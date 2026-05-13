Ngày 11-5, PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, cho biết trong vài tuần gần đây, khoa liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, suy đa cơ quan.

Đáng chú ý, trường hợp bé gái Võ M.T. (10 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng kèm suy gan cấp và hội chứng tăng phản ứng viêm nguy hiểm.

Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục

Trước đó, bé T. nhập viện địa phương trong tình trạng sốt cao liên tục suốt 5 ngày, kèm nôn ói và đau bụng. Tại đây, em được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 5 trên nền dư cân, béo phì. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng cô đặc máu nặng với hematocrit tăng đến 53%.

Dù đã được truyền dịch chống sốc tích cực, men gan của bệnh nhi tăng rất nhanh lên gần 3.000 UI/L, cao gấp khoảng 100 lần bình thường. Nhận định đây là ca sốc sốt xuất huyết Dengue nặng kèm tổn thương gan nghiêm trọng, các bác sĩ đã khẩn trương chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng bứt rứt, suy hô hấp, huyết động không ổn định, tổn thương gan tiếp tục diễn tiến nặng với men gan vượt ngưỡng 3.000 UI/L. Các bác sĩ lập tức hỗ trợ hô hấp, chống sốc bằng dung dịch albumin và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Tại đây, trẻ tiếp tục được thở NCPAP, hồi sức chống sốc, truyền máu và các chế phẩm máu nhằm kiểm soát rối loạn đông máu. Mặc dù huyết động có cải thiện, bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục và tổn thương gan tiếp tục tăng.

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy trẻ mắc hội chứng thực bào máu, một dạng tăng phản ứng viêm rất nặng. Đặc biệt, chỉ số ferritin tăng gần 50.000 µg/L, trong khi mức trên 500 µg/L đã được xem là một tiêu chuẩn gợi ý hội chứng này.

Ngay sau đó, các bác sĩ quyết định sử dụng Dexamethasone nhằm kiểm soát phản ứng viêm quá mức. Sau 24 giờ điều trị, tình trạng sốt giảm, tổn thương gan tạm ổn định.

Sau một tuần hồi sức tích cực, bệnh nhi đã hồi phục tốt, chức năng hô hấp, huyết động, gan, thận và đông máu trở về bình thường. Hiện trẻ tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS Quang, hội chứng tăng phản ứng viêm nặng hoặc hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue tuy hiếm gặp nhưng có thể gây suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.