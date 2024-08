Top 10 "Anh trai say Hi" hot nhất: Số 1 quá dễ đoán, số 4 sắp bị loại?

Socialite vừa đưa ra thống kê Top 10 "Anh trai say Hi" nhận được nhiều sự chú ý nhất trong tuần vừa qua. Không khó đoán với Top 3 trong số này, tuy nhiên điều gây bất ngờ là có một anh trai nằm ngay hạng 4 bị đồn sẽ chia tay chương trình.

10. Erik

Livestage 4 chứng kiến một bước đột phá mới của Erik khi anh trai này quyết tâm thoát khỏi vòng an toàn, tự ứng cử chức đội trưởng. Được sự hưởng ứng nhiệt tình của dàn anh trai còn lại, Erik đã đem đến sân khấu livestage 4 hai tiết mục với màu sắc hoàn toàn mới, với điểm nhấn là những màn biểu diễn, dàn dựng đỉnh cao là Anh trai nước Việt và Sau đêm nay.

Đặc biệt, với tiết mục Sau đêm nay, team Erik gồm Erik, Đức Phúc, JSOL và Hùng Huỳnh được khen đẳng cấp không kém những màn trình diễn ấn tượng của KPop. "Xem mà hãnh diện thay" là nhận xét của khán giả cũng như của các anh trai trong chương trình dành cho team Erik.

9. Pháp Kiều

Trong livestage 4, Pháp Kiều đã có màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu cùng các thành viên team HURRYKNG. Không phải là anh trai gây chú ý nhất giai đoạn đầu chương trình nhưng càng vào những vòng trong, Pháp Kiều lại càng được yêu mến vì năng lượng tươi vui, hài hước, đặc biệt là những cố gắng, đầu tư cho các tiết mục mà anh chàng tham gia.

Nhiều tiết mục mà Pháp Kiều góp mặt đều gây sốt như Hào quang, Regret, hay mới nhất là Walk của livestage 4.

8. Hùng Huỳnh

Hùng Huỳnh có thể nói chính là ẩn số thú vị nhất chương trình. Bước vào show gần như vô danh, trải qua từng tuần, anh chàng dần xây dựng được vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Bên ngoài, Hùng Huỳnh có vẻ khá hiền lành, ít nói, nhưng mỗi khi lên sân khấu, chàng trai sinh năm 1999 gần như lột xác, trình diễn, biểu cảm đều như "lên đồng". Reaction tiết mục có Hùng Huỳnh, các anh trai khác cùng phải dành sự khen ngợi về độ sáng sân khấu của nam ca sĩ.

Sau livestage 3, Hùng Huỳnh thậm chí đã giữ vị trí Top 1 anh trai gây chú ý nhất, nhờ phần trình diễn quá ấn tượng trong trận dance battle. Sang đến livestage 4, nam ca sĩ vẫn là nhân tố sáng giá trong team Erik, mang đến 2 phần trình diễn quá mãn nhãn dành tặng khán giả.

7. Quang Hùng MasterD

"Nói ít làm nhiều" là slogan của Quang Hùng MasterD trong chương trình. Nam ca sĩ tự nhận mình nhạt, không giỏi quăng mảng miếng, tuy nhiên những gì Quang Hùng thể hiện trong chương trình thì quả thật "không đùa được". Mỗi tiết mục mà Quang Hùng tham gia đều để lại dấu ấn cá nhân đậm nét, đáng chú ý nhất có lẽ là 2 bản hit Catch me if you can và Cứ để anh ta rời đi.

Sang tới livestage 4, Quang Hùng quyết định gia nhập team Rhyder, đơn giản vì với nam ca sĩ, đội hình trong mơ trong lòng mình chính là một team có cùng... chiều cao! Một lần nữa, Quang Hùng lại gây ấn tượng khi cùng các đồng đội trình diễn hai ca khúc Chân thành và SOS. Không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo ở Việt Nam mà còn cả quốc tế, khán giả nhận định Quang Hùng sẽ là một nhân tố tiến xa trong chương trình.

6. NEGAV

Tiếp tục là một tuần nữa NEGAV trở thành chủ đề "hot" khi người ta nhắc về Anh trai say Hi. Nam rapper thực sự đã thổi một luồng gió tươi mới cho chương trình khi luôn là người khuấy động bầu không khí. Tất nhiên, NEGAV cũng thể hiện tài năng, cho thấy mình không chỉ biết tấu hài mà còn biết làm nhạc.

