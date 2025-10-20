Khi nắng hạ dịu đi và gió thu bắt đầu len lỏi qua khung cửa, căn bếp nhỏ lại trở thành nơi ấm cúng nhất trong nhà. Đó là lúc những món ăn mềm, ngọt, đậm vị lại được yêu thích hơn cả, vừa dễ ăn, vừa giúp cơ thể cảm nhận rõ nét sự chuyển mùa. Bốn món dưới đây gợi ý cho một mâm cơm mùa thu giản dị mà ngon miệng: Một chút màu sắc tươi tắn của ớt chuông, chút ngọt bùi của hạt dẻ, hương đậm đà của đậu phụ chiên và vị thanh nhẹ từ đĩa rau trộn. Tất cả hòa quyện lại, như một bản nhạc nhẹ mang tên "mùa thu trong bếp nhà mình".

1. Ớt chuông nhồi tôm: Món ăn rực rỡ sắc thu

Món đầu tiên mang đến cảm giác vừa đẹp mắt vừa ngon miệng: Ớt chuông nhồi tôm. Chọn những con tôm tươi, bóc vỏ, bỏ chỉ đen rồi băm nhuyễn. Cho tôm vào tô, thêm ít muối, tiêu, một chút rượu trắng khử tanh, ít bột ngô, lòng trắng trứng gà và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp dẻo quánh. Cắt ớt chuông làm đôi, bỏ hạt, rồi nhồi nhân tôm vào giữa.

Làm nóng chảo dầu, đặt mặt tôm xuống trước, chiên vàng nhẹ rồi lật lại để tôm chín đều hai mặt. Khi tôm chuyển hồng và dậy mùi thơm, xếp ra đĩa. Tiếp tục cho tỏi băm, hành hoa và vài lát ớt vào chảo, thêm chút dầu hào, ít nước và bột năng để tạo thành nước sốt sền sệt. Rưới đều lên phần ớt chuông vừa chiên, bạn sẽ có một món ăn vừa đẹp mắt vừa thơm lừng.

Mùi tôm quyện trong vị ngọt nhẹ của ớt chuông, thêm nước sốt đậm đà, tất cả khiến món ăn này trở thành "ngôi sao" trong mâm cơm mùa thu.

2. Sườn hầm hạt dẻ: Món canh đậm đà, ngọt thanh khó quên

Khi tiết trời se lạnh, chẳng gì dễ chịu bằng một nồi canh hầm nghi ngút khói. Sườn hầm hạt dẻ, củ mài và cà rốt là món ăn vừa bổ dưỡng vừa giúp làm ấm cơ thể. Đầu tiên, chần sơ sườn với nước sôi, gừng lát và chút rượu trắng để khử mùi. Sau đó cho sườn, hạt dẻ tươi (bóc vỏ sẵn), củ mài cắt khúc, cà rốt, vài lát gừng, ít táo đỏ và nước lọc vào nồi hầm.

Ninh trong khoảng 40 phút, cho thêm chút kỷ tử và nêm nếm muối vừa miệng. Khi nước dùng sánh nhẹ, thịt sườn mềm tơi mà vẫn giữ độ ngọt, bạn có thể rắc hành lá lên trên cho thơm.

Món ăn này vừa có vị ngọt tự nhiên từ hạt dẻ và cà rốt, vừa có vị béo nhẹ từ sườn non. Mỗi thìa canh nóng hổi như làm tan đi cái se lạnh đầu thu, khiến bữa cơm gia đình thêm phần ấm cúng.

3. Đậu phụ chiên giòn: Món "ăn chơi" mà ngon khó cưỡng

Nếu muốn mâm cơm có thêm chút vui miệng, hãy thử đậu phụ chiên giòn kiểu Giang Nam - món mà người Trung Hoa thường gọi vui là "đậu hũ thối" nhưng ở Việt Nam có thể biến tấu bằng loại đậu lên men nhẹ hoặc đậu phụ non chiên giòn.

Cách làm rất đơn giản: Cho miếng đậu vào nồi chiên không dầu, xịt nhẹ một lớp dầu mỏng, chiên ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 10-15 phút cho đến khi vỏ ngoài vàng ruộm. Nếu dùng loại đậu đã tẩm sẵn gia vị, chỉ cần chiên 10 phút là có thể thưởng thức.

Miếng đậu giòn bên ngoài, mềm thơm bên trong, chấm cùng tương ớt hoặc nước mắm pha tỏi ớt sẽ rất "bắt cơm". Món này cũng hợp cho những buổi tối đầu thu, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, cùng nhau nhâm nhi chút đậu giòn và kể chuyện trong ngày.

4. Rau mầm đậu Hà Lan trộn tỏi ớt: Thanh mát và dễ ăn

Sau những món nóng, một đĩa rau trộn thanh mát là điểm nhấn hoàn hảo. Rau mầm đậu Hà Lan trộn tỏi ớt là món vừa giòn vừa nhẹ, giúp cân bằng vị giác. Rửa sạch rau mầm, trụng nhanh qua nước sôi rồi để ráo. Trong một chén nhỏ, pha nước trộn gồm tỏi băm, ớt băm, chút đường, muối, nước tương và giấm. Đun nóng ít dầu, rưới thẳng vào hỗn hợp để tạo mùi thơm dậy vị, rồi đổ lên rau trộn đều tay.

Món này ăn kèm cơm nóng hay ăn riêng đều ngon, vừa chống ngán, vừa tốt cho tiêu hóa. Màu xanh non của rau mầm điểm thêm chút đỏ của ớt khiến mâm cơm thêm sinh động, gợi cảm giác mát lành đặc trưng của mùa thu.

Khi bốn món này được bày trên bàn, bạn sẽ có một mâm cơm vừa phong phú lại vừa hợp tiết trời: Tôm nhồi ớt chuông rực rỡ, sườn hầm hạt dẻ thơm ngọt, đậu phụ chiên giòn vui miệng và đĩa rau mầm mát lành. Không chỉ ngon miệng, đây còn là những món cân bằng âm dương nóng lạnh, phù hợp cho cơ thể trong giai đoạn giao mùa.

Chút vị béo của hạt dẻ hòa cùng hương tôm thơm phức, xen lẫn miếng đậu giòn và rau xanh thanh mát, tất cả tạo nên một bản hòa tấu hương vị dễ chịu, vừa gần gũi vừa mang sắc màu của ẩm thực Đông Á.

Nếu muốn mâm cơm thêm ấn tượng, bạn có thể chuẩn bị thêm bát cơm gạo mới vừa nấu chín, rắc thêm ít mè trắng rang. Cả nhà ngồi quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, cái cảm giác ấy mới chính là "vị ngon" đậm đà nhất của mùa thu.