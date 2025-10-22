Gợi ý 7 thực đơn bữa tối làm nhanh mà ngon để cả tuần không phải băn khoăn "tối nay ăn gì?"

Mỗi tối, tiếng máy hút mùi nhà bếp ù ù hòa quyện với tiếng thái, xào - có lẽ đây chính là khía cạnh chân thực nhất của cuộc sống. Chúng ta thường nghe mọi người nói "tối nay ăn gì" - một câu hỏi muôn thuở, nhưng ngày nào cũng được nhắc đến. Để giúp bạn không phải vướng bận quá nhiều chúng tôi gợi ý cho bạn 7 thực đơn bữa tối thơm ngon. Những thực đơn này bạn chỉ cần những nguyên liệu bình thường có thể biến hóa thành một món ăn thực sự đặc biệt. Các thực đơn này ở mỗi ngày đều có các món khác nhau, dễ chế biến, đảm bảo cả gia đình sẽ có bữa ăn ấm áp và no bụng.

Thứ hai: Bữa tối ngon miệng

Thứ Hai là ngày khởi đầu của tuần mới sau khi bạn cùng gia đình trải qua thời gian cuối tuần thảnh thơi. Do đó một bữa ăn thịnh soạn là điều nhất định phải thử. Sườn non muối tiêu là món ăn được yêu thích trên bàn ăn của gia đình tôi. Để làm món ăn này, tôi chọn những dẻ sườn có một ít mỡ ở rìa. Sau đó chặt chúng ra rồi rửa sạch, ướp với nước tương, dầu hào và tỏi băm trong nửa giờ. Tiếp đó phủ chúng bằng bột và chiên cho đến khi vàng giòn. Cuối cùng rắc thêm chút muối và hạt tiêu, đảo đều để có mùi thơm, vị đậm đà.

Thêm 2 món rau để bổ sung chất xơ cho gia đình gồm đậu cô ve xào trứng và rau cải xào thịt băm. Để làm món đậu cô ve xào trứng bạn nhặt bỏ xơ ở 2 bên cạnh của đậu, rửa sạch rồi thái vát thành dạng sợi mỏng (hoặc cắt nhỏ) sau đó xào với trứng đã đánh tan; thêm một chút gia vị, nước tương để có hương vị tươi mát. Món ăn này đơn giản mà ngon. Sau đó, xào rau cải ngọt với thịt lợn băm. Bạn cần chần rau cải trước khi xào. Sau đó xào thơm thịt băm cùng chút hành lá rồi cho rau cải vào xào cùng, nêm gia vị cho thấm để rau cải ngọt giòn ngon.

Cuối cùng, một bát canh cá viên, đậu phụ, rau mùi nóng hổi. Món canh này bạn có thể mua cá viên đông lạnh hoặc tự xay cá rồi viên tròn. Sau đó phi thơm một chút gốc hành, gừng thái lát với dầu ăn, cho lượng nước sôi vừa phải vào, thêm nấm hương đã ngâm nở mềm. Tiếp đó thả viên cá vào rồi đun sôi để tỏa mùi thơm. Sau đó bạn cho đậu phụ non đã cắt nhỏ vào, thêm rau mùi, hành lá. Một bát canh với nước dùng trong vắt và những viên cá dai dai, đậu phụ ấm mềm đủ để xua tan đi sự mệt mỏi của một ngày.

Thứ Ba: Bữa tối kết hợp những món ăn cổ điển

Thứ Ba là ngày hoàn hảo cho những sự kết hợp những món ăn cổ điển bạn không thể bỏ qua vào những bữa cơm mùa thu - tiết trời se lạnh. Thịt ba chỉ kho trứng cút là món ăn quen thuộc với tất cả các thành viên trong gia đình. Bạn rửa sạch thịt ba chỉ rồi thái miếng to. Sau đó xào đường phèn cho đến khi có màu vàng nâu thì cho thịt ba chỉ vào, đảo đều cho đến khi sém cạnh, tiết mỡ. Tiếp đó bạn nêm nước mắm, gia vị, bột nêm, đường rồi đảo đều. Sau đó thêm một chút nước vào đun cho đến khi nước rút bớt, thịt mềm thì thêm trứng cút đã bóc vỏ vào. Tiếp tục đun để các nguyên liệu ngấm gia vị, nước dùng rút gần cạn thì tắt bếp. Thịt ba chỉ, trứng cút được phủ một lớp nước sốt sánh tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt, mặn và đậm đà.

