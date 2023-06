'Nơi giấc mơ tìm về' tập 20: Gia An vừa hôn Phương thì nghe tin Mai Anh có bầu?

Nơi giấc mơ tìm về tập 20 hứa hẹn là một tập phim nhiều thú vị khi hé lộ loạt tình tiết cho thấy tình cảm của Gia An - Phương có bước tiến mới. Tiếp nối diễn biến tập trước, khi Gia An chăm sóc cho Phương lúc cô bị ốm. Lúc Phương tỉnh dậy, cô thấy Gia An nằm ngủ với tư thế vô cùng hài hước trên sofa nhà mình. Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này, Phương đã dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Nhưng đúng lúc Phương ghé sát mặt Gia An để chụp ảnh thì chàng giám đốc tỉnh ngủ. Anh kéo tay Phương lại gần mình và sau đó đặt tay lên gương mặt cô để kiểm tra xem Phương đã đỡ sốt hay chưa. Khoảnh khắc gần gũi Gia An khiến Phương ngượng ngùng đỏ mặt, còn Gia An cũng sắp sửa đặt lên môi nữ trợ lý một nụ hôn.

Không biết nụ hôn này có thành sự thật không hay sẽ bị gián đoạn, tuy nhiên nó cũng là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của Gia An và Phương. Họ từ cặp đôi oan gia khắc khẩu chuyển sang có tình cảm với nhau.

Tuy nhiên cuộc đời vẫn lắm tréo ngoe, đúng lúc này thì Gia An biết được chuyện Mai Anh mang bầu. Dường như Mai Anh cũng đã nói chuyện này cho bà Lan biết nên bà Lan cưng chiều cô nàng ra mặt. Lúc nghe Mai Anh thông báo, Gia An không tin vào tai mình. Anh cho rằng đây tiếp tục là một "chiêu" mới của Mai Anh.

Đón xem "Nơi giấc mơ tìm về" tập 20 lên sóng VTV1 tối nay.