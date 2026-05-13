Một bác sĩ đã đưa ra cảnh báo khi một loại đồ uống phổ biến được nhiều người sử dụng được xếp vào nhóm chất gây ung thư. Và theo chuyên gia này, “không có mức độ an toàn” nào cho việc tiêu thụ nó, báo Anh Mirror đưa tin.

Uống rượu bia là hoạt động phổ biến với nhiều người tại Anh. Một khảo sát của YouGov cho thấy khoảng 82% người Anh thừa nhận có sử dụng đồ uống có cồn.

Dữ liệu năm 2022 cho thấy 6% người trưởng thành tại Anh uống đồ uống có cồn mỗi ngày, trong khi 4% khác uống từ 5 đến 6 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, một bác sĩ giải thích rằng ngay cả một lượng nhỏ đồ uống có cồn cũng không tốt cho sức khỏe.

Một bác sĩ vừa lên tiếng cảnh báo về tác hại của rượu bia.

Trong một video đăng tải trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bác sĩ Sermed Mezher (tại Anh) đã giải thích chi tiết hơn.

Ông nói: “Chính phủ Anh khuyến nghị uống ít hơn 14 đơn vị cồn mỗi tuần. Nhưng họ không nói đó là mức an toàn, vậy điều đó thực sự có nghĩa là gì?”

Ông tiếp tục: “Hãy nhìn vào thực tế. Việc tiêu thụ đồ uống có cồn gắn liền với lịch sử loài người, có lẽ đã kéo dài hàng nghìn năm trong nhiều nền văn hóa khác nhau từ Đông sang Tây.”

“Nhưng dưới góc nhìn hiện đại, chúng ta nhận ra không phải truyền thống nào cũng tốt cho sức khỏe. Thực tế, với rượu bia thì hoàn toàn ngược lại.”

“Và vào năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố một tuyên bố rằng không tồn tại mức tiêu thụ rượu bia an toàn. Nhưng tại sao? Bởi vì rượu bia là một trong những chất được nghiên cứu nhiều nhất trên hành tinh này.”

“Để có thể nói rằng tồn tại một mức tiêu thụ an toàn, cần phải có bằng chứng cho thấy có một ngưỡng uống thường xuyên mà không gây hậu quả tiêu cực cho sức khỏe. Và các nghiên cứu hiện nay không thể chứng minh điều đó.”

Ông cảnh báo rằng việc tiêu thụ rượu bia có liên quan đến ung thư.

Bác sĩ Sermed Mezher (tại Anh) cảnh báo rằng việc tiêu thụ rượu bia có liên quan đến ung thư.

“Điều mà nghiên cứu cho thấy là rượu bia thuộc nhóm chất gây ung thư cấp độ một,” ông nói. “Nó có liên quan đến ít nhất bảy loại ung thư.”

“Và khoảng một nửa số ca ung thư do rượu bia gây ra xuất phát từ việc uống ở mức ít đến trung bình.”

Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng rượu bia có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Bác sĩ Mezher cho biết: “Bạn có thể nói rằng còn lợi ích sức khỏe của rượu bia thì sao — chẳng hạn chất chống oxy hóa như resveratrol trong rượu vang đỏ? Thực tế, các nghiên cứu ban đầu cho thấy lợi ích này có sai sót, bởi nhóm không uống rượu trong nghiên cứu lại bao gồm những người từng uống trước đây, chứ không phải người chưa từng uống suốt đời.”

“Có sự khác biệt rất lớn giữa một người hoàn toàn không uống và một người chỉ mới ngừng uống được một tuần nhưng trước đó ngày nào cũng uống bia.”

Ông nói thêm: “Khi chính phủ Anh khuyến nghị uống dưới 14 đơn vị cồn mỗi tuần, điều họ muốn nói là đây là mục tiêu thực tế đối với nhiều người, xét đến việc rượu bia gắn bó sâu sắc với văn hóa.”

“Nếu thực sự muốn tối ưu sức khỏe, thì chúng tôi không thể khuyến nghị bất kỳ mức uống an toàn nào cả.”

Tổ chức Y tế Thế giới nói gì?

Trong một tuyên bố được đưa ra năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết:

“Để xác định một mức tiêu thụ rượu bia ‘an toàn’, cần có bằng chứng khoa học đáng tin cậy chứng minh rằng ở một mức nhất định hoặc thấp hơn, sẽ không tồn tại nguy cơ mắc bệnh hay chấn thương liên quan đến việc sử dụng rượu bia. Tuyên bố mới của WHO làm rõ rằng: các bằng chứng hiện có chưa thể xác định được ngưỡng mà tại đó tác động gây ung thư của rượu bia bắt đầu xuất hiện trong cơ thể con người.”

“Hơn nữa, hiện không có nghiên cứu nào chứng minh rằng những lợi ích tiềm năng của việc uống ít hoặc vừa phải đối với bệnh tim mạch và tiểu đường type 2 vượt trội hơn nguy cơ ung thư liên quan đến chính mức tiêu thụ đó.”

Trên trang web của WHO, chuyên gia y tế công cộng Carina Ferreira-Borges nhận định:

“Chúng ta không thể nói về cái gọi là mức sử dụng rượu bia an toàn. Không quan trọng bạn uống bao nhiêu - nguy cơ đối với sức khỏe bắt đầu ngay từ giọt đầu tiên của bất kỳ loại đồ uống có cồn nào. Điều duy nhất chúng ta có thể khẳng định chắc chắn là: uống càng nhiều thì càng có hại - hay nói cách khác, uống càng ít thì càng an toàn hơn.”



