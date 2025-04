Báu vật nhan sắc Hàn Quốc phá vỡ định kiến

Thời điểm hiện tại, Go Yoon Jung đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ bộ phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú (tựa Anh: Resident Playbook). Trong phim, Go Yoon Jung đảm nhận vai nữ chính Oh Yi Young, một cô nàng sinh ra trong gia đình giàu sang, có công việc nhiều người mơ ước - bác sĩ, thế nhưng lại không có chút sự nhiệt huyết nào.

Cô từng từ bỏ công việc tại bệnh viện Yulje nhưng buộc phải trở lại vì đang gồng gánh món nợ khổng lồ lên tới 50 triệu won. Cô dự định chỉ cố gắng "sống qua ngày", nhưng rồi tại đây, ngọn lửa nhiệt huyết trong tim Oh Yi Young đã được thắp lên.

Mới đây, nhà sản xuất Shin Won Ho đã chia sẻ những điều thú vị xoay quanh quá trình casting Go Yoon Jung. Anh dành nhiều lời có cánh cho mỹ nhân sinh năm 1996, khẳng định cô nàng là người đã phá vỡ định kiến:

"Việc tuyển diễn viên được thực hiện cùng với đạo diễn và biên kịch. Ý kiến của họ có trọng lượng đáng kể. Tôi luôn tự tin rằng hệ thống thử vai của mình là cách hiệu quả nhất để phát hiện ra những diễn viên tuyệt vời, vì vậy tất cả chúng tôi đã cùng nhau xem xét và thống nhất về hướng đi".

"Nhóm sản xuất rất quan tâm đến Go Yoon Jung, vì vậy chúng tôi đã gặp cô ấy. Bạn biết đấy, đa phần chúng ta thường có định kiến về những ngôi sao xinh đẹp như Go Yoon Jung. Cô ấy đẹp tuyệt và có thể mọi người sẽ nghĩ cô ấy ít nhiều có chút kiêu kỳ. Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ gặp ai dễ thương, hòa đồng như cô ấy. Go Yoon Jung bảo rằng cách nói chuyện của cô ấy giống như một nhóc lớp Năm. Cộng thêm những nét tính cách của nhân vật Oh Yi Young, tôi nghĩ chúng khiến cho cô ấy càng trở nên thu hút hơn.

Go Yoon Jung đảm nhận vai nữ chính trong Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú.

Shin nhấn mạnh rằng không có bất kỳ sự bất đồng nào trong việc lựa chọn Go Yoon Jung làm nữ chính cho phim Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú:

"Go Yoon Jung có rất nhiều điểm mạnh chứ không phải chỉ mỗi gương mặt xinh đẹp. Với tôi, tài sản quý giá nhất của cô ấy có lẽ là gương mặt không khơi bất cứ cảm xúc nào. Đối với một diễn viên, việc duy trì một gương mặt hoàn toàn trung tính là vô cùng khó khăn, nhưng cô ấy đã làm được. Go Yoon Jung là người có nhiều cảm xúc, chăm chỉ và siêng năng. Cô ấy giỏi và còn rất nhiều không gian để tiến bộ".