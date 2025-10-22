Bạn phải ăn món hấp này vào mùa thu, vừa ngon miệng, bổ dưỡng mà chỉ nấu trong 10 phút

Cứ mỗi mùa thu đông, củ cải trắng lại là món ăn chủ lực trong gia đình tôi. Nó vừa ngon ngọt, vừa rẻ lại ngon miệng dù bạn chế biến theo cách nào. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn làm món hấp ngon tận dụng được tiềm năng của củ cải, tạo nên kết cấu mềm mại, dai dai, mang đến cảm giác hạnh phúc trọn vẹn mỗi khi cắn vào.

Món ăn này ngoài công thức chế biến dễ, nhanh thì sự kết hợp nguyên liệu thật sự tinh tế. Củ cải trắng là điểm nhấn của món ăn, vị ngọt và độ ẩm của nó trở thành nguyên liệu hoàn hảo trong bữa cơm thời tiết hanh khô. Kết hợp với thịt băm tươi thơm và nấm hương, hương vị mang một đẳng cấp hoàn toàn mới. Nấm hương có hương thơm đặc biệt đậm đà, khi xào cùng thịt băm, hương thơm phức hợp lan tỏa khắp căn bếp.

Điều tôi thích nhất ở món thịt viên này là nó không chỉ ngon mà còn vô cùng tinh tế. Không cần chiên, chỉ cần hấp. Chúng hoàn toàn không béo ngậy và rất nhẹ bụng. Bản thân củ cải rất giàu vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, trong khi thịt băm và nấm cung cấp protein, tăng hương vị, tạo nên sự cân bằng dinh dưỡng hoàn hảo. Kết cấu mềm dẻo của món ăn này thật sự rất ngon. Nó không phải là một viên thịt viên đặc, mà khá nhẹ và dai. Vị ngọt của củ cải hòa quyện hoàn hảo với hương thơm của thịt và nấm.

Những viên thịt viên củ cải bào sợi này sẽ mang đến cảm giác ấm cúng, nhờ chút sáng tạo mà đã biến những củ cải thường ngày thành một món ăn ngon bất ngờ. Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn theo mùa đơn giản, lành mạnh và ngon miệng, thì đây là món nhất định phải thử!

Nguyên liệu làm món thịt viên củ cải bào sợi

1 củ cải trắng, 150g thịt heo băm, một ít nấm hương khô, một ít bột tiêu trắng, một ít bột gừng, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương, một chút bột ngũ vị hương, lượng muối biển vừa phải, 1/2 thìa canh dầu hào, 1/2 thìa canh bột mì, 1/2 thìa canh bột năng.

Cách làm món thịt viên củ cải bào sợi

Bước 1: Củ cải bạn gọt bỏ vỏ, dùng dụng cụ bào thành sợi mỏng. Sau đó cho vào âu lớn, thêm muối, trộn đều để loại bỏ nước trong củ cải. Nấm hương bạn ngâm cho đến khi nở mềm rồi thái nhỏ. Tiếp theo bạn dùng khăn vải vắt bớt nước. Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi thêm chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho thịt băm vào xào đến khi đổi màu. Sau đó bạn nêm bột tiêu trắng, bột gừng, nước tương và nước tương đen, xào đến khi thịt đổi màu.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho nấm hương đã thái nhỏ vào xào cùng thịt băm đến khi ráo nước. Bạn nên dùng nấm hương khô vì mùi thơm sẽ nồng nàn hơn. Sau đó bạn đổ thịt băm và nấm hương vừa xào vào âu đựng củ cải thái sợi đã được vắt nước.

Bước 3: Thêm một chút bột ngũ vị hương, dầu hào vào rồi trộn đều. Tiếp đó thêm bột mì và bột năng vào, trộn cho đến khi hòa quyện. Sau đó bạn lấy một lượng nguyên liệu vừa đủ, vo thành khối tròn. Lần lượt làm đến khi hết nguyên liệu thì xếp vào đĩa. Đun sôi nước trong nồi hấp sau đó đặt đĩa thịt viên củ cải bào sợi lên xửng, hấp trong khoảng 10 phút; không cần phải hấp quá lâu! Sau đó lấy ra, rắc một ít hành lá thái nhỏ lên là hoàn thành.

Thành phẩm món thịt viên củ cải bào sợi

Thịt viên củ cải bào sợi nóng hổi mềm dai, hương vị thơm ngon. Món ăn này đề cao mục tiêu bảo toàn dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Hấp vài phút sẽ không làm mất chất dinh dưỡng. Củ cải là nguyên liệu theo mùa vào mùa thu đông, vừa rẻ vừa bổ dưỡng! Món ăn này ngon, rất đáng thử!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt viên củ cải bào sợi!