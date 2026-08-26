Giữa kỳ nghỉ hè thường niên của Hoàng gia Đan Mạch, Vua Frederik X và Vương hậu Mary bất ngờ trở lại với một sự kiện gia đình đặc biệt. Hai người tham dự lễ cưới của Bá tước Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille – con đỡ đầu của nhà vua và luật sư Cecilie Juhl. Tuy nhiên, điều khiến giới yêu thời trang Hoàng gia bàn tán nhiều hơn cả lại là lựa chọn trang phục của Vương hậu Mary: Một chiếc váy từng mặc nhiều lần kết hợp cùng chiếc vương miện Edwardian mang giá trị lịch sử hơn một thế kỷ.

Ngày 22/8, Vua Frederik X và Vương hậu Mary tham dự lễ cưới của Bá tước Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille và Cecilie Juhl tại nhà thờ Kværndrup, gần lâu đài Egeskov ở Đan Mạch. Chú rể Gregers sinh năm 1995, là con trai của Bá tước Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille và cũng là con đỡ đầu của Vua Frederik.





Đây là một trong số ít lần Vua Frederik và Vương hậu Mary xuất hiện công khai trong kỳ nghỉ hè. Bên cạnh cặp đôi Hoàng gia, đám cưới còn có sự góp mặt của nhiều thành viên thuộc giới quý tộc và Hoàng gia Đan Mạch, tạo nên một sự kiện được truyền thông nước này đặc biệt quan tâm.

Dù không phải cô dâu, Vương hậu Mary vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ gu thời trang thanh lịch quen thuộc. Thay vì chọn một thiết kế hoàn toàn mới, bà tiếp tục diện chiếc váy chiffon in hoa màu hồng của Mikael Aghal, từng xuất hiện trong nhiều sự kiện trước đây. Thiết kế với chất liệu voan mềm mại, chi tiết ren ở cổ và các lớp xếp ly mang đến vẻ nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sang trọng cho một lễ cưới Hoàng gia.

Để hoàn thiện tổng thể, Vương hậu Mary phối chiếc váy với clutch satin màu hồng của Prada và đôi giày cao gót Gianvito Rossi màu hồng đều là những phụ kiện quen thuộc trong tủ đồ của bà. Việc liên tục tái sử dụng trang phục và phụ kiện trong nhiều năm đã trở thành "thương hiệu" của Nữ hoàng Đan Mạch, người luôn được khen ngợi vì hướng đến thời trang bền vững thay vì chạy theo xu hướng.

Tuy nhiên, món phụ kiện nổi bật nhất trong lần xuất hiện này lại là Edwardian Tiara - chiếc vương miện mang phong cách Edwardian có lịch sử hơn 100 năm. Vương hậu Mary kết hợp vương miện cùng đôi hoa tai đồng bộ, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa thanh lịch. Đây cũng là một trong những bộ trang sức Hoàng gia bà yêu thích và thường lựa chọn trong các dịp trang trọng.





Không ít người hâm mộ nhận xét Vương hậu Mary ngày càng khẳng định phong cách thời trang đặc trưng: Không quá cầu kỳ nhưng luôn tinh tế, ưu tiên những thiết kế có thể mặc lại nhiều lần và biết cách làm mới bằng trang sức hoặc phụ kiện. Chính điều đó giúp bà nhiều năm liền được xếp vào nhóm những thành viên Hoàng gia mặc đẹp nhất châu Âu.

Đám cưới lần này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Vua Frederik. Chú rể Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille không chỉ là thành viên của một gia đình quý tộc lâu đời mà còn là con đỡ đầu của nhà vua. Mối quan hệ thân thiết ấy khiến sự hiện diện của Vua Frederik và Vương hậu Mary tại hôn lễ được xem là điều gần như chắc chắn ngay từ khi thông tin về lễ cưới được công bố.

Sau sự kiện, Vua Frederik và Vương hậu Mary được cho là sẽ tiếp tục kỳ nghỉ hè trước khi trở lại lịch trình làm việc chính thức trong những tuần tới. Trong khi đó, những hình ảnh của Vương hậu Mary tại lễ cưới tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, không chỉ bởi vẻ ngoài thanh lịch mà còn bởi cách bà một lần nữa chứng minh rằng một thiết kế đẹp không cần chỉ mặc một lần, miễn là được kết hợp khéo léo và phù hợp với từng dịp.

Theo HELLO! Magazine.