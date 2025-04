Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một tác phẩm rất đáng chờ đợi cho những khán giả yêu thích thể loại phim lãng mạn, đó là Can This Love Be Translated? (tạm dịch: Tình Yêu Có Thể Phiên Dịch Được Không). Bộ phim có sự tham gia của Kim Seon Ho và Go Yoon Jung, tạo nên tổ hợp nhan sắc cực kỳ "đỉnh nóc".

Kim Seon Ho và Go Yoon Jung nên duyên trong phim.

Trong phim, Kim Seon Ho đảm nhận vai Ju Ho Jin, một phiên dịch viên tài năng. Anh thông thạo 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Ý. Ju Ho Jin được thuê để làm phiên dịch cho nữ minh tinh nổi tiếng Cha Mu Hui, một người phụ nữ quyến rũ, tự tin và luôn tỏa sáng. Điểm đặc biệt của Cha Mui Hui và Ju Ho Jin là họ có quan điểm hoàn toàn trái ngược về tình yêu. Dẫu vậy trong quá trình đồng hành cùng nhau, giữa hai người lại nảy sinh tình cảm.

Nói thêm về bộ đôi diễn viên, Kim Seon Ho đã quá nổi tiếng với loạt vai diễn trong các bộ phim như Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển, Khởi Nghiệp, Lang Quân 100 Ngày,... Mới đây, anh gây chú ý với vai phụ trong siêu phẩm Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Về phần Go Yoon Jung, cô nổi như cồn sau vai nữ chính trong phần 2 của series Hoàn Hồn. Đến năm 2023, tên tuổi của cô tiếp tục thăng hạng nhờ bộ phim bom tấn Moving. Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1996 đang thu hút nhiều sự quan tâm nhờ vai nữ chính trong Resident Playbook.

Kim Seon Ho và Go Yoon Jung tạo nên tổ hợp nhan sắc đỉnh nóc kịch trần.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng vừa qua Kim Seon Ho và Go Yoon Jung đã bất ngờ cùng có mặt tại sự kiện công chiếu VIP của bộ phim điện ảnh Yadang: The Snitch. Ngay khi thông tin này được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều khán giả đã thấy "nóng rần rần" và càng thêm mong chờ đến ngày được thưởng thức câu chuyện lãng mạn trong Can This Love Be Translated? (có thông tin phim lên sóng cuối năm), dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Chưa gì đã thấy chemistry rồi. - Hóng đôi này, đẹp đôi dã man. - Ê hóng phim nha, chắc phim đỉnh lắm á trời. - Nếu mà phim đang chiếu thì chắc là fan đu couple sẽ không thể bỏ qua hint này, haha. - Người đàn ông làng chài comeback xịn quá.

Một vài hình ảnh trên phim trường Can This Love Be Translated?: