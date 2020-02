Bé gái 10 tuổi dành hết những đồng tiền chắt chiu để quyên góp cho dịch Corona

Những ngày gần đây, dịch virus Corona ở Trung Quốc đang có diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 6/2/2020, có 563 người chết và hơn 28.000 ca lây nhiễm viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Sáng ngày 7/2, số người tử vong do nhiễm bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona ở Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 636 người.

Về cụ thể tình hình các ca nhiễm virus Corona tại Trung Quốc ra biến động ra sao, bạn có thể theo dõi tại đây.

Trong lúc Trung Quốc đang rơi vào tình trạng “nước sôi lửa bỏng”, một bé gái tại nước này đã khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào vì tấm lòng đáng quý của mình. Theo đó bé gái 10 tuổi tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô đã đến đồn cảnh sát quyên góp 495 NDT (khoảng 1,6 triệu đồng) để cứu trợ dịch Corona ở Vũ Hán.

Bên cạnh những đồng tiền chắt chiu của mình, cô bé để lại tờ giấy nhắn: “Vũ Hán, cố lên!”.

Đây là khoản tiền tiết kiệm được cô bé dành dụm và cất trong một ống tiết kiệm hình chú vịt ngộ nghĩnh. Bên cạnh những đồng tiền chắt chiu của mình, cô bé để lại tờ giấy nhắn: “Vũ Hán, cố lên!”. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng cảm động nhất là biểu cảm của bé gái sau khi quyên góp tiền.

Camera của đồn cảnh sát đã ghi được hình ảnh cô bé vui vẻ nhảy chân sáo, tươi cười rạng rỡ khi đi về nhà. Có thể thấy, cô bé rất hạnh phúc vì đã chung tay giúp đỡ được các nạn nhân của dịch bệnh. Được biết, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã rơi nước mắt khi xem đoạn clip này. Số tiền của bé gái tuy nhỏ nhưng giá trị tinh thần nó mang đến cho những người dân Vũ Hán là không thể đong đếm.