Một tài khoàn chia sẻ, Kim Seon Ho rất đẹp trai và thân thiện, anh thậm chí còn mỉm cười và chào bằng tiếng Nhật. Hai diễn viên được cho là đang quay bộ phim Can This Love Be Translated do Netflix đầu tư sản xuất.



Trong phim Kim Seon Ho sẽ vào Joo Ho Jin vai một thông dịch viên đa ngôn ngữ, có thể nói thông thạo tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Ý… Đây là sự trở lại màn ảnh chính thức của anh sau Hometown Cha Cha Cha, bộ phim đã đưa Kim Seon Ho lên hàng ngũ những ngôi sao. Tuy nhiên, ngay sau khi bộ phim kết thúc nam diễn viên vướng phải bê bối phụ tình phải tạm dừng mọi hoạt động cho đến khi được minh oan.

Dàn diễn viên trong buổi đọc kịch bản (Ảnh: Netflix)

Gần đây nhất nam diễn viên đã xuất hiện trong MV mới của Daesung thành viên BigBang và tham gia chương trình tạp kỹ Mukbo Brother 2.

Go Youn Jung là ngôi sao trẻ đang được yêu mến. Tên tuổi của cô gắn với nhiều bộ phim đình đám như: Alchemy of Souls, Sweet Home, Moving, Hunt… Ở dự án này cô sẽ vào vai Cha Mu Hee, một ngôi sao hàng đầu sôi nổi và tự tin. Cha Mu Hee và Joo Jo Hin có những quan điểm trái ngược nhau về tình yêu và cách sống. Tuy nhiên, thời gian gần gũi đã giúp cả hai dần dần hiểu nhau hơn.

Người hâm mộ Nhật Bản chia sẻ bức ảnh chụp được nam diễn viên đang quay phim (Ảnh: koreaboo)

Can This Love Be Translated càng đáng để chờ đợi khi được chắp bút bởi bộ đôi biên kịch "chị em nhà Hong". Bộ đôi này đã tạo ra hàng loạt những tác phẩm ăn khách như: My Girl, You’re Beautiful, My Girlfriend Is a Gumiho, The Greatest Love, Master’s Sun, A Korean Odyssey, Hotel del Luna vả Alchemy of Souls. Đạo diễn Yoo Young Eun của Descendants of the Sun sẽ dẫn dắt bộ phim. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên: Lee Yi Dam, Choi Woo Sung và ngôi sao người Nhật Sota Fukushi.



Can This Love Be Translated dự định sẽ quay trong 9 tháng tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Ý.