Việc muốn giữ cho làn da trẻ lâu hơn là điều tự nhiên và khi cảm thấy cơ thể thiếu hụt collagen, nhiều người trong chúng ta thường chọn dùng viên uống hoặc viên nang.

Nhưng theo bác sĩ Asif Ahmed, một bác sĩ đa khoa tại Anh, có một số tác dụng phụ mà mọi người có thể không nhận ra khi dùng các thực phẩm bổ sung collagen.

Collagen là gì?

Collagen là chất tự nhiên giúp giữ cho da đàn hồi, không có nếp nhăn và trông căng mọng. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, lượng collagen giảm dần, khiến khuôn mặt trông hốc hác, xuất hiện nếp nhăn và dễ bị chảy xệ.

Trong khi một số người chuyển sang những thứ như lăn da - hành động châm vào bản thân để buộc cơ thể tạo ra collagen - những người khác thích ăn nhiều collagen hơn để tăng cường collagen từ bên trong. Nhưng bác sĩ Ahmed, người đã nghiên cứu các tài liệu khoa học về lợi ích của thực phẩm bổ sung collagen, đã phát hiện ra một điều rất đáng chú ý.

Một bác sĩ gia đình đã cảnh báo về việc bổ sung collagen (Ảnh: Getty)

Mặc dù các sản phẩm bổ sung collagen có thể cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da, nhưng không phải mọi thứ đều hoàn hảo.

Các loại collagen và làm sao để chọn đúng thứ để uống

Ông chia sẻ với tờ Express rằng một số sản phẩm collagen có thể chứa các hợp chất nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, điều này được đề cập trong một nghiên cứu được công bố trên Viện Y học Quốc gia năm nay.

Ông nói: "Một cuộc điều tra quy mô lớn đã được thực hiện, xem xét 20 đến 30 nhãn hàng. Tất cả đều phát hiện có chứa kim loại nặng như chì, asen và thủy ngân. Những chất này không nguy hiểm nếu ở mức độ nhất định, vì chúng cũng có trong thực phẩm thông thường, nhưng chúng phải ở mức an toàn".

Ông tiếp tục giải thích rằng ngành công nghiệp thực phẩm bổ sung không được quy định chặt chẽ, nghĩa là bạn không thể biết được lượng kim loại nặng trong các sản phẩm bổ sung là bao nhiêu.

Bác sĩ Ahmed chia sẻ: "Ngành công nghiệp bổ sung không được quy định. Do đó, nếu có kim loại nặng trong sản phẩm, bạn sẽ không thể biết trừ khi công ty tiến hành kiểm tra bên thứ ba để xác nhận sản phẩm không chứa chất gây ô nhiễm và đúng với thành phần được công bố".

Mặc dù bổ sung collagen có thể "có ích", nhưng bạn cần tìm sản phẩm "sạch", không chứa chất gây ô nhiễm và tinh khiết.

Một số chất bổ sung collagen có thể có kim loại nặng (Ảnh: Getty Stock)

Hiện nay, bạn có thể chọn collagen từ hai nguồn chính: Collagen từ bò (bovine) hoặc collagen từ biển (marine).

Collagen từ bò: Được lấy từ thịt bò, và việc tiêu thụ nước hầm xương hoặc tủy xương cũng có thể cung cấp nhiều collagen qua chế độ ăn uống.

Collagen từ biển: Được chiết xuất từ da cá.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tìm kiếm collagen 'sạch' hoặc collagen có kim loại nặng 'thấp' từ các công ty có uy tín, nếu bạn muốn bổ sung.

Dấu hiệu suy giảm collagen

Theo Cleveland Clinic, một số thói quen hàng ngày như tiếp xúc với tia UV, hút thuốc, ăn quá nhiều đường và tinh bột có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất collagen của cơ thể. Bạn có thể nhận biết khi collagen giảm qua các dấu hiệu như:

Da nhăn nheo và chảy xệ

Vùng mắt và khuôn mặt hốc hác

Cơ bắp yếu hoặc teo nhỏ

Khớp cứng, đau

Vấn đề tiêu hóa

Các vấn đề về tuần hoàn máu.

Theo Tyla.com