Thịt bò sốt tiêu đen với nấm sò vua (nấm đùi gà) là một công thức mà tôi mới học được gần đây. Thịt bò thái mỏng được ướp với nước tương và dầu hào, sau đó xào nhanh với nấm sò vua thái lát và ớt chuông xanh cùng đỏ. Hương thơm của sốt tiêu đen nồng thơm đến mức bạn muốn ăn thêm một bát cơm.

Rau bina rửa sạch, cắt thành đoạn ngắn rồi xào cùng tỏi tỏi băm đơn giản và thanh mát. Thêm món canh ngô hầm xương ngọt ngon đậm đà. Đun nhỏ lửa cho đến khi ngô chín và xương mềm, nước dùng canh sẽ làm ấm và xoa dịu dạ dày của bạn.

Thứ Tư: Bữa tối đặc biệt

Thứ Tư là giữa tuần, hoàn hảo để đánh thức vị giác của bạn với hương vị phong phú. Cánh gà sốt cay là món ăn thơm lừng. Cánh gà được ướp trước với nước tương, dầu hào và nước tương đen, sau đó phủ thêm lớp bột để giữ ẩm. Chiên cánh gà trong chảo dầu cho đến khi vàng giòn rồi và áo một lớp sốt cay bên ngoài, rắc chút vừng rang lên để trang trí.

Thịt bò hầm cà chua là món ăn ngon, đặc biệt được trẻ em yêu thích. Món ăn này làm đơn giản bằng cách xào cà chua thái nhỏ cho đến khi mềm thành bột, thêm chút nước sôi. Sau đó bạn cho nấm kim châm vào, đun sôi. Cuối cùng cho thịt bò cuộn (loại thịt bò ba chỉ dùng ăn lẩu), ninh nhỏ lửa một lúc. Nước dùng chua ngọt từ cà chua quện với vị ngọt từ thịt bò khiến món ăn rất đưa vị.

Bạn dùng các loại rau củ như tỏi tây, giá đỗ, súp lơ, ớt chuông... và trứng xào thành món ăn hỗn hợp đầy màu sắc chắc chắn sẽ kích thích sự thèm ăn của gia đình. Ngoài ra một bát canh nấm vị chua cay được nấu bằng cách kết hợp dứa cùng đậu bắp, cà chua, một ít ớt khiến bữa ăn vừa ngon miệng, vừa ấm áp.

Thứ Năm: Bữa tối nhẹ nhàng và lành mạnh

Thứ năm là thời điểm hoàn hảo để "giải tỏa" dạ dày bằng một món ăn thanh mát. Cà tím xào đậu cô ve là một món ăn tuyệt vời. Cà tím được dạng thái sợi rồi chiên sém cạnh. Sau đó xào thơm tỏi băm rồi cho cà tím cùng đậu cô ve ) đã được bẻ thành từng đoạn và chần xơ), thêm một thìa dầu hào và nước tương sẽ làm cà tím mềm cùng đậu cô ve đậm đà, ngon miệng.

Trứng hấp thịt băm là một món ăn dễ làm, nhanh gọn lại phù hợp cho cả người già và trẻ em. Trứng được hấp chín mềm mướt, sau đó phủ một lớp thịt băm xào lên trên. Món ăn này trộn cùng cơm, ngon đến mức khiến ai cũng muốn ăn thêm.

Bông cải xanh sau khi được thái thành các miếng nhỏ, rửa sạch thì đem xào với tỏi băm, nêm gia vị, tinh chất cốt gà. Món ăn giữ được độ giòn, thanh mát tự nhiên của rau. Cuối cùng, một nồi canh thịt băm nấu rau ngót với nước dùng ngọt thanh đơn giản nhưng ấm lòng.

