Ở giai đoạn tiền mãn kinh, nhiều phụ nữ than phiền về tình trạng "não cá vàng" kiểu nhớ nhớ quên quên, kém tập trung, thậm chí giảm cả khả năng tư duy logic. Nguyên nhân không chỉ là lão hoá tự nhiên theo tuổi tác, mà còn đến từ sự sụt giảm estrogen - hormone vốn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào thần kinh, hỗ trợ dẫn truyền tín hiệu não bộ và tăng cường tuần hoàn máu não. Cùng với đó, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ và thay đổi nội tiết càng làm não bộ lão hoá nhanh, khiến chị em dễ gặp tình trạng suy giảm trí nhớ sớm.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ dinh dưỡng đúng cách có thể giúp "trẻ hoá" não bộ, thậm chí làm chậm lại tới 10 năm so với tuổi thật. Dưới đây là 6 loại rau quả quen thuộc mà phụ nữ tiền mãn kinh cũng như những ai thường xuyên căng thẳng không nên bỏ qua:

1. Việt quất

Việt quất giàu anthocyanin, là một nhóm chất chống oxy hoá mạnh giúp cải thiện lưu lượng máu lên não, bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương. Các nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy, tiêu thụ việt quất thường xuyên giúp tăng trí nhớ ngắn hạn và khả năng học tập. Với phụ nữ tiền mãn kinh, việt quất còn giúp giảm stress oxy hoá - yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng mất trí nhớ.

2. Rau chân vịt (rau bina)

Rau bina là "kho" folate, vitamin K, lutein và beta-carotene. Những hoạt chất này hỗ trợ duy trì sự linh hoạt của tế bào não, ngăn ngừa teo não. Một nghiên cứu của Đại học Rush (Mỹ) cho thấy, chỉ cần một khẩu phần rau xanh lá mỗi ngày như rau bina có thể làm não bộ trẻ hơn tới 11 năm. Với phụ nữ tiền mãn kinh, việc bổ sung folate còn giúp cân bằng nội tiết, giảm lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ nên tốt cho sức khỏe tổng thể và trí nhớ.

3. Quả bơ

Bơ chứa chất béo không bão hoà đơn, đặc biệt là axit oleic, giúp tăng cường lưu thông máu và giảm viêm trong não. Ngoài ra, bơ cũng giàu vitamin E - chất chống oxy hoá mạnh mẽ giúp làm chậm quá trình thoái hoá thần kinh. Với phụ nữ tiền mãn kinh hay bị bốc hỏa, căng thẳng, bơ vừa hỗ trợ ổn định hormone vừa tăng cường khả năng tập trung tinh thần, làm chậm lão hoá từ trong ra ngoài nếu điều độ.

4. Cà chua

Trong cà chua có lycopene, là một carotenoid đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer. Lycopene hoạt động như "lá chắn" chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào thần kinh. Đồng thời, cà chua còn chứa vitamin C và kali, giúp ổn định huyết áp và giảm căng thẳng. Trong khi đây vốn là vấn đề phổ biến ở phụ nữ tiền mãn kinh. Nó cũng rất tốt cho sức khoẻ tổng thể và làm chậm lão hoá.

5. Trái cây họ cam quýt

Nhóm trái cây họ cam quýt giàu vitamin C, flavonoid và folate. Vitamin C giúp não bộ sản sinh nhiều dopamine và serotonin hơn, từ đó cải thiện tâm trạng và trí nhớ. Một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng, tiêu thụ cam quýt đều đặn làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức tới 23%. Với phụ nữ tiền mãn kinh, đây còn là "liều thuốc tự nhiên" giúp chống mệt mỏi và trầm cảm, làm chậm tốc độ "xuống cấp" ngoại hình.

6. Quả lựu

Lựu chứa hàm lượng polyphenol dồi dào, có khả năng tăng lưu lượng máu lên não và cải thiện trí nhớ dài hạn. Uống nước ép lựu trong 4 tuần đã được chứng minh làm tăng hoạt động não bộ trong các bài kiểm tra trí nhớ. Với phụ nữ tiền mãn kinh, lựu còn giúp điều hòa nội tiết tố, nhờ đó giảm bớt căng thẳng và giữ não bộ luôn tỉnh táo. Lựu cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hoá, giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn và dưỡng tóc, đẹp da.