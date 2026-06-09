Tôi ước giá như không tiếc tiền 5 món đồ này suốt 10 năm: Cuộc sống gia đình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Tôi lớn lên trong một gia đình luôn đề cao việc tiết kiệm. Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng bất cứ khoản chi nào cũng phải cân nhắc thật kỹ. Chính vì vậy, suốt nhiều năm sau khi kết hôn, tôi luôn thuộc nhóm người nói câu: "Món này không cần thiết đâu".

- Máy rửa bát? Tự rửa được mà.

- Robot hút bụi? Cầm chổi quét vài phút có sao đâu.

- Máy sấy quần áo? Phơi nắng vẫn tốt hơn.

- Khóa cửa thông minh? Chìa khóa dùng bao năm rồi có vấn đề gì đâu.

Nhưng rồi sau khi chuyển sang căn nhà mới, vợ tôi kiên quyết đầu tư một số thiết bị mà trước đây tôi luôn phản đối. Hai năm trải nghiệm khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Nếu được quay lại thời điểm trước đó, có lẽ tôi sẽ mua chúng sớm hơn nhiều.

1. Máy rửa bát: Thứ giúp tiết kiệm hơn 1.000 giờ cuộc đời

Món đồ khiến tôi phản đối dữ dội nhất lại là thứ khiến tôi hài lòng nhất.

Ngày chiếc máy rửa bát đầu tiên được lắp đặt, tôi chỉ nhìn thấy con số vài triệu đồng và nghĩ đó là một khoản chi không đáng.

Cho đến khi sử dụng.

Sau bữa tối, thay vì đứng bên bồn rửa khoảng 30 phút như mọi ngày, cả nhà có thể cùng nhau đi dạo, trò chuyện hoặc nghỉ ngơi. Bát đĩa chỉ cần xếp vào máy và nhấn nút.

Một lần ngồi tính toán, tôi giật mình nhận ra: nếu mỗi ngày dành khoảng 30 phút để rửa bát, một năm sẽ mất hơn 180 giờ. Mười năm là hơn 1.000 giờ.

Thứ máy rửa bát tiết kiệm không chỉ là công sức mà còn là thời gian – thứ tài sản không thể mua lại được.

Điều bất ngờ hơn là những tranh cãi nhỏ quanh chuyện ai rửa bát, ai dọn bếp cũng giảm đi đáng kể.

2. Bồn cầu thông minh: Một trải nghiệm nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn

Nhiều người nghĩ đây là món đồ xa xỉ.

Tôi cũng từng nghĩ vậy.

Cho đến một mùa đông lạnh giá, khi lần đầu sử dụng bệ ngồi có chức năng sưởi ấm.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cảm giác không phải ngồi lên mặt bồn cầu lạnh buốt vào sáng sớm mùa đông thực sự rất dễ chịu.

Không chỉ vậy, các chức năng rửa bằng nước ấm, sấy khô hay khử mùi cũng khiến việc sử dụng thoải mái hơn hẳn, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề về sức khỏe đường tiêu hóa.

Sau khi lắp đặt ở nhà, tôi còn mua thêm một bộ cho bố mẹ.

Ban đầu họ cũng cho rằng tôi tiêu tiền không cần thiết. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, quan điểm ấy thay đổi hoàn toàn.

3. Robot hút bụi: Người giúp việc thầm lặng nhất trong nhà

Nếu phải chọn một thiết bị mang lại hiệu quả rõ rệt nhất trong cuộc sống hằng ngày, tôi sẽ chọn robot hút bụi.

Trước đây, việc quét dọn thường bị trì hoãn vì ai cũng bận. Nhưng khi robot làm việc mỗi ngày, sàn nhà gần như luôn sạch sẽ.

Tóc rụng, bụi mịn, vụn bánh kẹo của trẻ nhỏ hay lông thú cưng đều được xử lý đều đặn mà không cần ai nhắc nhở.

Điều thú vị là chỉ khi robot phải mang đi sửa vài ngày, cả nhà mới nhận ra mình đã phụ thuộc vào nó nhiều đến mức nào.

Sàn nhà nhanh chóng xuất hiện tóc, bụi và những mảnh vụn nhỏ. Việc cầm chổi quét tay mỗi ngày bỗng trở thành gánh nặng.

Đó là lúc tôi hiểu giá trị thật sự của thiết bị này.

4. Máy sấy quần áo: Cứu tinh trong những ngày nồm ẩm

Những ai sống ở miền Bắc hoặc khu vực có mùa mưa kéo dài chắc chắn hiểu cảm giác quần áo phơi mãi không khô.

Trước đây, mỗi mùa nồm là một cuộc chiến.

Ban công lúc nào cũng kín quần áo. Có những bộ đồ mất vài ngày vẫn còn ẩm, thậm chí xuất hiện mùi khó chịu.

Từ khi có máy sấy, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Quần áo khô nhanh, mềm hơn và không còn phụ thuộc vào thời tiết.

Điều thú vị là ban công cũng được "giải phóng". Không còn dây phơi chiếm diện tích, khu vực này trở thành nơi uống trà, đọc sách hoặc trồng cây xanh.

Đôi khi, giá trị lớn nhất của một món đồ không nằm ở chức năng chính mà ở việc nó giúp cải thiện chất lượng sống theo những cách không ngờ tới.

5. Khóa cửa thông minh: Sự tiện lợi chỉ hiểu khi đã dùng

Tôi từng nghĩ chìa khóa cơ hoàn toàn đủ dùng. Cho đến ngày bị khóa ngoài cửa chỉ vì quên mang chìa khóa khi xuống đổ rác.

Sau sự cố đó, tôi quyết định lắp khóa thông minh. Từ đó, việc ra vào nhà trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

- Không cần lục tìm chìa khóa trong túi.

- Không cần lo làm rơi chìa.

- Không cần chạy về lấy chìa khi quên.

Người thân đến chơi cũng có thể dùng mật khẩu tạm thời thay vì phải giao chìa khóa.

Quan trọng hơn cả là cảm giác yên tâm. Mỗi lần ra khỏi nhà, tôi không còn phải tự hỏi: "Mình đã mang chìa khóa chưa?".

Tiết kiệm không chỉ là bớt chi tiền

Nhiều người trong chúng ta thường đánh giá một món đồ dựa trên giá bán. Nhưng sau nhiều năm sống và sử dụng các thiết bị gia dụng hiện đại, tôi nhận ra có một cách nhìn khác.

Một món đồ đáng mua không phải vì nó đắt hay rẻ.

Nó đáng mua khi giúp tiết kiệm thời gian, giảm công việc nhà, giảm căng thẳng và mang lại sự thoải mái lâu dài cho cuộc sống.

Máy rửa bát, bồn cầu thông minh, robot hút bụi, máy sấy quần áo hay khóa cửa thông minh đều không phải nhu cầu bắt buộc. Bạn hoàn toàn có thể sống mà không có chúng.

Nhưng một khi đã trải nghiệm, rất nhiều người đều có chung cảm giác: điều tiếc nuối không phải là đã mua, mà là đã chần chừ quá lâu mới mua.

Bởi đôi khi, tiêu tiền đúng chỗ cũng là một cách đầu tư cho chính cuộc sống của mình.