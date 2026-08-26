Bạn thân Vương hậu Camilla tiết lộ cách bà đối diện với Vương tử Harry

Mối quan hệ giữa Vương tử Harry và Vương hậu Camilla từng nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông, đặc biệt sau khi Harry đưa ra những cáo buộc nhắm vào mẹ kế trong cuốn hồi ký Spare và các cuộc phỏng vấn sau đó. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất từ một người bạn thân của Vương hậu Camilla, bà chưa bao giờ chọn cách đáp trả công khai. Thay vào đó, Vương hậu luôn giữ vững một triết lý sống đơn giản mà bà tin tưởng suốt nhiều năm.





Theo Marie Claire, Lady Lansdowne - một người bạn thân lâu năm của Vương hậu Camilla cho biết dù những lời chia sẻ của Vương tử Harry từng khiến bà tổn thương, Camilla vẫn lựa chọn cách ứng xử quen thuộc: "Least said, soonest mended", có thể hiểu là "Càng nói ít, mọi chuyện càng sớm nguôi ngoai".

Lady Lansdowne chia sẻ rằng những gì Harry viết và nói về Camilla "rõ ràng khiến bà đau lòng", nhưng Vương hậu không muốn kéo dài những căng thẳng bằng các phát ngôn qua lại trên truyền thông. Thay vào đó, bà tin rằng im lặng và để thời gian giải quyết mọi chuyện là lựa chọn tốt nhất.





Những chia sẻ này được đưa ra trong bối cảnh gia đình Sussex vừa xác nhận sẽ chuyển về Anh sinh sống trong một thời gian dài cùng hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet sau hơn sáu năm ở Mỹ. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng hàn gắn mối quan hệ giữa Harry với các thành viên Hoàng gia Anh.

Trong cuốn hồi ký Spare xuất bản năm 2023, Vương tử Harry từng đưa ra nhiều nhận xét gay gắt về Vương hậu Camilla. Anh cho rằng bà từng ưu tiên việc cải thiện hình ảnh của bản thân, đồng thời cáo buộc có những thông tin riêng tư bị tiết lộ ra báo chí trong quá trình bà xây dựng vị thế trong Hoàng gia. Những chia sẻ này từng gây ra làn sóng tranh cãi lớn và được cho là khiến Camilla tổn thương sâu sắc.





Dù vậy, theo các nguồn tin được Marie Claire dẫn lại, những dấu hiệu hòa giải đã bắt đầu xuất hiện. Trong chuyến trở về Anh hồi tháng 7 vừa qua, Harry, Meghan cùng Archie và Lilibet đã có dịp gặp Vua Charles III và Vương hậu Camilla tại Highgrove. Theo tác giả Tom Bower, Camilla đã cư xử thân thiện, mời cả gia đình dùng trà và tạo ra bầu không khí lịch sự, thoải mái trong suốt buổi gặp mặt.

Đáng chú ý, nguồn tin cũng cho biết trong lần gặp này, Vương hậu không nhắc lại những mâu thuẫn cũ hay những gì Harry từng viết về mình. Thay vào đó, bà lựa chọn tập trung vào hiện tại và đón tiếp gia đình Sussex với thái độ ôn hòa.





Việc Harry và Meghan chuyển về Anh được nhiều chuyên gia Hoàng gia đánh giá là có thể mở ra thêm cơ hội hàn gắn với Vua Charles III. Tuy nhiên, quan hệ giữa Harry và anh trai là Thân vương William được cho là vẫn rất căng thẳng và chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Triết lý "càng nói ít, mọi chuyện càng sớm nguôi ngoai" của Vương hậu Camilla cũng được nhiều người xem là khá tương đồng với phong cách ứng xử lâu nay của Hoàng gia Anh - hạn chế phản hồi công khai trước các tranh cãi để tránh khiến sự việc leo thang. Chính cách lựa chọn im lặng ấy đã giúp Camilla tránh được những cuộc khẩu chiến trên truyền thông suốt nhiều năm qua.

Dù con đường hàn gắn giữa Vương tử Harry và các thành viên Hoàng gia vẫn còn nhiều thử thách, phát biểu từ người bạn thân của Vương hậu Camilla cho thấy ít nhất từ phía bà, lựa chọn vẫn là khép lại những điều đã qua thay vì tiếp tục đào sâu vào các bất đồng.

Theo Marie Claire.