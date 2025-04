Resident Playbook (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) – phần ngoại truyện được mong đợi từ vũ trụ Hospital Playlist đình đám – chỉ mới lên sóng đến tập 2 đã kịp gây sốt toàn cõi mạng. Không chỉ có nội dung gần gũi, cảm xúc chân thật và dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng, bộ phim còn chứng minh sức hút mạnh mẽ khi rating tăng 111% chỉ sau một tập, và đặc biệt là màn cameo kéo dài vài phút của mỹ nhân Ahn Eun Jin đang khiến mạng xã hội phát sốt.





Theo Nielsen Korea, tập 2 phát sóng ngày 13/4 ghi nhận tỷ suất người xem trung bình 4%. Trong bối cảnh các phim cùng khung giờ cuối tuần trên các đài lớn như KBS, MBC, SBS đều có xu hướng giảm nhẹ, đây được xem là tín hiệu vô cùng khả quan cho tvN, đặc biệt sau chuỗi thất bại về rating của các tác phẩm trước như Hỏi Các Vì Sao hay Viện Nghiên Cứu Khoai Tây. Không khí mạng xã hội cũng không kém phần sôi động khi những từ khóa liên quan đến phim liên tục leo top tìm kiếm Naver, dẫn đầu là cụm từ “Chu Min Ha - Yang Seok Hyung kết hôn”.



Màn cameo chấn động của "bác sĩ Chu Min Ha"

Trong tập 2, khán giả tiếp tục theo chân bốn bác sĩ nội trú năm nhất tại khoa sản: Oh Yi Young (Go Yoon Jung), Pyo Nam Kyung (Shin Si Ah), Eom Jae Il (Kang You Seok) và Kim Sa Bi (Han Ye Ji) khi họ phải vật lộn với lịch làm việc dày đặc, căng thẳng và sự khắc nghiệt của môi trường bệnh viện. Giữa vô số những lần trực đêm, cấp cứu đến kiệt sức, cả bốn người dần trải qua quá trình từ chối, tức giận, chấp nhận và bắt đầu thích nghi với công việc. Những tình tiết đời thường nhưng cảm động, như khi Nam Kyung bật khóc vì một lời xin lỗi nhỏ từ bệnh nhân, hay khoảnh khắc Sa Bi tìm được cách kết nối với người bệnh theo cách riêng của mình, đã góp phần tăng thêm chiều sâu cảm xúc cho phim.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bùng nổ lại đến từ một phân cảnh ngắn xuất hiện ở cuối tập – màn cameo chớp nhoáng của Ahn Eun Jin trong vai Chu Min Ha, nhân vật từng được yêu mến trong Hospital Playlist. Trong một phân cảnh ngắn, Min Ha đã xuất hiện để động viên, đưa ra những lời khen ngợi, chỉ bảo cho Oh Yi Young khi thấy cô vô cùng lo lắng cho bệnh nhân. Đáng nói hơn là cuộc điện thoại ngắn của Min Ha với chồng về món mì kalguksu ăn kèm kim chi cùng lời thoại: "Chồng à, em yêu anh nhiều hơn." Người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Yang Seok Hyung (Kim Dae Myung) – giáo sư một thời và cũng là người mà cô từng yêu đơn phương trong Hosital Playlist. Sau đó, Min Ha còn mỉm cười hạnh phúc nói với Yi Young, người có vẻ đang rất ngạc nhiên khi chứng kiện cuộc điện thoại của Min Ha: "Chúng tôi mới kết hôn".

Min Ha xuất hiện như một "liều thuốc chữa lành" cho hậu bối chỉ với một vài lời khen, động viên

Lời thông báo mới kết hôn của Min Ha

Phân cảnh chỉ kéo dài vài phút nhưng lại người người hâm mộ Hospital Playlist phát cuồng. Nó không chỉ là phần thưởng cho những fan cặp đôi Min Ha – Seok Hyung, mà còn là một sự nối dài tinh tế của "vũ trụ y khoa" trong 2 dự án phim. Cũng nhờ màn xuất hiện chớp nhoáng nhưng đắt giá này mà cái tên Ahn Eun Jin lập tức càn quét mọi nền tảng MXH. Tại Hàn, bài viết về màn cameo của cô cũng leo top 1 trending Naver. Nhiều người đang rất mong chờ sự trở lại của F5 Hospital Playlist khi trước đó ekip Resident Playbook đã khẳng định cả 5 diễn viên chính từ phần phim trước đều sẽ làm cameo ở dự án này để ủng hộ các đàn em.