4 máy sấy tóc đáng cân nhắc năm 2026: Từ mẫu mini mang đi du lịch đến dòng tạo kiểu đa năng tại nhà

1. Dreame Hair Mini AHG11A – Nhỏ gọn nhưng không hề "yếu"

Nhiều người thường nghĩ máy sấy mini chỉ phù hợp mang đi du lịch. Tuy nhiên, Dreame Hair Mini AHG11A là ngoại lệ.

Sản phẩm chỉ nặng khoảng 270g nhưng được trang bị động cơ tốc độ cao 100.000 vòng/phút, tạo luồng gió lên tới 70m/s. Nhà sản xuất cho biết máy có thể sấy khô tóc ngang vai chỉ trong khoảng 2 phút. Ngoài ra, cảm biến nhiệt NTC giúp theo dõi nhiệt độ liên tục để hạn chế tình trạng tóc bị quá nhiệt.

Điểm đáng chú ý khác là công nghệ ion âm mật độ cao giúp giảm tĩnh điện và hạn chế tóc xù rối sau khi sấy. Với những người thường xuyên đi công tác, tập gym hoặc du lịch, đây là mẫu máy rất đáng cân nhắc.

2. Dreame Pocket Uni AHD54 – Máy sấy dành cho người thích tạo kiểu

Nếu Hair Mini tập trung vào sự gọn nhẹ thì Dreame Pocket Uni AHD54 lại hướng tới nhóm người dùng muốn vừa sấy vừa tạo kiểu.

Máy sở hữu thiết kế gấp gọn, đi kèm các đầu tạo kiểu chuyên dụng, cho phép người dùng dễ dàng tạo độ phồng chân tóc, uốn cụp hoặc hoàn thiện kiểu tóc ngay sau khi sấy.

Điểm mạnh của Pocket Uni là khả năng kết hợp giữa tốc độ sấy cao và tính linh hoạt. Người dùng không cần phải mua thêm nhiều thiết bị tạo kiểu riêng biệt. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai thường xuyên tạo kiểu tóc trước khi đi làm hoặc dự tiệc.

3. Laifen SE Ion – "Ngôi sao" ở phân khúc tầm trung

Laifen là thương hiệu đang được nhiều người yêu thích nhờ mang công nghệ máy sấy tốc độ cao xuống mức giá dễ tiếp cận hơn.

Mẫu Laifen SE Ion sở hữu thiết kế hiện đại, lực gió mạnh, công nghệ ion âm và khả năng kiểm soát nhiệt khá tốt trong tầm giá khoảng hơn 2 triệu đồng.

Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm nằm ở sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí. Người dùng có thể trải nghiệm cảm giác sấy nhanh tương tự các dòng cao cấp nhưng không cần đầu tư quá nhiều tiền.

Đây là lựa chọn phù hợp cho sinh viên mới đi làm, nhân viên văn phòng hoặc các gia đình muốn nâng cấp từ máy sấy truyền thống.

4. Philips Series 5000 ThermoShield BHD538/30 – Bền bỉ, dễ dùng cho cả gia đình

Philips từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực đồ gia dụng, và dòng ThermoShield Series 5000 tiếp tục phát huy thế mạnh này.

Máy nổi bật với công nghệ ThermoShield giúp duy trì nhiệt độ ổn định, hạn chế tóc bị khô xơ khi sử dụng thường xuyên. Công suất lớn giúp quá trình sấy nhanh hơn trong khi nhiều chế độ nhiệt và tốc độ gió đáp ứng được nhu cầu của các thành viên khác nhau trong gia đình.

Nếu ưu tiên độ bền, thương hiệu uy tín và khả năng phục vụ nhiều người dùng trong một gia đình, đây là lựa chọn đáng tham khảo.

Nên chọn máy nào?

- Thường xuyên du lịch, công tác: Dreame Hair Mini AHG11A.

- Muốn vừa sấy vừa tạo kiểu: Dreame Pocket Uni AHD54.

- Cần sản phẩm cân bằng giữa giá và hiệu năng: Laifen SE Ion.

- Ưu tiên độ bền và sử dụng cho cả gia đình: Philips Series 5000 ThermoShield.

Một chiếc máy sấy tốt không chỉ giúp tóc khô nhanh hơn mà còn giảm đáng kể nguy cơ khô xơ, chẻ ngọn sau thời gian dài sử dụng. Với tần suất gội đầu gần như mỗi ngày của nhiều người, đây là khoản đầu tư nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn cho mái tóc.