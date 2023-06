Giữa lúc chồng cũ gặp thị phi, Song Hye Kyo lại lên chủ đề hot vì liên quan tới một cô gái

Mới đây, nữ diễn viên Han So Hee đã chia sẻ lên trang cá nhân 1 bức ảnh do fan hâm mộ chỉnh sửa. Trong ảnh, Song Hye Kyo cầm điện thoại có hình nền Han So Hee.

Có lẽ vì quá thích thú tấm ảnh này nên Han So Hee đã đăng tải lại và không quên "tag" thần tượng của mình là Song Hye Kyo vào. Điều đáng chú ý là Song Hye Kyo cũng chia sẻ lại bức ảnh này và không quên "thả tim" cho người em đồng nghiệp.

Han So Hee sinh năm 1994. Cô xuất thân là người mẫu ảnh, nổi tiếng qua các bộ phim Money Flower, 100 Days My Prince, After The Rain, Abyss...

Từ khi mới ra mắt, Han So Hee được gọi là "tiểu Song Hye Kyo" nhờ gương mặt có nét tương tự. Han So Hee cũng không ngần ngại nhận mình là "fan cứng" của Song Hye Kyo. Thời điểm trước có thông tin Song Hye Kyo và Han So Hee hợp tác khiến fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa chờ đợi. Tuy nhiên, mới đây nhất truyền thông Hàn đã đưa tỉn rẳng có vẻ việc hợp tác đã không thành công.