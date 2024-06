Anh Tú tình tứ thân mật bên một nhân vật, netizen liền "cảnh báo" LyLy

Vừa qua, tại buổi họp báo của chương trình Anh Trai Say Hi, Anh Tú và Pháp Kiều đã gây sốt trên sân khấu. Theo thử thách nhanh, Anh Tú và Pháp Kiều kết hợp cùng nhau biểu diễn màn nhảy sexy dance. Cả hai khiến hội trường hú hét bởi loạt động tác cực táo bạo và ăn ý.

Đoạn clip nhảy nhót cực "slay" của Anh Tú và Pháp Kiều được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Không những thích thú trước khoảnh khắc này, netizen còn đồng loạt nhắc đến LyLy dưới đoạn clip. Một vài ý kiến còn dặn dò LyLy "trông Anh Tú kỹ vào".

Trước đó, Anh Tú và LyLy từng được nhiều người cho rằng đang có mối quan hệ đặc biệt với khi cả hai lộ loạt hint tình cảm. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến màn nhảy nhót này, netizen lầy lội nhận định LyLy nay chỉ còn là một cái tên bởi Pháp Kiều và Anh Tú quá "hợp cạ".

Anh Tú và Pháp Kiều gây sốt với màn nhảy sexy cùng nhau

Anh Tú và Pháp Kiều là 2 trong số 3 "anh trai" tham gia chương trình Anh Trai Say Hi năm nay. Nếu như Anh Tú được nhiều người biết đến là nam ca sĩ mạnh về vocal thì Pháp Kiều chính là rapper vụt sáng từ Rap Việt, nhận được nhiều sự mong ngóng của khán giả. Cả hai sở hữu màu sắc riêng biệt, đáng mong chờ ở Anh Trai Say Hi.

Và sau thời gian ghi hình, ngày 5/6, buổi họp báo của chương trình Anh Trai Say Hi đã diễn ra, quy tụ dàn nam thần đổ bộ. Sự xuất hiện của Anh Tú, Pháp Kiều và các "anh trai" tạo nên màn bùng nổ visual. Đông đảo fan từ trong nước ra ngoài nước cũng đã tập trung cực đông để ủng hộ cho thần tượng. Có thể nói, dù chưa lên sóng chính thức nhưng Anh Trai Say Hi đã tạo được sức nóng nhất định.

Pháp Kiều và Anh Tú là những nhân tố đáng chờ đợi ở Anh Trai Say Hi (Ảnh: Duy Anh)

Dàn sao nam đổ bộ trong họp báo mới đây (Ảnh: Duy Anh)

Tại buổi họp báo vừa được diễn ra, The Stars - MV chủ đề của Anh Trai Say Hi năm nay được chính thức trình làng với công chúng. Với sự đầu tư trong các set quay, đặc biệt là bối cảnh, đồ hoạ, hiệu ứng, MV chủ đề nhận được nhiều lời khen vì sự chỉn chu, đẹp mắt. MV lần này còn là màn bùng nổ visual khi quy tụ dàn sao nam "hot hòn họt". Những khung hình focus vào ngoại hình, vóc dáng, những bước đi cực chất của 30 anh trai khiến khán giả không thể rời mắt. Ngoài ra, sự xuất hiện của Trấn Thành và JustaTee khiến nhiều người không khỏi thích thú.



Trả lời về việc chênh lệch thời gian xuất hiện của các sao nam trong MV và được cho là có sự ưu ái, JustaTee chia sẻ: "Bài hát chỉ gói gọn trong hơn 3 phút và phải đưa hình ảnh của 30 "anh trai" vào trong MV thì việc này phải cảm ơn Phương Vũ vì đã có sự sắp xếp rất tính toán, bất ngờ mà như tôi sẽ không nghĩ ra được. Còn về sự xuất hiện của các "anh trai" trong MV, thật ra ekip chúng tôi muốn đem đến là sự sống vì tập thể của các "anh trai". Một người đứng trước làm chính, 4-5 người vẫn chịu đứng phía sau mà mọi người vẫn hỗ trợ cho nhau. Các nghệ sĩ ở bên ngoài họ đều có điều đặc biệt cá nhân nhưng khi vào chương trình thì họ nương theo sự sắp xếp của ekip, tạo nên sự tập thể trong MV. Đây là điều khác lạ và mọi người có thể thắc mắc, nhưng phía chương trình chính là muốn tạo sự tập thể, các "anh trai" sẽ bỏ đi cái tôi để làm chung cho một gia đình".

Trấn Thành cho biết thêm: "Trong quá trình ghi hình sẽ có những bài hát mới, có bài sôi động, bài thiên về rap, về pop và cũng có những bài ballad để phô diễn giọng hát. Với những bài ballad đó, không phải ai muốn giành là được, mà người đó phải tìm cách để đoạt được bài mà mình muốn hát. Thứ hai, quý vị hãy nghĩ chương trình như bộ phim series, không thể kể hết về 30 người trong vòng 1 tập được. Cho nên từng tập sẽ kể câu chuyện của nhóm người riêng, quý vị yên tâm không anh nào mất spotlight cả, sẽ có những bài hát họ sẽ thể hiện được điểm mạnh của họ trong từng tập. Với những gì đã ghi hình, Trấn Thành đã thấy và quý vị sẽ thấy".

MV chủ đề The Stars của Anh Trai Say Hi đã được ra mắt

Được biết, Anh Trai Say Hi là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả. Các Anh Trai tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân. Show sẽ tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ và dự kiến phát sóng tập đầu tiên trong thời gian ngắn sắp tới.

Trong chương trình Anh Trai Say Hi năm nay là sự góp mặt của dàn sao nam nổi tiếng của Vbiz bao gồm 30 cái tên như: HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik, ca sĩ Quang Hùng MasterD, diễn viên Quang Trung, ca sĩ JSOL, ca sĩ Lou Hoàng, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ - diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hùng Huỳnh, ca sĩ Nicky, ca sĩ - diễn viên Gin Tuấn Kiệt, hot boy Hải Đăng Doo, rapper Tage, ca sĩ Dương Domic, rapper Pháp Kiều, ca sĩ Ali Hoàng Dương...

Tại Live Stage 1 của chương trình, khán giả sẽ được trải nghiệm như thưởng thức một live concert với các tiết mục trình diễn mãn nhãn. Để chuẩn bị cho đêm Live Stage 1 thì 30 Anh Trai đã tập luyện không ngừng nghỉ, dành hơn 15 -20 tiếng/ ngày để chuẩn bị cho show. Không những chỉn chu về chất lượng âm nhạc, chương trình còn đầu tư chăm chút về vũ đạo. Chương trình có những bản Dance Version do các biên đạo nổi tiếng trên thị trường dàn dựng, để có thể mang đến những màn trình diễn vũ đạo đẹp mắt và phù hợp nhất với đội hình biểu diễn của các Anh Trai.