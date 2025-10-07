Hồi tôi còn đi học, mỗi lần mẹ tôi đi họp phụ huynh ở trường, bọn bạn tôi lại xôn xao. "Mẹ bạn trẻ thế, nhìn cứ như chị gái ấy!". Hồi đó, mẹ tôi, ngoài 40 tuổi, nhưng làn da hồng hào, mái tóc đen mượt, và năng lượng tràn trề khiến ai cũng nghĩ mẹ chỉ mới ngoài 30.

Giờ đây, tôi đã đi làm, mẹ cũng gần 60 nhưng cứ mỗi khi tôi khoe ảnh của mẹ là chị đồng nghiệp ngồi cạnh lại xuýt xoa khen trẻ và hỏi xin bí quyết giữ dáng lẫn sự trẻ trung của mẹ.

Hồi còn đi học, tôi không để ý nhiều đến chuyện trẻ hơn tuổi của mẹ lắm, cứ thấy ai khen 2 mẹ con là thích. Nhưng giờ đây, khi đã biết chăm chút cho nhan sắc, tôi cũng bắt đầu quan tâm hơn đến bí quyết trẻ lâu của mẹ. Đem điều này về hỏi mẹ, mẹ tôi chỉ cười bảo: Mẹ cũng không rõ, có thể do mẹ ăn nhiều mè đen. Lúc này tôi mới để ý, bếp nhà tôi luôn có một vài lọ mè đen.

Nhà tôi rất hay ăn mè đen. Mẹ tôi cho mè đen vào muối vừng, rồi salad, nấu chè, làm sữa mè đen... tôi ăn nhiều cũng thành quen, thấy cũng dễ ăn nên cũng không ý kiến. Sau khi nghe mẹ nói, tôi mới tìm hiểu sâu hơn về loại hạt nhỏ xíu này.

Ở Ấn Độ, chúng còn được gọi là kala Til. Mè đen là một trong những loại gia vị lâu đời nhất của nhân loại. Tuy có bề ngoài nhỏ bé, nhưng hạt mè đen lại vô cùng "quyền lực", được sử dụng cho nhiều lợi ích tăng cường sức khỏe và chống lão hóa.

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Ấn Độ, Tiến sĩ Rupali Dutta (Đại học Công nghệ Michigan): "Hạt mè đen là một nguồn năng lượng tốt do hàm lượng chất béo cao. Chúng chứa chất béo lành mạnh như axit béo không bão hòa đa và Omega-6. Chúng cũng chứa chất xơ, sắt, canxi, magiê và phốt pho".

Phụ nữ tiêu thụ nhiều mè đen có lợi cho việc chống lão hóa, cải thiện làn da, mái tóc

Phụ nữ tiêu thụ hạt mè đen đều đặn có thể đạt được các lợi ích sau trong việc đẩy lùi lão hóa, dựa trên thông tin từ tài liệu:

Cải thiện làn da và tóc: Hạt mè đen giàu vitamin B và sắt, giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như tóc bạc sớm, da xỉn màu. Chúng hỗ trợ điều tiết sinh lý, tăng lượng hồng cầu, giúp da hồng hào, tóc đen mượt, góp phần duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Chống oxy hóa và trì hoãn lão hóa: Theo nghiên cứu từ Đại học Harvard, các chất dinh dưỡng trong mè đen có thể làm chậm quá trình lão hóa, giảm nguy cơ suy giảm thính lực và mất trí nhớ do thiếu hụt vitamin B.

Tăng cường sức khỏe tổng thể: Mè đen chứa chất béo lành mạnh (axit béo không bão hòa đa, Omega-6), chất xơ, canxi, magiê và phốt pho, giúp bổ ngũ tạng, dưỡng huyết, tăng cường năng lượng và sức khỏe, từ đó hỗ trợ cơ thể "lão hóa ngược" và kéo dài tuổi thọ.

Những lợi ích này đến từ việc tiêu thụ mè đen đều đặn, chẳng hạn rắc lên cơm, salad, hoặc ngâm qua đêm để tối ưu hóa hấp thụ chất dinh dưỡng.

Lưu ý khi sử dụng hạt mè đen

Theo Tiến sĩ Anju Sood, một chuyên gia dinh dưỡng ở Bangalore, Ấn Độ: "Bạn có thể rắc những hạt giàu chất dinh dưỡng này lên ngũ cốc, cơm hoặc món salad của mình. Bạn cũng có thể trộn chúng với sữa chua hoặc sinh tố để tạo ra hương vị hấp dẫn.

Ngoài ra, nếu bạn ngâm hạt mè đen qua đêm, nó sẽ hỗ trợ sự hấp thụ canxi và khoáng chất từ hạt, cũng như làm giảm tác dụng của axit oxalic có trong chúng có thể ngăn cản sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Những người yếu dạ dày hoặc có tiền sử sỏi thận, không nên dùng quá nhiều".