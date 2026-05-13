Trong khuôn khổ Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương, ngày 12/5, Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội thảo “Tối ưu hóa can thiệp tim mạch bào thai trong bệnh lý tắc nghẽn đường ra thất”, với sự chủ trì của GS Gerald Tulzer - người phát triển chương trình can thiệp tim thai lớn nhất châu Âu.

Tại hội thảo, GS Gerald Tulzer bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Ban Giám đốc và đội ngũ y tế Bệnh viện Từ Dũ. Ông cho biết đây là lần đầu tiên đến Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với quy mô bệnh viện, số lượng bệnh nhân cũng như những thành tựu mà các bác sĩ Việt Nam đạt được trong lĩnh vực can thiệp tim bào thai.

GS. Gerald Tulzer tại hội thảo tối ưu hóa tim mạch bào thai ngày 12/5 - Ảnh: BV Từ Dũ

“Hôm nay, tôi mong muốn chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về can thiệp tim bào thai. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực này trong tương lai nhằm cứu sống các em bé dù chỉ có cơ hội sống rất nhỏ”, GS Gerald Tulzer chia sẻ.

BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - cho biết bệnh viện đã triển khai thành công những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực can thiệp tim mạch bào thai sau quá trình chuẩn bị kéo dài suốt 10 năm. Dù mới chính thức thực hiện khoảng 2 năm gần đây, kỹ thuật can thiệp tim bào thai của Việt Nam đã từng bước tạo được dấu ấn và vị thế trên trường quốc tế.

Đến nay, ê-kíp của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện 14 ca can thiệp thông tim bào thai. Trong đó, 13/14 ca thành công về mặt kỹ thuật và cứu sống được 13 thai nhi.

Các bệnh lý đã được xử lý ngay từ giai đoạn bào thai gồm hẹp van động mạch chủ, hẹp van động mạch phổi, thiểu sản thất phải và thiểu sản thất trái. Đây là những dị tật tim bẩm sinh phức tạp thuộc nhóm can thiệp khó nhất hiện nay.

BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: BV Từ Dũ

Theo BS Hải, thành tựu này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện chuyên khoa sâu của TP.HCM, từ chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai đến hồi sức và điều trị sau sinh.

Đặc biệt, thành tựu này còn mang lại hy vọng cho bệnh nhân quốc tế. Mới đây, một sản phụ 37 tuổi quốc tịch New Zealand đã vượt hàng nghìn km đến Bệnh viện Từ Dũ để tìm cơ hội sống cho con đầu lòng mắc hẹp van động mạch phổi nặng từ tuần thai 19, nguy cơ tiến triển thành tim một thất.

Các bác sĩ trong kíp can thiệp tim bào thai - Ảnh: BV Từ Dũ

Sau quá trình theo dõi sát từ tuần 21, bác sĩ nhận thấy tim thai chưa diễn tiến nặng thêm nên quyết định chưa can thiệp. Em bé được giữ ổn định đến tuần 38 và chào đời an toàn ngày 7/5, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị tiếp. Theo bác sĩ Hải, ca bệnh cho thấy năng lực của y khoa Việt Nam không chỉ ở kỹ thuật khó mà còn ở khả năng đánh giá toàn diện, lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp và ít tốn kém nhất.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể cứu chữa. Bệnh viện từng tiếp nhận một thai nhi 26 tuần tuổi chuyển lên khi bệnh đã diễn tiến thành tim một thất. Do gần như không còn cơ hội cứu sống, bác sĩ buộc phải chỉ định chấm dứt thai kỳ, thể hiện sự thận trọng và minh bạch trong điều trị.

Theo bác sĩ Hải, một ca can thiệp tim bào thai tại các trung tâm quốc tế có thể tốn 140.000 USD (3,6 tỷ đồng), trong khi tại Bệnh viện Từ Dũ, người bệnh chi trả chưa tới 20 triệu đồng. Với phương châm không để thai phụ nào bị bỏ lại phía sau, mọi bệnh nhân đều có cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến.

Cũng tại hội nghị, GS. Gerald Tulzer đề xuất triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và trao đổi bác sĩ giữa Bệnh viện Từ Dũ và Trung tâm Tim mạch Trẻ em Linz (Áo), giúp các bác sĩ Việt Nam rút ngắn "đường cong học tập" từ 20 năm xuống còn khoảng vài năm.