Bị hỏi lỡ có chuyện đấu tố ở "Anh trai say Hi", Trấn Thành phản ứng mà ai cũng khen tinh tế

Sau thời gian ấp ủ, cuối cùng chương trình thực tế Anh trai say hi cũng tổ chức buổi ra mắt hoành tráng tại TP.HCM. Tại đây, Trấn Thành và các anh trai tham gia Anh trai say hi đã trả lời một số thắc mắc từ truyền thông.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về chuyện nếu lỡ trong thời gian phát sóng, có một anh trai nào đó không hài lòng về kết quả loại trừ của chương trình và chia sẻ bức xúc lên mạng xã hội thì lúc đó, ekip sản xuất ứng biến thế nào, lập tức Trấn Thành có câu trả lời khiến ai cũng trầm trồ.

Trấn Thành

Trấn Thành nói: "Dạ thưa anh, cái đó nó nằm ở cách hành xử của anh trai chứ đâu liên quan gì đến công ty. Tất cả các anh trai khi tham gia chương trình đều cam kết bằng hợp đồng bảo mật về cả nội dung lẫn văn hóa hành xử. Dĩ nhiên, một nghệ sĩ không thể hành xử quá mức, gây ảnh hưởng đến chương trình chung. Còn nếu như có người nào đi ngược lại với cam kết ban đầu thì đó là hành vi của riêng họ.

Lúc đó, chúng ta dựa vào những gì họ làm để xử lý. Công ty không còn quyền hạn hay trách nhiệm gì để dừng mọi thứ lại, bởi đó là điều không mong muốn xảy ra. Nhưng tới thời điểm này, với những gì Thành đã quan sát thì 30 anh trai tham gia chương trình rất "enjoy" và xem nhau như gia đình, họ nhớ nhau khi không đến phòng tập. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì đó là 2 chữ định mệnh thôi ạ".

Anh trai say hi là chương trình ca nhạc thực tế được giới thiệu là mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc giải trí mới.

Anh trai say hi có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như ca sĩ Quang Hùng MasterD, diễn viên Quang Trung, ca sĩ JSOL, ca sĩ Lou Hoàng, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ - diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hùng Huỳnh, ca sĩ Nicky, ca sĩ - diễn viên Gin Tuấn Kiệt, rapper Hải Đăng Doo, rapper Tage, ca sĩ Dương Domic, rapper Pháp Kiều, ca sĩ Ali Hoàng Dương...

Khi tham gia chương trình, các Anh trai sẽ phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ.