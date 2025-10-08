Chàng trai đang được nhắc tới là Xiao Zhang (Quảng Đông, Trung Quốc). Anh năm nay 24 tuổi, luôn tự tin vì sức khỏe tốt. Anh chăm tập thể thao, thân hình to cao, ăn uống lành mạnh và cực ít khi ốm vặt. Đối với những lần khám sức khỏe định kỳ tại công ty, anh luôn cho rằng chỉ mang tính hình thức và rất qua loa, chủ quan mình trẻ khỏe nên không muốn tham gia. Thế nhưng chẳng ngờ, lần đầu nghiêm túc tham gia thì phát hiện u tuyến giáp.

Vị bác sĩ chỉ nhìn qua phần cổ rồi đưa tay sờ nắn, hỏi mấy câu đã xác định anh có u tuyến giáp. Ông ta nói đa phần là lành tính, nhưng vẫn khuyên anh nên tới bệnh viện sinh thiết để xác định có phải ung thư không.

Ảnh minh họa

Xiao Zhang mất ăn mất ngủ cả tuần liền. Anh không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào ngoại trừ cổ mình có vẻ to hơn trước. Anh cho rằng vị bác sĩ đó đã sai nhưng lại lo nếu ung thư thật thì sau này hối hận. Cuối cùng, anh nghỉ phép và đến bệnh viện trung ương tuyến tỉnh. Kết quả, u lành tính nhưng kích thước khá lớn, xuất hiện cả ở 2 thùy nên Xiao Zhang chọn phẫu thuật sớm. Sau lần này, anh không dám chủ quan với sức khỏe, ỷ lại mình còn trẻ như trước nữa.

Bác sĩ phẫu thuật của Xiao Zhang cho biết, u tuyến giáp hiện rất phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ và người làm việc căng thẳng. Phần lớn đều không nguy hiểm, nhưng nếu khối u chuyển ác tính, cơ thể sẽ phát tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Nếu vùng cổ xuất hiện những thay đổi dưới đây, bạn nên đi khám ngay:

1. Cổ sưng to hoặc có cục u bất thường

Bình thường, tuyến giáp có kích thước nhỏ và nằm gọn dưới yết hầu. Nếu một ngày bạn soi gương thấy vùng cổ phồng lên nhẹ, sờ có cảm giác cứng hoặc thấy có cục nhỏ di động, đó là dấu hiệu bất thường.

Ở giai đoạn đầu, u tuyến giáp lành tính có thể nhỏ như hạt đậu, không đau, không nóng rát. Nhưng nếu khối sưng ngày càng to, bề mặt gồ ghề, cứng và cố định, nguy cơ chuyển sang u ác tính rất cao. Ngoài ra, cổ sưng cũng có thể do viêm tuyến giáp, rối loạn nội tiết hoặc thiếu i-ốt, nhưng vẫn cần được kiểm tra kỹ để loại trừ nguy cơ ác tính.

2. Cảm giác vướng hoặc khó nuốt ở cổ họng

Tuyến giáp nằm sát thực quản và khí quản. Khi u phát triển, nó có thể chèn ép khiến người bệnh thấy nghẹn, nuốt vướng hoặc khó chịu như có vật gì mắc trong cổ. Một số người còn cảm thấy đau khi nuốt hoặc nghe thấy tiếng “cộm” nhẹ khi cúi đầu. Thậm chí hay bị nghẹn khi ăn hoặc khó thở khi nằm xuống. Đây là tín hiệu sớm cho thấy khối u đã đủ lớn để ảnh hưởng tới các mô xung quanh.

Ngoài ung thư, cảm giác vướng họng còn gặp ở người bị viêm tuyến giáp, trào ngược dạ dày hoặc lo âu kéo dài.

3. Hạch bạch huyết nổi rõ ở cổ

Hạch bạch huyết nằm quanh tuyến giáp có nhiệm vụ lọc bỏ vi khuẩn và tế bào lạ. Khi tuyến giáp có khối u ác tính, các tế bào ung thư có thể di chuyển theo đường bạch huyết, khiến hạch sưng to, nổi rõ dưới da. Người bệnh có thể sờ thấy hạch cứng, không di động, đôi khi đau nhẹ khi chạm vào.

Ảnh minh họa

Ngoài khả năng ung thư, hạch cổ to cũng có thể do viêm họng hoặc nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, nhưng nếu hạch không giảm sau vài tuần, hãy đi tầm soát tuyến giáp ngay.

4. Khàn giọng kéo dài hoặc mất tiếng dai dẳng

Dây thanh quản nằm ngay sau tuyến giáp. Khi khối u tăng kích thước, nó có thể chèn ép hoặc làm liệt dây thanh, khiến giọng nói thay đổi. Lúc đầu chỉ hơi khàn nhẹ, nói lâu dễ mệt, sau đó có thể mất tiếng tạm thời. Đây là một trong những dấu hiệu điển hình của u tuyến giáp ác tính giai đoạn tiến triển.

Tuy vậy, khàn giọng cũng có thể do viêm thanh quản, cảm cúm hoặc nói quá nhiều. Nếu bạn không bị các nguyên nhân trên mà khàn kéo dài hơn hai tuần, hãy đi kiểm tra ngay.