúng ta tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường, đường huyết sẽ tăng vọt, vô tình trở thành nguồn "tiếp tế" thức ăn trực tiếp cho các tế bào ác tính. Bên cạnh đó, lượng đường trong máu cao kéo dài khiến máu trở nên "đặc" và dính hơn, đẩy cơ thể vào trạng thái viêm nhiễm mãn tính - môi trường lý tưởng để ung thư khởi phát và di căn.

2. Thịt chế biến sẵn: Tác nhân gây ung thư nhóm 1

Thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội... là những cái tên nằm trong danh sách đen. Theo bác sĩ Kang, các loại thịt này được WHO xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư loại 1.

Trong quá trình sản xuất, người ta thường cho thêm Natri Nitrit để bảo quản. Chất này khi phản ứng với protein trong thịt sẽ tạo ra Nitrosamine - một chất gây ung thư cực mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến gan và hệ tiêu hóa. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc lạm dụng thịt chế biến sẵn làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư đầu và cổ, ung thư thực quản và đại trực tràng.

3. Đồ muối chua (mắm, dưa muối): "Rác thải" đắt đỏ nếu dùng sai cách

Tại Hàn Quốc và các nước châu Á, các loại mắm và thực phẩm muối chua (như mắm tép, dưa mắm...) thường được coi là đặc sản quý. Tuy nhiên, bác sĩ Kang thẳng thắn chia sẻ: "Nói hơi quá một chút, nếu không cẩn thận, bạn đang bỏ tiền mua 'rác' về nuôi bệnh".

Vấn đề nằm ở hàm lượng muối cực cao và các chất phụ gia bảo quản. Bác sĩ khuyên nếu vẫn muốn ăn, người tiêu dùng nên chọn những sản phẩm có quy trình sản xuất minh bạch, ít phụ gia hóa học và hạn chế tối đa tần suất sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.





4. Uống quá nhiều sữa dù cơ thể nhạy cảm: Cẩn trọng với các bệnh ung thư nội tiết

Sữa là nguồn cung cấp Vitamin D và Canxi rất tốt, nhưng bác sĩ Kang cảnh báo không nên lạm dụng quá mức, đặc biệt là với những nhóm đối tượng nhạy cảm.

Cụ thể, đối với những người có tiền sử gia đình hoặc đang mắc các bệnh ung thư chịu ảnh hưởng của hormone (như ung thư vú, ung thư buồng trứng), việc tiêu thụ quá nhiều sữa và chế phẩm từ sữa có thể gây kích thích các tế bào bệnh. "Nếu bạn lo lắng về ung thư vú hay buồng trứng, tốt nhất chỉ nên giới hạn ở mức tối đa 2 ly sữa mỗi ngày", bác sĩ Kang khuyến nghị.

Lời khuyên: Một chế độ ăn uống lành mạnh không nhất thiết phải kiêng khem tuyệt đối, nhưng việc nhận diện và hạn chế các loại thực phẩm "tiếp tay" cho tế bào ung thư là bước quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe dài lâu.