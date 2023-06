Nam phụ 'Hậu duệ Mặt trời' phủ sóng nhiều nhất màn ảnh đầu 2023 nhưng vẫn kém tiếng

Bên cạnh Ahn Bo Hyun với sự trở lại ở Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19, thời gian gần đây, còn một gương mặt quen thuộc từ Hậu Duệ Mặt Trời nữa cũng liên tục tái xuất màn ảnh. Đó là nam diễn viên Lee Seung Joon.

Thời điểm Hậu Duệ Mặt Trời lên sóng, Lee Seung Joon tạo được thiện cảm bởi thời lượng lên sóng khá nhiều khi vào vai bác sĩ Song Sang Hyun, đồng nghiệp của Mo Yeon (Song Hye Kyo). Sang Hyun rất giỏi nghiệp vụ nhưng ở cuộc sống ngoài đời, anh ta lại như một người đàn ông chưa trưởng thành.

Anh vui tươi và thích đùa giỡn nhưng khi nói đến sự sống - cái chết và sinh mạng của bệnh nhân, Sang Hyun lại vô cùng nghiêm túc. Anh cũng có chuyện tình đáng yêu với y tá Jae Ae, một người rất ấm áp và luôn mang đến sự tươi sáng.

Song Sang Hyun là đồng nghiệp thân thiết của Mo Yeon

Anh có chuyện tình đáng yêu với y tá Jae Ae

Thời điểm đóng Hậu Duệ Mặt Trời, Lee Seung Joon đã làm nghề nhiều năm, hoạt động tích cực ở cả sân khấu kịch lẫn trên màn ảnh. Thế nhưng vì ngoại hình không nổi bật nên Lee Seung Joon không nhận được nhiều sự chú ý. Chính vai diễn ở Hậu Duệ Mặt Trời, đặc biệt là những cảnh diễn với Song Hye Kyo đã giúp Lee Seung Joon được chú ý nhiều hơn bao giờ hết.

Song Hye Kyo chụp hình thân mật cùng Lee Seung Jun và các đồng nghiệp ở Hậu Duệ Mặt Trời

Thăng hạng sự nghiệp ở một bộ phim nhưng sau Hậu Duệ Mặt Trời, Lee Seung Joon vẫn chỉ tiếp tục đảm nhận vai phụ. Anh góp mặt trong rất nhiều bom tấn màn ảnh, như Hồi Ức Alhambra của Hyun Bin, Khách Sạn Ánh Trăng của IU, Happiness của Park Hyung Sik,... Tuy chỉ toàn đảm nhận vai phụ, vai khách mời nhưng Lee Seung Joon biết cách khiến cho bản thân tỏa sáng bằng lối diễn ấn tượng của mình.

Tuy không có vai chính nào trong sự nghiệp đóng phim nhưng việc đảm nhận vai phụ lại giúp Lee Seung Joon có thể trải nghiệm nhiều vai diễn, xuất hiện trong nhiều bộ phim hơn. Tiêu biểu như trong 6 tháng đầu năm 2023, anh đã đóng tới 5 dự án phim truyền hình. Trong đó có 4 đã lên sóng là All That We Loved, hai phần phim Decoy, Cân Não và hiện còn một dự án chuẩn bị ra mắt là Strong Woman Kang Nam Soon (phần 2 của Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon).

Chỉ tiếc là cả 4 dự án đã lên sóng đều tương đối kém tiếng, thế nên có lẽ năm nay, Lee Seung Joon chỉ còn đợi cơ hội bứt phá ở Strong Woman Kang Nam Soon, tác phẩm đang rất được mong chờ do sức hút lớn từ phần 1.