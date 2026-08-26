Harry - Meghan chuyển sang Anh nhưng đàn gà nuôi tại Montecito sẽ không đi cùng

Sau khi truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Vương tử Harry và Meghan Markle sẽ cùng hai con chuyển tới Vương quốc Anh trong một thời gian dài, nhiều người tò mò điều gì sẽ xảy ra với cuộc sống mà gia đình Sussex đã gây dựng suốt hơn 6 năm ở Montecito, California. Bên cạnh căn biệt thự, khu vườn và thương hiệu cá nhân của Meghan, một "thành viên" đặc biệt của gia đình cũng bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm: Đàn gà nổi tiếng từng nhiều lần xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn và chương trình truyền hình của Meghan.

Theo Town & Country, dù cả gia đình chuẩn bị sang Anh, đàn gà nuôi tại Montecito sẽ không đi cùng. Thay vào đó, những chú gà sẽ tiếp tục ở lại California và được đội ngũ nhân viên chăm sóc trong thời gian gia đình Sussex vắng mặt. Trong khi đó, hai chú chó cưng của gia đình là Mia, một chú beagle được giải cứu, và Pula, một chú Labrador đen, được cho là sẽ theo Harry, Meghan cùng Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet sang Anh.

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đàn gà không chỉ là vật nuôi thông thường mà còn gắn với rất nhiều dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống của vợ chồng Harry - Meghan tại Mỹ. Chuồng gà mang tên "Archie's Chick Inn" từng xuất hiện trong cuộc phỏng vấn đình đám với Oprah Winfrey năm 2021, khi Meghan dẫn nữ MC đi thăm khu vườn phía sau nhà và giới thiệu những chú gà được gia đình nhận nuôi sau khi chúng được giải cứu khỏi các trang trại công nghiệp.

Những năm gần đây, đàn gà cũng nhiều lần xuất hiện trên trang Instagram cá nhân của Meghan và trong loạt chương trình phong cách sống With Love, Meghan. Nữ công tước từng chia sẻ rằng việc ra chuồng gà nhặt trứng vào mỗi buổi sáng là một trong những khoảnh khắc bình yên nhất trong ngày, đồng thời là hoạt động mà Archie và Lilibet cũng rất yêu thích.

Mới đây nhất, ngay sau khi thông tin chuyển về Anh được công bố, Meghan còn đăng tải một đoạn video hài hước trên Instagram Stories. Trong clip, cô cầm một chiếc khăn bếp có dòng chữ: "People who take care of chickens are literally chicken tenders" (tạm dịch: "Những người chăm sóc gà đúng nghĩa là 'người chăm gà'"). Nhiều người cho rằng đây là cách Meghan khéo léo xác nhận đàn gà sẽ được giao cho nhân viên chăm sóc trong thời gian gia đình ở Anh.

Theo các nguồn tin quốc tế, gia đình Sussex sẽ vẫn giữ nguyên biệt thự tại Montecito cũng như ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha, đồng thời thiết lập thêm một nơi ở riêng tại Anh. Đây được mô tả là một căn nhà riêng, không thuộc Hoàng gia, nhằm phục vụ cuộc sống của cả gia đình trong thời gian Archie và Lilibet theo học tại Anh từ tháng 9.

Việc để đàn gà ở lại California cũng được xem là dấu hiệu cho thấy Harry và Meghan chưa có ý định từ bỏ hoàn toàn cuộc sống tại Mỹ. Montecito vẫn sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống của gia đình, đặc biệt khi đây là nơi Meghan phát triển thương hiệu As Ever, đồng thời cũng là không gian gắn với nhiều dự án cá nhân của cô.

Nhiều người hâm mộ thừa nhận họ sẽ nhớ những hình ảnh Archie và Lilibet chạy chơi quanh chuồng gà - những khoảnh khắc hiếm hoi Meghan từng chia sẻ về cuộc sống gia đình. Dù phải tạm xa những "người bạn có cánh", hai anh em vẫn sẽ có sự đồng hành của hai chú chó Mia và Pula trong hành trình mới tại Anh.

Một quyết định tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại cho thấy gia đình Sussex đang cố gắng cân bằng giữa hai cuộc sống: Duy trì mái ấm đã gắn bó nhiều năm ở California, đồng thời mở ra một chương mới tại quê hương của Vương tử Harry. Còn với đàn gà ở "Archie's Chick Inn", Montecito có lẽ vẫn sẽ tiếp tục là ngôi nhà quen thuộc của chúng thêm một thời gian nữa.

Theo Town & Country.