Bé Bồ Câu rửa tay để phòng dịch nhưng ai nấy đều "ố á" trước cách hướng dẫn đặc biệt của Phan Như Thảo và ông xã

Những ngày gần đây, do diễn biến mới của dịch Covid-19 nên người dân cả nước càng nghiêm túc thực hiện các phương pháp phòng chống dịch hơn. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều đeo khẩu trang khi đi ra đường, tránh tiếp xúc nơi đông người và thường xuyên rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Với vợ chồng người mẫu Phan Như Thảo, vì nhà có trẻ nhỏ nên yếu tố vệ sinh phòng dịch càng được đặt lên hàng đầu. Mới đây, bà xã đại gia Đức An đã chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại cảnh bé Bồ Cầu đang nghiêm túc rửa tay sạch sẽ dưới sự hướng dẫn của bố mẹ.

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo chia sẻ: "Bồ Câu xin phép được hướng dẫn cách rửa tay đúng cách ạ. Hãy như Câu, 1 phút rửa tay 10 lần". Theo đó, Bồ Câu thích thú lấy dung dịch sát khuẩn đổ vào lòng bàn tay và cẩn thận xoa khắp 2 mặt bàn tay và ở phần các kẽ ngón tay.

Clip Bồ Câu rửa tay.

Tuy nhiên, điều khiến ai nấy bất ngờ là cách vợ chồng Phan Như Thảo hướng dẫn con rửa tay. Cả đại gia Đức An và vợ đều dùng Tiếng Anh để nói chuyện với con. Bé Bồ Câu tuy nhỏ tuổi nhưng đã hiểu hết những điều bố mẹ nói. Không chỉ vậy bé còn tít mắt cười bảo: "I'm so happy" (Tạm dịch: Con rất vui) với mẹ.

Có vẻ rất thích thú với việc rửa tay nên ngay sau khi rửa xong một lần, Bồ Câu hỏi lại mẹ bằng Tiếng Anh: "One more?" (Tạm dịch: Rửa thêm một lần nữa được không ạ?). Phan Như Thảo sau đó dịu dàng đáp lại con: "No more. Enough!" (Tạm dịch: Không rửa thêm nữa. Đủ rồi).

Bồ Câu sau đó nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự đáng yêu, đặc biệt là khả năng Tiếng Anh tốt. Được biết trong thời gian bé nghỉ học vì dịch, Phan Như Thảo vẫn thường xuyên ôn luyện bài vở cho con. Mỗi tối, cô đều cho Bồ Câu đọc sách Tiếng Anh trước khi đi ngủ để không quên kiến thức. Nhiều người nhận xét, Bồ Câu có giọng nói Tiếng Anh cùng cách phát âm tròn vành, rõ chữ.