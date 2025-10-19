Mẹ tôi làm món hấp này chỉ mất vài phút mà thơm lừng, ngon bất tận!

Tiết trời cuối thu, thời tiết ngày càng lạnh và hanh khô hơn. Khi đi ra ngoài nắng về, bạn vẫn luôn cảm thấy dù uống nước cũng không giải được cơn khát. Do không khí khô hanh, độ ẩm giảm thấp làm da mất nước nhanh hơn. Cơ thể cũng có thể bị mất nước qua đường hô hấp và mồ hôi, mặc dù ta không cảm thấy nóng bức như mùa hè.

Vậy nên dạo này gia đình tôi vẫn chủ yếu ăn các món hấp. Mẹ tôi vẫn thường xuyên làm các món như: sườn hấp, cá hấp, hải sản hấp, v.v... Các món hấp gần như đã trở thành "món khoái khẩu" của các thành viên trong gia đình. Quan trọng nhất là món này rất dễ làm và tiết kiệm thời gian.

Sò điệp là một loại động vật có vỏ, chứa cholesterol 7-Dalta và cholesterol 24-methylene, có tác dụng độc đáo là làm giảm cholesterol máu. Chúng ức chế quá trình tổng hợp cholesterol ở gan và đẩy nhanh quá trình bài tiết cholesterol, từ đó làm giảm cholesterol trong cơ thể. Do đó, chúng cũng thích hợp cho người trung niên và người cao tuổi. Hôm nay hãy làm theo công thức món hấp với sò điệp cùng mẹ tôi nhé!

Nguyên liệu làm món sò điệp hấp miến sốt tỏi

3 con sò điệp to (hoặc tùy thuộc khẩu phần ăn mà bố trí lượng tăng lên), 1 nắm miến dong trắng, 1 củ tỏi, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút đường, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, vài giọt dầu mè, 1 thìa canh dầu ăn, một ít hành lá xắt nhỏ.

Cách làm món sò điệp hấp miến sốt tỏi

Bước 1: Khi mua sò điệp, bạn hãy nhờ người bán nạy vỏ rồi mang về nhà làm sạch nội tạng, rửa sạch. Bạn cũng có thể cắt bỏ phần cảnh vỏ thừa để không chiếm diện tích khi hấp. Sau khi làm sạch, dùng dao thái thịt sò điệp thành từng lát mỏng (nhớ không cắt nhỏ) để thời gian hấp được rút ngắn hơn và hương vị không bị ảnh hưởng.

Bước 2: Miến bạn rửa sạch rồi chần qua nước sôi cho mềm, vớt ra để ráo. Tỏi đập dập, rồi băm nhỏ. Nếu thích tỏi băm nhuyễn bạn có thể cho tỏi vào máy xay. Sau đó cho tỏi vào bát, thêm nước tương, dầu hào, đường, tinh chất cốt gà, 1 thìa canh dầu ăn, 3 thìa canh nước vào, trộn đều.

Bước 3: Tiếp theo bạn rửa sạch vỏ sò điệp, lấy một lượng miến vừa phải cho vào theo hình xoáy tròn. Tiếp theo bạn xếp thịt sò điệp lên trên rồi rưới nước sốt vào. Bạn có thể cho lượng nước sốt nhiều hơn một chút để giúp miến thấm gia vị sẽ ngon hơn. Sau đó bạn cho nước vào nồi hấp, đun sôi. Tiếp theo bạn đặt sò điệp vào xửng rồi hấp ở lửa lớn trong khoảng 5-7 phút. Lấy sò điệm, miến sốt tỏi ra, rắc hành lá xắt nhỏ lên trên rồi thêm vài giọt dầu mè là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món sò điệp hấp miến sốt tỏi

Món sò điệp hấp miến sốt tỏi hoàn thành tỏa mùi thơm lừng, hấp dẫn. Sò điệp mang hương vị ngọt thanh, có chút giòn dai, đậm đà. Miến mềm mượt thấm nước sốt ăn cực lôi cuốn khiến bạn cứ muốn ăn mãi mà không thể ngừng lại.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món sò điệp hấp miến sốt tỏi!