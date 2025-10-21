Có những ngày công việc chất đống, tôi chẳng còn thời gian cho những bữa ăn cầu kỳ. Thế nhưng, bỏ qua bữa thì không nỡ, mà ăn qua loa lại thấy có lỗi với bản thân. Vậy nên tôi tự đặt ra cho mình một nguyên tắc: "Ăn sạch nhưng phải ngon". Công thức cơm đậu xanh ăn cùng bò xào nấm, trứng mềm và rau củ chính là "vị cứu tinh" của tôi trong những ngày như thế – vừa nhanh, vừa đẹp mắt, vừa khiến cơ thể được nạp đủ năng lượng mà vẫn nhẹ nhõm, khỏe khoắn.

Những ngày làm việc liên tục, tôi thường bắt đầu bằng việc nấu một nồi cơm đậu xanh. Cách làm đơn giản lắm: Chỉ cần vo gạo, rửa sạch đậu xanh, cho cả hai vào nồi cơm điện rồi bấm nút. Khi cơm chín, hạt đậu xanh nở bùi, xen kẽ những hạt cơm dẻo, vừa có vị ngọt tự nhiên vừa giàu chất xơ. Tôi thích nhất cảm giác mở nắp nồi, hơi nước bốc lên mang mùi thơm dịu, nghe bụng mình reo vì sắp có một bữa ăn lành mạnh.

Trong lúc cơm nấu, tôi tranh thủ chuẩn bị phần rau củ và protein. Một quả trứng đánh tan với chút muối và hành lá, cho lên chảo chống dính, lửa nhỏ vừa, đảo nhẹ tay cho đến khi trứng mềm mịn, trượt đều trên mặt chảo, món "trứng trượt hành" này vừa nhanh lại cực kỳ thơm.

Tiếp theo, tôi băm nhỏ ít hành tây, cho vào chảo phi thơm rồi thêm nấm mỡ (hoặc nấm đùi gà), măng tây và vài lát cà rốt. Cả căn bếp lúc này ngập trong mùi thơm của hành quyện với hương nấm - thứ hương rất "an lành" mà tôi luôn yêu thích. Khi rau củ chín vừa tới, tôi nêm chút muối biển, tiêu đen, ít xì dầu và rắc chút ớt bột để dậy vị.

Phần thịt bò là linh hồn của món ăn. Tôi chọn thăn bò mềm, cắt lát mỏng rồi ướp với tiêu đen, muối biển, ít bột bắp và xịt nhẹ một lớp dầu olive để thịt giữ được độ ẩm. Khi cho vào chảo, chỉ cần đảo nhanh tay trên lửa lớn chừng 30 giây là thịt ngọt, mềm, giữ nguyên hương vị tự nhiên. Bí quyết là không xào quá lâu, thịt bò chỉ cần "gặp lửa là chín", vừa đủ để hấp dẫn mà không bị khô.

Tất cả các nguyên liệu sau khi hoàn thành được tôi bày ra đĩa như một "bữa ăn quản lý" chuẩn chỉnh: Một góc là cơm đậu xanh nóng hổi, bên cạnh là bò xào nấm thơm cay nhẹ, trứng mềm phủ hành, vài miếng cà chua bi đỏ mọng, vài thanh măng tây xanh, hạt ngô vàng xen lẫn cà rốt cam. Tôi rắc thêm ít vụn rong biển để món ăn vừa có vị biển nhẹ, vừa thêm phần bắt mắt.

Nhìn tổng thể, đĩa cơm này vừa đủ các nhóm dinh dưỡng: Tinh bột từ cơm và ngô, protein từ bò và trứng, chất xơ và vitamin từ rau củ, cùng chất béo tốt từ dầu olive. Mỗi miếng cơm đưa vào miệng là cảm giác cân bằng, ngọt của đậu, thơm của thịt, thanh mát của rau, tất cả hòa quyện như một bản nhạc dịu dàng giữa ngày bận rộn.

Khi ăn, tôi thường pha thêm một ly latte nóng không đường, chỉ có vị béo nhẹ của sữa và mùi cà phê rang thoang thoảng. Cảm giác ấy khiến bữa trưa đơn giản trở nên "sang" một cách tinh tế. Có khi tôi vừa ăn vừa mở nhạc nhẹ, nhìn nắng len qua ô cửa, và tự nhủ: "Ăn sạch không có nghĩa là khổ cực. Nó là một cách yêu bản thân theo cách nhẹ nhàng nhất".

Tôi không theo đuổi chế độ ăn kiêng khắt khe, chỉ cố gắng chọn nguyên liệu tươi, ít dầu mỡ và nấu trong niềm vui. Khi có một chiếc nồi cơm điện và chảo chống dính tốt, việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn nhiều, không phải rửa chảo liên tục, không bị bắn dầu, cũng không còn nỗi sợ "rửa núi bát" sau bữa ăn. Những lúc bận tối mắt, tôi chỉ cần 20 phút là có ngay một phần ăn vừa ngon, vừa sạch, vừa đẹp mắt.

Điều tôi nhận ra sau nhiều lần thử là: "Clean eating" – ăn sạch không phải là ép mình ăn nhạt, mà là chọn những món khiến cơ thể cảm ơn mình. Khi biết tự nấu, tự chăm, ta không chỉ no bụng mà còn thấy lòng nhẹ nhõm, vui vẻ. Đôi khi, hạnh phúc chỉ giản đơn như việc nếm miếng cơm đậu xanh vừa bùi vừa thơm, nghe tiếng xèo xèo của chảo bò xào nấm, hay cảm nhận hơi cà phê quyện trong sữa nóng.

Thế nên, nếu bạn cũng đang mệt nhoài giữa những ngày chạy deadline hay chẳng có thời gian nấu nướng, hãy thử công thức này của tôi. Một đĩa cơm đậu xanh, bò xào nấm, trứng mềm, rau củ tươi và ly latte. Không cần cầu kỳ, không cần đắt tiền, chỉ cần 20 phút và một chút yêu thương dành cho bản thân, bạn sẽ thấy "ăn sạch" không chỉ là cách ăn, mà là một lối sống khiến cuộc sống dịu lại và lòng người cũng hiền hơn.