Bạn có đang “tiết kiệm kiểu tự hại mình”? 5 món đồ cũ tưởng hời nhưng có thể khiến bạn tốn kém hơn về sau, món thứ 3 nhiều người vẫn mua vô tư

1. Nệm ngủ: Tiết kiệm vài triệu nhưng đánh đổi giấc ngủ mỗi đêm

Nệm là một trong những món đồ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống.

Trong quá trình sử dụng, nệm liên tục hấp thụ mồ hôi, bụi bẩn, tế bào da chết và độ ẩm từ cơ thể người nằm. Sau nhiều năm, bên trong nệm có thể tích tụ vi khuẩn, nấm mốc, mạt bụi và nhiều tác nhân gây dị ứng mà mắt thường không nhìn thấy được.

Ngoài yếu tố vệ sinh, nệm cũ còn có nguy cơ bị xẹp lún hoặc biến dạng theo thói quen nằm của chủ cũ. Khi sử dụng lâu dài, người mua có thể gặp các vấn đề như đau lưng, đau cổ vai gáy hoặc ngủ không sâu giấc.

Điều đáng nói là nệm là món đồ cồng kềnh, rất khó đổi trả sau khi mua. Vì vậy, thay vì chọn một chiếc nệm cũ không rõ lịch sử sử dụng, nhiều chuyên gia tiêu dùng khuyên nên đầu tư một chiếc nệm mới phù hợp với nhu cầu và thể trạng của bản thân.

2. Giày dép: Đôi giày mang “dấu chân” của người khác

Không ít người tìm được những đôi giày hàng hiệu đã qua sử dụng với giá chỉ bằng một phần nhỏ hàng mới. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là món hời.

Mỗi người có dáng đi, trọng lượng cơ thể và cách đặt lực lên bàn chân khác nhau. Sau một thời gian sử dụng, phần đế và lót giày sẽ mòn theo đúng cấu trúc bàn chân của chủ cũ.

Nếu sử dụng những đôi giày đã biến dạng này trong thời gian dài, người mang có thể gặp tình trạng đau chân, đau gót, thậm chí ảnh hưởng đến dáng đi hoặc gây viêm cân gan chân.

Bên cạnh đó, giày dép là môi trường dễ tích tụ mồ hôi và vi khuẩn. Dù đã được vệ sinh, người mua vẫn khó đánh giá chính xác mức độ hao mòn và tuổi thọ thực tế của sản phẩm.

Đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển hệ xương, việc sử dụng giày cũ càng cần được cân nhắc kỹ.

3. Son môi đã qua sử dụng: Món đồ rẻ nhưng rủi ro vệ sinh rất đắt

Trong các hội nhóm thanh lý mỹ phẩm, son môi cũ luôn nằm trong nhóm sản phẩm được rao bán nhiều nhất.

Lý do rất đơn giản: nhiều người mua màu không hợp, dùng vài lần rồi bán lại với giá chỉ bằng 30-50% giá gốc.

Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng đây là món đồ cá nhân mà các chuyên gia vệ sinh luôn khuyến cáo không nên dùng chung.

Son môi tiếp xúc trực tiếp với môi mỗi ngày. Trong quá trình sử dụng, sản phẩm có thể chứa vi khuẩn, nấm men hoặc các tác nhân gây viêm nhiễm từ người dùng trước.

Người mua gần như không thể biết son đã được bảo quản ra sao, có bị nhiễm khuẩn hay hết hạn hay không. Trong khi đó, chi phí điều trị các vấn đề về da hoặc môi nếu xảy ra lại lớn hơn rất nhiều so với số tiền tiết kiệm được khi mua son cũ.

Nói cách khác, đây là món đồ tưởng tiết kiệm nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất.

4. Đồ lót: Rẻ đến đâu cũng không đáng

Quần áo thanh lý là lựa chọn phổ biến của nhiều người, nhưng đồ lót là trường hợp hoàn toàn khác.

Đây là loại trang phục tiếp xúc trực tiếp với những vùng nhạy cảm của cơ thể. Dù đã được giặt sạch hay khử trùng, nhiều người vẫn cảm thấy không thoải mái khi sử dụng đồ lót đã qua tay người khác.

Ngoài yếu tố tâm lý, việc đánh giá mức độ vệ sinh của sản phẩm gần như là không thể.

Một bộ đồ lót mới thường không quá đắt đỏ nhưng lại mang đến cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Vì thế, đây là khoản chi mà đa số chuyên gia tiêu dùng cho rằng không nên tiết kiệm.

5. Ghế an toàn cho trẻ em: Đừng đánh cược bằng sự an toàn của con

Ghế an toàn ô tô cho trẻ em có giá khá cao, vì vậy nhiều gia đình tìm đến thị trường đồ cũ để giảm chi phí.

Tuy nhiên, đây là sản phẩm liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng.

Sau nhiều năm sử dụng, các chi tiết nhựa, dây đai và bộ phận chịu lực có thể bị lão hóa. Một số ghế từng trải qua va chạm nhưng không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng bên ngoài.

Người mua gần như không thể kiểm tra được lịch sử sử dụng thực tế của sản phẩm.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, một chiếc ghế đã xuống cấp có thể không còn khả năng bảo vệ trẻ như thiết kế ban đầu.

Vì vậy, nếu buộc phải mua ghế cũ, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên mua từ người quen đáng tin cậy và biết rõ lịch sử sử dụng của sản phẩm.

Tiết kiệm thông minh không phải là mua thứ rẻ nhất

Mua đồ cũ là một cách chi tiêu hợp lý nếu chọn đúng sản phẩm. Nhiều món như sách, đồ nội thất, đồ trang trí, xe đạp, tủ kệ hay một số thiết bị gia dụng vẫn có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể mà không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm sử dụng.

Tuy nhiên, với những món đồ liên quan trực tiếp đến sức khỏe, vệ sinh cá nhân hoặc an toàn, mức giá thấp không phải là yếu tố quan trọng nhất.

Bởi đôi khi, khoản tiền tiết kiệm được hôm nay có thể trở thành chi phí lớn hơn nhiều trong tương lai. Người tiêu dùng khôn ngoan không chỉ nhìn vào giá bán, mà còn cân nhắc cả sự an toàn, độ bền và giá trị sử dụng lâu dài của món đồ đó.