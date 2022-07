Bác sĩ Nhi tiết lộ những "bí quyết vàng" để tăng miễn dịch, giúp trẻ cao lớn, phòng bệnh hậu COVID-19

Kể từ khi trẻ sinh ra, hệ thống miễn dịch đã phải hoạt động suốt ngày đêm, chúng hoàn toàn có thể bị tổn thương bởi nhiều yếu tố như gen, môi trường, chế độ dinh dưỡng...



Bước vào thời kỳ bình thường hóa hậu COVID-19, việc tăng cường miễn dịch cho trẻ, để làm sao con có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình, tự tin vui lớn, phát triển trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần thực sự rất đáng để các phụ huynh lưu tâm.

Nhằm giải đáp những thông tin mà phụ huynh thắc mắc về hệ miễn dịch ở trẻ nhỏ, mới đây buổi tọa đàm "Giải pháp VÔ ĐỊCH MIỄN DỊCH cho thế hệ vàng" đã diễn ra trên fanpage của aFamily.vn, Soha.vn và VitaDairy - Vì con mẹ chọn.

Buổi tọa đàm có sự tham gia tư vấn của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm.

- PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thuý - Trưởng bộ môn Nhi Đại Học Y Hà Nội.

- Chuyên gia dinh dưỡng của nhãn hàng ColosBaby từ VitaDairy - Thạc sĩ, Dược sĩ Ngô Huyền Trang.

Bí quyết vàng để tăng miễn dịch, giúp trẻ cao lớn, phòng bệnh giai đoạn hậu COVID-19

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thuý: Nhiều người lầm tưởng rằng "trẻ nhỏ sinh ra đã là người lớn thu nhỏ", có đủ sức khỏe và chức năng giống người trưởng thành, nhưng thực ra không phải vậy. Lúc mới sinh ra, trẻ hoàn toàn không có miễn dịch, việc trẻ có khỏe mạnh hay không phần lớn là nhờ vào công sức chăm sóc của bố mẹ. 9 tháng 10 ngày mang thai, 2 năm sơ sinh – 1000 ngày đầu đời quyết định tính trạng sau này của em bé.

Có những đứa trẻ sinh ra đã có sức đề kháng tốt vì bé được mang thai đủ tháng đủ ngày, được tiêm chủng đầy đủ. Không những thế, những em bé này còn thường được gia đình cung cấp cho nguồn dinh dưỡng tốt để củng cố hệ miễn dịch. Tuy nhiên, không phải bé nào cũng may mắn khỏe mạnh như vậy, theo các chuyên gia việc bố mẹ cần làm là củng cố hệ miễn dịch cho con.

Hệ miễn dịch với trẻ rất quan trọng, nó chính là "tấm khiên" bảo vệ trẻ không chỉ trước đại dịch COVID-19 mà còn trước nhiều căn bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, sởi...

Trong buổi tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thuý đã chia sẻ cách để củng cố hệ miễn dịch cho trẻ trước COVID-19, bố mẹ cần:

- Thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

- Cho con tiếp cận nguồn dinh dưỡng hợp lý, bổ sung dinh dưỡng IgG, hãy nhớ rằng muốn xây dựng miễn dịch thì cần phải trải qua quá trình lâu dài, bền vững. Bổ sung dinh dưỡng cho trẻ mỗi ngày chứ không phải đến khi con bệnh mới nghĩ đến việc tẩm bổ.

Để cải thiện tình trạng trẻ thấp còi, biếng ăn các bác sĩ cho rằng:

- Cha mẹ hãy xây dựng cho con nguồn dinh dưỡng cân đối, tỉ lệ phù hợp để trẻ dễ hấp thu.

- Cho con tiêm chủng đầy đủ để tránh ốm vặt.

- Cho con sử dụng các vi chất bổ sung như DHA, vitamin D, probiotic...

- Hãy theo dõi biểu đồ tăng trưởng của con, có thể con sẽ không to lớn rõ rệt nhưng chỉ cần con tăng trưởng đều đặn, hệ miễn dịch được củng cố là cha mẹ có thể yên tâm.

- Theo chuyên gia dinh dưỡng Thạc sĩ, Dược sĩ Ngô Huyền Trang, trong tình trạng trẻ thấp còi, biếng ăn thì bố mẹ nên nấu các thực phẩm mềm để con dễ hấp thụ. Ngoài đồ ăn, có thể bổ sung thêm các thực phẩm thúc đẩy hệ miễn dịch như kẽm, selen, vitamin C. Bên cạnh đó, cha mẹ có thể bổ sung thêm kháng thể IgG từ sữa non. Nếu như cha mẹ biết bổ sung những nguồn dinh dưỡng này thì chắc chắn quá trình khắc phục trẻ suy dinh dưỡng sẽ dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Với những bé không được bú mẹ do mẹ không đủ sữa, phụ huynh có thể tăng miễn dịch cho con bằng cách:

- Ưu tiên dinh dưỡng, thực phẩm đạm hợp lý.

- Bổ sung các thực phẩm giúp tăng cường miễn dịch như IgG, luxtabumin, có các kháng thể axit amin...

- Cho trẻ sử dụng các loại sữa chứa chất phù hợp như kẽm, selen, DHA... để kích thích tăng trưởng.

Trong các loại sữa tốt cho trẻ trong giai đoạn 3 tháng - 6 tuổi, PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thuý đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của sữa non bò. Sữa non bò là nguồn dinh dưỡng rất quý giá có chứa thành phần kháng thể. Sữa non bò gần như là 1 trong số ít thực phẩm có thể cung cấp nguồn igG tự nhiên từ bên ngoài. Khi được sử dụng sữa non hàng ngày, cũng như được hấp thụ igG đều đặn, cả sức khỏe, hệ miễn dịch lẫn thể chất của trẻ đều sẽ được củng cố rất tốt.

Sản phẩm ColosBaby của Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy có lượng chuẩn 3-6g sữa non mỗi ngày, đảm bảo 600-1000mg kháng thể IgG. Ngoài hàm lượng IgG chiếm từ 20-28%, sữa còn chứa các thành phần dinh dưỡng khác như protein, carbohydrate, peptide, các yếu tố tăng trưởng, miễn dịch, oligosacarit, vitamin và các khoáng chất góp phần chống lại các bệnh nhiễm khuẩn, hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho trẻ.