Thứ Sáu: Thưởng thức bữa tối ngon miệng

Bữa tối thứ Sáu luôn phải mang đậm tính nghi lễ, và các món chua ngọt luôn được nhiều người yêu thích. Thăn heo chua ngọt là món ăn chủ yếu của nhiều gia đình. Thăn heo được thái thành dạng sợi, tẩm bột và chiên vàng. Sau đó rưới nước sốt cà chua, đường và giấm trắng lên trên, xào đều một lúc. Món ăn có vị chua, ngọt và giòn, cả người lớn và trẻ em đều háo hức thưởng thức.

Thịt bò xào nấm hải sản và ớt chuông xanh, đỏ là một món ăn ngon. Thịt bò được ướp để tăng thêm độ mềm, xào với nấm hải sản và ớt chuông đỏ để có hương vị tươi ngon, thơm phức.

Đậu tuyết xào thịt xông khói và ớt chuông, và một bát canh rau cải mầm nấu thịt băm tạo thêm điểm nhấn hương vị trên bản ăn, mang đến cảm giác sảng khoái.

Thứ Bảy: Bữa tối phong phú và đa dạng

Cuối tuần là thời gian lý tưởng để nấu những món ăn thịnh soạn. Với món tôm rang muối tiêu, hãy chọn những con tôm tươi, to, rửa sạch và bỏ chỉ đen, chiên giòn vỏ rồi rắc muối tiêu lên trên để ăn cả vỏ.

Tiếp theo hãy nấu món thịt bò xào bông cải. Phi thơm tỏi băm sau đó cho thịt bò thái mỏng (đã ướp với nước tương, dầu hào) vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho bông cải đã chần sơ vào vào, nêm thêm gia vị, bột nêm, xào đều. Thêm một món rau luộc đơn giản là: su su luộc chấm muối vừng, giúp cân bằng vị giác và chống ngán.

Cuối cùng, nấu một nồi canh gà nấm đông trùng hạ thảo. Nước dùng vàng ươm thấm đẫm vị ngọt từ thịt gà và nấm đông trùng hạ thảo, mỗi ngụm canh đều tràn ngập hương vị thơm ngon.

Chủ Nhật: Bữa tối nấu nhanh ngon

Bữa tối Chủ Nhật là bữa tối mà tất cả thành viên trong gia đình quân quầy trong không khí nghỉ ngơi rộn ràng. Củ sen chua cay là một món ăn nhanh gọn. Củ sen được thái miếng mỏng đều nhau và xào với ớt, nêm gia vị, giấm tạo nên hương vị chua cay vô cùng hấp dẫn.

Ngô ngọt kết hợp xào với đậu Hà Lan là một món ăn dễ làm và có màu sắc hấp dẫn. Đậu Hà Lan tước bỏ phần cuống, sau đó rửa sạch và chần sơ. Cho dầu vào chảo nóng, phi thơm tỏi băm. Cho ngô ngọt vào xào, thêm đậu Hà Lan. Nêm một muỗng dầu hào cùng xíu muối, đảo đều khoảng 30 giây sau đó trút ra đĩa là được.

Thịt heo chua ngọt là món ăn hấp dẫn, đưa cơm. Món ăn có hương thơm trái cây từ dứa, những miếng thịt heo mềm ngọt được phủ trong nước sốt chua ngọt, tạo nên ấn tượng khó quên.

Canh củ mài hầm xương là món nhất định phải nấu trong bữa cơm mùa thu. Củ mài gọt bỏ vỏ, cắt miếng vừa ăn sau đó cho vào hầm cùng xương đến khi chín mềm, nêm gia vị cho vừa ăn. Một ngụm canh ấm áp này sẽ xua tan đi sự mệt mỏi của cả tuần.

Nấu ăn thực ra không có công thức cố định. Nó đơn giản là kết hợp những món ăn các thành viên trong gia đình yêu thích. Thực đơn bữa tối tuần này có nhiều hương vị đa dạng, bao gồm ngọt, chua, đắng, cay và mặn, cùng với sự kết hợp cân bằng giữa thịt, rau, canh và các món ăn khác. Các công thức nấu ăn đủ đơn giản để người mới bắt đầu có thể làm theo. Khi tiết trời se lạnh, gia đình quây quần bên bàn ăn, thưởng thức bữa ăn nóng hổi và trò chuyện về một ngày có lẽ là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc sống.