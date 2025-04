Nữ bác sĩ này không chỉ xinh hoàn hảo, mà còn có style tiểu thư đài các đẹp mê

Vậy là sau một thời gian dài mong ngóng, các khán giả đã được đón xem bộ phim "Resident Playbook". Đây chính là ngoại truyện của siêu phẩm về đề tài y khoa "Hospital Playlist" từng "làm mưa làm gió" trong năm 2020 - 2021. Bộ phim xoay quanh cuộc sống và công việc của các bác sĩ nội trú. "Resident Playbook" sở hữu dàn diễn viên chính khá trẻ và hầu hết là những gương mặt chưa thực sự quen thuộc với khán giả, ngoại trừ Go Yoon Jung.

Trước khi quay trở lại màn ảnh nhỏ với "Resident Playbook", Go Yoon Jung từng nổi tiếng qua các bộ phim như "Sweet Home: Thế giới ma quái", "Hoàn hồn", "Đội thiếu niên siêu đẳng". Dù có tạo hình nhân vật như thế nào, Go Yoon Jung cũng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều, đặc biệt là tỷ lệ gương mặt "kim cương", được đánh giá hoàn hảo bậc nhất.

Trên trang Instagram cá nhân, Go Yoon Jung cập nhật khá nhiều hình ảnh cận gương mặt ở những góc chụp khác nhau. Có thể nói rằng, Go Yoon Jung xứng đáng là mỹ nhân đẹp "không góc chết".

Phong cách thời trang của Go Yoon Jung có thể chia làm hai thái cực, đó là đơn giản và yêu kiều như tiểu thư. Trong những chuyến du lịch hay khi dạo phố, Go Yoon Jung diện các bộ cánh cá tính, bụi bặm. Theo đó, một số item như áo khoác da lộn, áo thun họa tiết hay quần jeans được Go Yoon Jung khá ưa chuộng. Ngoài ra, street style của nữ diễn viên cũng có một số điểm nhấn ngọt ngào như áo blouse hoa nhí, áo khoác vải tweed.

Go Yoon Jung còn có phong cách thời trang sân bay thu hút. Nữ diễn viên gợi ý một số công thức trang phục màu trung tính rất hút mắt như váy ngắn suông màu đen ngọt ngào, thời thượng hay combo áo khoác vải tweed + quần ống rộng + áo thun vừa "cool" vừa thanh lịch.

Mỗi khi tham dự event, Go Yoon Jung đều xuất hiện như một nàng tiểu thư. Go Yoon Jung lên đồ với những kiểu trang phục được coi là "bảo chứng" cho vẻ ngoài sang trọng, yêu kiều như đồ vải tweed, bộ suit váy hay đầm nhung điệu đà.

Trang phục của Go Yoon Jung long lanh nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Nữ diễn viên khéo léo trong cả khoản chọn trang sức và giày dép. Cụ thể, khuyên tai nhỏ xinh, giày mũi nhọn hay giày cao gót quai ngang góp phần giúp outfit của Go Yoon Jung thêm phần tinh tế. Yêu thích phong cách nữ tính, chị em nên tham khảo gu thời trang của Go Yoon Jung.

Ảnh: Sưu tầm