“Bạn thân Song Hye Kyo” ở Hậu Duệ Mặt Trời thăng hạng nhan sắc sau 7 năm, say mê ca hát nên hiếm nhận phim mới

Những khán giả mê mẩn Hậu Duệ Mặt Trời năm nào hẳn là còn nhớ Ji Soo, đồng nghiệp, bạn than kiêm "quân sư" tình yêu cho nữ chính Kang Mo Yeon trong mọi tình huống. Không có nhan sắc mỹ miều như các bạn diễn khác nhưng Ji Soo lại là nhân vật chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả bởi sự xuất hiện vô cùng duyên dáng, hài hước.



Ji Soo luôn phải làm quân sư cho Kang Mo Yeon trong mọi tình huống

Ở cạnh Ji Soo, Kang Mo Yeon được chăm sóc một cách đặc biệt

Đảm nhận vai diễn Ji Soo "đẹp lạ" năm đó là nữ diễn viên Hyun Jyu Ni. Xem màn thể hiện của cô trên phim, khán giả phải bất ngờ khi biết rằng Jyu Ni không phải diễn viên chuyên nghiệp. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, Hyun Jyu Ni từng là một ca sĩ nhạc rock với giọng hát đầy nội lực. Từ thuở nhỏ, Jyu Ni là thành viên chính thức của Dàn nhạc giao hưởng thanh niên Seoul. Lớn lên, cô đảm nhiệm vai trò hát chính trong nhóm nhạc 4 thành viên BellaMafia. Lý do cô đến với diễn xuất là bởi được đạo diễn nổi tiếng Lee Jae Gyu "nhắm trúng" tại một buổi nhạc kịch và giao cho một vai diễn trong dự án phim âm nhạc gây sốt Beethoven Virus. Vô tình đi đóng phim nhưng Hyun Jyu Ni lại thể hiện quá tốt, từ đó, cô liên tục được các nhà sản xuất mời đảm nhiệm những vai diễn có cá tính mạnh trong loạt phim như IRIS, Love 911,...

Hyun Jyu Ni cùng Song Hye Kyo và dàn sao Hậu Duệ Mặt Trời trong một buổi tụ họp

Sau Hậu Duệ Mặt Trời, dù nổi tiếng hơn hẳn ở vai trò diễn xuất nhưng cô lại rất ít khi nhận phim mới. Xuyên suốt 7 năm, cô chỉ đóng đúng 4 phim, gần đây nhất là It's Beautiful Now, ra mắt vào năm ngoái. Lý do cô ít đóng phim là bởi Hyun Jyu Ni tập trung tối đa thời gian cho công việc ca hát của mình.

Hyun Jyu Ni tiếp tục đóng vai một cô gái cá tính ở It's Beautiful Now

Hiện tại, Hyun Jyu Ni đã 38 tuổi và sở hữu vẻ ngoài trẻ đẹp. Nhìn những hình ảnh gần đây mà cô đăng tải trên trang cá nhân hay trong các sản phẩm âm nhạc, khán giả bất ngờ bởi cô trông xinh đẹp hơn rất nhiều so với thời đóng Hậu Duệ Mặt Trời.

Hyun Jyu Ni trẻ trung ngoài đời thật

Và quyến rũ trên sân khấu âm nhạc























Nguồn ảnh: SBS, Hancinema