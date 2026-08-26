Kỳ nghỉ hè thường niên của Hoàng gia Anh tại Balmoral năm nay tiếp tục là tâm điểm chú ý khi nhiều thành viên cấp cao cùng hội tụ tại Scotland. Bên cạnh Vua Charles III, gia đình Thân vương William hay Vương nữ Anne, một gương mặt cũng nhận được nhiều lời khen từ công chúng là Lady Louise Windsor. Hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, ái nữ của Vương tử Edward và Nữ Công tước Sophie gây ấn tượng với phong thái thanh lịch, giản dị và ngày càng được nhận xét mang nhiều nét giống cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Cuối tuần qua, Lady Louise cùng cha mẹ là Vương tử Edward và Nữ Công tước Sophie xứ Edinburgh, em trai James, Bá tước xứ Wessex, đã tham dự lễ cầu nguyện Chủ nhật tại nhà thờ Crathie Kirk, nằm gần Lâu đài Balmoral. Buổi lễ còn có sự góp mặt của Vua Charles III, Vương hậu Camilla, gia đình Thân vương William cùng ba con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis và Vương nữ Anne cùng chồng là Sir Tim Laurence.

Dù không phải nhân vật trung tâm, Lady Louise vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ở tuổi 22, cô lựa chọn phong cách kín đáo với trang phục mang gam màu trung tính, mái tóc buộc gọn và gần như không sử dụng phụ kiện nổi bật. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách mà Nữ hoàng Elizabeth II từng yêu thích trong những lần nghỉ hè tại Balmoral: Thanh lịch, thực tế và không phô trương.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi ngoại hình của Lady Louise. Không ít ý kiến cho rằng cô ngày càng giống bà nội, đặc biệt ở nụ cười nhẹ, ánh mắt và phong thái điềm tĩnh. Một số người còn nhận xét Lady Louise là một trong những thành viên trẻ giữ được hình ảnh gần gũi và kín tiếng nhất của Hoàng gia Anh.

Lady Louise từ lâu vốn được biết đến là người rất thân thiết với cố Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip. Từ nhỏ, cô thường dành nhiều thời gian tại Balmoral vào mỗi mùa hè, cùng ông bà cưỡi ngựa, lái xe ngựa và tham gia các hoạt động ngoài trời. Niềm yêu thích đánh xe ngựa của Lady Louise cũng được truyền cảm hứng từ Hoàng thân Philip, người từng thi đấu môn thể thao này trong nhiều năm.

Khác với nhiều thành viên trẻ của Hoàng gia, Lady Louise lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo học ngành Văn học Anh tại Đại học St Andrews, ngôi trường từng gắn với chuyện tình của Thân vương William và Vương phi Kate. Trong thời gian học đại học, Lady Louise hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà tập trung cho việc học và chỉ tham gia một số hoạt động quan trọng của Hoàng gia khi cần thiết.

Cha mẹ của Lady Louise cũng luôn mong muốn các con có cuộc sống bình thường nhất có thể. Dù là cháu nội của Nữ hoàng Elizabeth II và theo quy định có quyền sử dụng tước hiệu công chúa, Lady Louise chưa từng dùng danh xưng này. Vương tử Edward và Nữ Công tước Sophie từng chia sẻ họ muốn con tự lựa chọn con đường sự nghiệp trong tương lai thay vì mặc định trở thành thành viên làm việc toàn thời gian cho Hoàng gia.

Kỳ nghỉ hè tại Balmoral năm nay cũng diễn ra vào thời điểm Hoàng gia Anh chuẩn bị bước vào giai đoạn bận rộn. Chỉ ít tuần nữa, Hoàng tử George sẽ bắt đầu học tại Eton College, còn Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis trở lại Lambrook School. Trong khi đó, Lady Louise cũng chuẩn bị cho những kế hoạch mới sau khi hoàn thành chương trình đại học.

Giữa nhiều thay đổi của Hoàng gia Anh, sự xuất hiện của Lady Louise tại Balmoral vẫn khiến công chúng dành nhiều thiện cảm. Không ồn ào, không tìm cách thu hút sự chú ý, cô được yêu mến bởi hình ảnh giản dị, điềm tĩnh và phong thái được cho là ngày càng gợi nhớ đến cố Nữ hoàng Elizabeth II - người luôn dành tình cảm đặc biệt cho cô cháu gái này.

Theo HELLO! Magazine.