Một cách làm chả giò mới toanh, hương vị "cực đã" giúp bữa cơm mùa thu thêm trọn vị

Nếu bạn đã quá quen với món chả giò giòn rụm kiểu thì món chả giò hôm nay không chỉ giúp bạn tiếp kiệm thời gian chế biến mà còn đổi vị cực ngon cho cả gia đình. Món ăn này làm cực dễ, chỉ dùng 2 nguyên liệu chính quen thuộc là thịt ba chỉ heo và cà tím; là sự kết hợp giữa vị mềm ẩm của cà tím và hương vị thơm ngon của thịt heo nên món ăn rất gợi vị. Với hướng dẫn chi tiết từ việc chuẩn bị nguyên liệu, cuộn đến cách chiên, bạn sẽ dễ dàng tạo ra món ăn hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Thưởng thức món chả giò kiểu mới "cà tím cuộn thịt heo" với lớp vỏ vàng nâu và nước sốt đậm đà chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi người. Hãy để món ăn này trở thành điểm nhấn cho bữa tiệc ẩm thực của bạn!

Nguyên liệu làm món chả giò cà tím cuộn thịt heo

2 quả cà tím, 200g thịt ba chỉ thái lát mỏng (có thể dùng thịt bò hoặc thịt heo hay nhúng lẩu), 3 thìa canh tinh bột, 3 thìa canh dầu ăn, một ít lá tía tô, một hạt vừng trắng, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh rượu mirin, 1 thìa canh rượu gạo, 1/2 thìa canh đường.

Cách làm món chả giò cà tím cuộn thịt heo

Bước 1: Cà tím bạn cắt bỏ cuống sau đó rửa sạch rồi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 15 phút để loại bỏ tạp chất. Tiếp theo bạn cắt cà tím thành dạng hình que. Bạn có thể ngâm qua cà tím đã cắt trong nước muối pha loãng để tránh quá trình oxy hóa, chuyển màu đen. Tiếp theo bạn dùng từng lát thịt ba chỉ heo (hoặc bò) cuộn từng miếng cà tím lại. Lá tía tô rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Sau khi cuộn hết các nguyên liệu, bạn xếp toàn bộ lên mặt thớt. Cho 3 thìa canh tinh bột (bột mì hoặc bột chiên giòn không chứa muối) vào rây rồi rắc đều lên từng phần cà tím đã được cuộn thịt heo.

Bước 3: Bạn chuẩn bị một chiếc bát, sau đó cho nước tương, rượu mirin, rượu gạo, đường vào. Dùng thìa khuấy đều cho đế khi các nguyên liệu gia vị hòa quyện thành hỗn hợp nước sốt. Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau khi dầu nóng thì cho từng phần cà tím đã được cuộn thịt ba chỉ vào, chiên đế khi có màu vàng nâu. Rưới nước sốt lên trên, lật mặt và tiếp tục nấu thêm một lúc để từng phần chả giò phủ đều và ngấm nước sốt. Sau đó bạn lấy ra đĩa, rắc lá tía tô thái nhỏ và hạt vừng rang lên trên rồi thưởng thức.

Thành phẩm món chả giò cà tím cuộn thịt heo

Chả giò cà tím cuộn thịt heo là một món ăn độc đáo, kết hợp giữa vị mềm ẩm của cà tím và hương vị thơm ngon của thịt heo. Thịt heo thái mỏng được cuộn trong cà tím, phủ một lớp bột và rưới nước tương ngọt mặn, tạo nên lớp vỏ ngoài vàng nâu, bên trong mềm ẩm. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm nhà trong tiết trời mùa thu se lạnh.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món chả giò kiểu mới này nhé!