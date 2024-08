Anh trai say Hi: Lộ diện 4 tân đội trưởng siêu hài

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Anh trai say Hi cũng hé lộ 4 đội trưởng của tập 11 sẽ lên sóng tối nay, bao gồm Atus, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc. Không rõ tiêu chí chọn đội trưởng của tập này ra sao, nhưng khán giả không bất ngờ khi thấy sự trở lại của Atus và HIEUTHUHAI ở vị trí quan trọng này. Trong khi đó, Đức Phúc bị đồn là thành viên Anh trai say Hi tiếp theo phải rời chương trình. Thế nhưng sự trở lại của nam ca sĩ ở vị trí đội trưởng khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

4 đội trưởng của tập 11 Anh trai say Hi

Người được quan tâm nhiều nhất lại chính là Quang Hùng MasterD. Đây cũng là lần đầu tiên Quang Hùng giữ chức đội trưởng. Trước đó, nam ca sĩ từng lọt top đề cử nhưng trượt vì lượng vote không đủ.

Màn chọn thành viên của các đội trưởng khiến khán giả cười không ngớt vì quá hài hước, đặc biệt là cuộc đối thoại của Atus và Rhyder. Atus rất muốn chiêu mộ Rhyder về đội nhưng quán quân Giọng hát Việt nhí năm nào lại vô cùng "chảnh". Cuối cùng, cuộc điện thoại kết thúc bằng màn "dỗi nhau" của cả hai khi Rhyder nói: "Chờ đấy nhá, thái độ của bạn là tôi không ưng đâu đấy!". Nghe vậy, Atus cũng tuyên bố: "Xin lỗi bạn nhé, tôi cũng chả cần bạn đâu, thế nhá! Từ lúc nghe giọng bạn tôi đã khó chịu rồi!".

Trong khi đó, HIEUTHUHAI cũng có cuộc trò chuyện với Pháp Kiều và Erik. Trong khi HIEUTHUHAI cảnh báo Pháp Kiều có thể ra đảo thì nam rapper cũng tỉnh bơ tuyên bố: "Em đã hiểu được cái ý của anh rồi nên OK, em xin cúp máy tại đây nha".

Hài hước nhất là Dương Domic, thành viên cuối cùng nghe điện thoại. Anh chàng đã bị cả 4 đội trưởng "troll" ở đầu dây bên kia, trong khi Dương Domic không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khiến Trấn Thành cũng cảm thấy "tức chết" vì độ khờ của anh chàng này.

Chỉ mới vài phút nhá hàng, nhưng Anh trai say Hi đã khiến fan lên tinh thần cực căng cho tập 11, hứa hẹn là những phút giây ngập tràn sự tiếc nuối vì phải chia tay các anh trai sau livestage 4, nhưng cũng đầy hài hước và thú vị với tương tác của các anh trai trong phần lập team.

Đón xem tập 11 Anh trai say Hi sẽ lên sóng tối nay trên kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.