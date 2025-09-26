Ryoichi Obitsu, một bác sĩ ung thư nổi tiếng Nhật Bản 88 tuổi và là chủ tịch danh dự của Bệnh viện Obitsu Sankei, không chỉ vẫn làm việc trong lĩnh vực lâm sàng tuyến đầu với đầy đủ năng lượng mà còn không bị cảm lạnh hay bệnh hiểm nghèo trong 30 năm qua.

Ryoichi Obitsu thường xuyên được giới truyền thông phỏng vấn để chia sẻ bí quyết sức khỏe. Không ít lần, ông đã tiết lộ "3 điều mà bản thân sẽ "không bao giờ làm vì sức khỏe". Và những gì người ta nhìn thấy ở ông hiện nay là một vị bác sĩ ung thư 88 tuổi đã không bị cảm lạnh trong 30 năm và có tinh thần tốt quanh năm!

"Tôi đã 88 tuổi, nhưng may mắn thay, thể lực và năng lượng của tôi vẫn không suy yếu, và tôi vẫn bận rộn với công việc của mình mỗi ngày với tư cách là một bác sĩ" , BS Obitsu Ryoichi nói.

BS Obitsu Ryoichi vẫn trực tiếp đến bệnh viện vào các ngày trong tuần, giảng dạy ở nhiều nơi khác nhau vào cuối tuần, hoặc viết bản thảo gốc của tạp chí và sách, gần như quanh năm. Nhiều người thắc mắc tại sao ông vẫn tràn đầy năng lượng mỗi ngày ở độ tuổi của mình? Bí quyết của sức khỏe là gì? Và dưới đây là 3 điều ông không bao giờ làm trong cuộc sống của mình!

1. Không cắt giảm quá nhiều muối vì muối rất cần thiết cho các chức năng tế bào

Mặc dù giảm lượng muối là một cách quan trọng để kiểm soát huyết áp, nhưng muối cũng là một chất cần thiết cho cơ thể con người.

Ryoichi Obitsu chỉ ra rằng trong số các phương pháp điều trị ung thư gây tranh cãi, "Liệu pháp Kusuri" đòi hỏi một chế độ ăn uống khử muối hoàn toàn và một y tá Nhật Bản đã đích thân trải nghiệm nó trong 1 tuần, nhưng không ngờ chỉ sau 3 ngày, anh bắt đầu bị đau đầu dữ dội, nhưng may mắn thay, anh đã thuyên giảm nhẹ nhàng sau khi gấp gáp ăn một ít tảo bẹ muối để bổ sung muối.

Ryoichi Obitsu nói rằng ông tin rằng "con người cần muối" là một thực tế khoa học và cần tiêu thụ trong giới hạn! Chỉ là người hiện đại thường ăn quá nhiều muối nên phải giảm lượng muối tương ứng cách ngày. Tổng lượng natri hàng ngày người trưởng thành tiêu thụ không được vượt quá 2400mg (6g muối).

2. Ăn rau sống, thay vào đó là ăn các thực phẩm một cách cân bằng

Nhiều người nói: "Dù không thích món này, nhưng vì sức khỏe nên tôi vẫn ăn". Tuy nhiên, bác sĩ Tsunezu cho rằng ở tuổi của mình, ông không cần ép bản thân ăn những thứ mình không thích, kể cả khi đó là thực phẩm lành mạnh. "Ép buộc bản thân ăn không mang lại lợi ích gì cho cơ thể. Điều quan trọng là duy trì thói quen ăn uống mỗi ngày. Ăn những thứ mình thích là nền tảng dưỡng sinh của tôi!".

Việc thưởng thức niềm vui và cảm giác hạnh phúc từ đồ ăn thực sự có lợi cho sức khỏe. Bác sĩ Tsunezu hài hước chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: Mặc dù nhiều chuyên gia khuyên ăn rau sống để bổ sung chất xơ và dưỡng chất, nhưng với ông thì không. Ông không ăn rau sống mà thay bằng các loại rau xào, nấm, mướp đắng – những món ông thích – để bổ sung chất xơ và dưỡng chất thực vật cần thiết.

Thực đơn hàng ngày của bác sĩ Tsunezu 88 tuổi bao gồm: Đậu phụ nấu súp với rong biển kombu, sashimi, đậu nành luộc, đậu lăng, natto, rau xào, mực, cá thu, cơm trắng, cà rốt, nấm, mướp đắng...

3. Không hoàn toàn kiêng rượu nhưng không bao giờ lạm dụng để đến mức nôn nao

Tsunezu có thói quen nhâm nhi một chút rượu vào buổi tối. Ông chia sẻ rằng uống rượu vừa phải để thư giãn sau giờ làm là thói quen từ thời sinh viên của ông. Tuy nhiên, ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc uống vừa phải, nhấn mạnh tuyệt đối không uống quá nhiều và tự hào rằng trong hơn 30 năm qua, ông chưa từng bị say xỉn.

Thế nào là uống vừa phải? Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Trung Quốc, với bia có nồng độ cồn 5%, phụ nữ không nên uống quá 2 ly mỗi ngày (khoảng 254ml), còn nam giới không quá 4 ly (khoảng 508ml) để tránh hại sức khỏe. Sau khi uống rượu, nên uống nhiều nước để hỗ trợ chuyển hóa cồn, đồng thời ăn nhiều rau quả có khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ gan thải độc như bông cải xanh, hành tây, để giảm cảm giác khó chịu sau khi uống.

Bí quyết dưỡng sinh 30 năm: 4 cách điều chỉnh thần kinh tự chủ, vừa khỏe mạnh vừa hạnh phúc

Ngoài việc "không làm gì", việc "làm gì đó" cho cơ thể cũng rất quan trọng. Bác sĩ Tsunezu chia sẻ bí quyết sức khỏe thông qua 4 cách chăm sóc thân tâm, duy trì sức khỏe:

- Tìm khoảnh khắc hạnh phúc: Cách xử lý tâm trạng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Với bác sĩ Tsunezu, thưởng thức món ăn yêu thích là cách dưỡng sinh tốt nhất để giữ tâm trạng vui vẻ.

- Can đảm bỏ qua thông tin tiêu cực: Áp lực cuộc sống hiện đại rất lớn. Việc bỏ qua những thông tin tiêu cực giúp kìm hãm hệ thần kinh giao cảm, tránh rối loạn thần kinh tự chủ.

- Hít thở sâu: Hít thở sâu kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, giúp tránh rối loạn thần kinh tự chủ do áp lực.

- Tập Thái cực quyền: Bác sĩ Tsunezu tập Thái cực quyền 1,5 giờ mỗi sáng. Dù động tác chậm rãi, Thái cực quyền giúp kích hoạt cơ bắp toàn thân, lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn ngoại biên, rèn luyện khả năng cân bằng, giảm căng thẳng và giúp tư duy minh mẫn hơn.

Bạn đã sẵn sàng áp dụng những bí quyết này để sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn chưa?