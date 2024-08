Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra teaser tập 11 Anh trai say Hi khiến khán giả thi nhau đồn đoán. Theo luật chơi được công bố trong các tập trước, sau livestage 4, sẽ có 6 anh trai bị loại. Chỉ có đội hạng nhất được an toàn, các đội còn lại theo thứ hạng thấp dần sẽ lần lượt có 2, 3, 4 thành viên nguy hiểm. Trong 9 anh trai nguy hiểm, 6 anh trai có điểm cá nhân thấp nhất sẽ phải chia tay chương trình.

Thế nhưng teaser tập 11 lại hé lộ hình ảnh một căn phòng có tất cả 16 bộ bàn ghế dành cho các anh trai.

Thế nên khán giả đồn đoán rằng sẽ chỉ có 4 anh trai bị loại, hai anh trai sẽ được chương trình cứu bằng một luật chơi mới mẻ nào đó.

Teaser tập 11 "Anh trai say Hi"

Trước đó, danh tính 6 anh trai bị loại trong tập 11 bị đồn là Đức Phúc, Quân A.P (team Erik), WEAN, Ali Hoàng Dương (team Rhyder), Quang Trung, Anh Tú (team Atus). Nếu 6 cái tên này là chính xác thì ai trong số họ là 2 người được "hồi sinh"?

Hình ảnh căn phòng với 16 bộ bàn ghế của các anh trai, một chiếc bàn tách biệt là của MC Trấn Thành

Hình ảnh này khiến khán giả tò mò về luật chơi của tập 11

Anh trai say Hi là chương trình được ghi hình trước khi phát sóng và có mời khán giả đến trường quay để cổ vũ cũng như bình chọn cho các nhân vật tham gia show. Thế nên, tính bảo mật của chương trình có lẽ cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối, là nguồn cơn cho các tin đồn xuất hiện trên MXH.

Đón xem Anh trai say Hi tập 11 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy tuần này trên kênh HTV2 Vie Channel và VieON.