NEGAV đã mang đến cho chương trình 4 bàn hit lần lượt là Don't care, Catch me if you can, Ngân nga và Walk. Không sai khi có người nhận định, thiếu NEGAV, Anh trai say Hi sẽ mất đi một gia vị cực kỳ ấn tượng, góp phần tạo nên thành công cho chương trình.

5. CAPTAIN

Ở Anh trai say Hi, CAPTAIN là em út. Nam rapper sinh năm 2003 ban đầu cũng không phải nhân tố nổi bật, nhưng càng vào sâu, tài năng của anh chàng càng được các anh trai khác và khán giả nhìn nhận. CAPTAIN cũng xây dựng hình tượng một nghệ sĩ đa năng, vừa có thể sáng tác, hát, nhảy, rap, làm nhạc… và ở lĩnh vực nào, anh chàng cũng đều rất chỉn chu.

Reaction tiết mục của team Rhyder trong livestage 4, nhiều anh trai như Song Luân, Atus đều dành sự ngưỡng mộ cho CAPTAIN. Thậm chí, Song Luân còn khẳng định CAPTAIN là người mà anh quý nhất trong chương trình.

4. WEAN

Sau livestage 3, WEAN từng là anh trai Top 1, nhận được điểm cá nhân cao nhất chương trình. Tuy nhiên, anh chàng gây tiếc nuối vì trượt vị trí nhóm trưởng.

Sang đến vòng chọn đội, WEAN tha thiết được vào team HURRYKNG nhưng bị đàn em từ chối. Không quá bất ngờ khi Rhyder lập tức "hốt" WEAN ở đảo hoang về ngay team mình. Nam rapper được đánh giá là nhân tài mà team nào cũng muốn chiêu mộ. Nếu không phải HURRYKNG để dành chỗ cho NEGAV thì WEAN cũng không đến nỗi "muối mặt" vì bị từ chối như vậy.

Thế nhưng tin đồn xuất hiện trên MXH lại cho rằng WEAN chính là anh trai bị loại sau khi kết thúc livestage 4. Thông tin này đang khiến nhiều fan hoang mang, lo lắng cho số phận của thần tượng. Tin đồn không phải không có cơ sở khi trong livestage 4, team Rhyder chỉ có thể ở vị trí 3 hoặc 4, nghĩa là số người không an toàn trong team sẽ rất cao. Chỉ một phút sơ sảy, các anh trai dù là hot nhất cũng sẽ có nguy cơ bị loại.

3. HIEUTHUHAI

Chưa bao giờ rời khỏi danh sách những anh trai được quan tâm nhất, đó chính là HIEUTHUHAI. Trải qua từng vòng, nam rapper ngày càng được fan yêu mến bởi sự tử tế, tinh thần hết mình vì anh em. Trong các vòng nắm giữ chức đội trưởng, HIEUTHUHAI được khen có tư chất lãnh đạo, luôn đưa ra những chiến lược tốt, đồng thời tạo đất cho các thành viên trong team có cơ hội tỏa sáng.

Sang tới livestage 4, dù không còn nắm chức đội trưởng, nhưng dấu ấn của HIEUTHUHAI vẫn rất đậm nét. Nam ca sĩ từng chia sẻ trên sân khấu khiến fan xúc động: "Trong chương trình thì em đã có rất nhiều tiết mục tâm đắc, nhưng để nói về tiết mục ý nghĩa nhất thì đây chính là tiết mục như vậy, Walk như đánh dấu sự trưởng thành của GERDNANG tụi em, hôm nay tụi em đứng ở đây gồm HIEUTHUHAI, HURRYKNG, NEGAV để chứng minh cho mọi người thấy tình anh em trong rap và showbiz nó mạnh mẽ như thế nào!".

2. Rhyder

"Chàng trai top 1" trong Anh trai say Hi gọi tên Rhyder, bởi hễ nam ca sĩ tham gia tiết mục nào thì tiết mục đó đều đứng Top 1 trending. Sau livestage 4, dù không thể dắt team vào tranh hạng nhất - nhì, nhưng Rhyder cùng team của mình lại tiếp tục cống hiến cho chương trình 2 ca khúc cực kỳ ấn tượng là Chân thành và SOS.

Từ một đàn em nhỏ tuổi, Rhyder đã được các anh em tín nhiệm bỏ phiếu làm đội trưởng. Hiện tại, có thể nói Rhyder chính là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho team anh trai giành chiến thắng, chính thức debut sau chương trình.

1. Atus

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Atus tiếp tục là anh trai được quan tâm nhất trong Anh trai say Hi. Thậm chí, ngay từ khi chương trình lên sóng cho đến nay, Atus dường như chưa bao giờ rời khỏi Top 3 anh trai "hot" nhất. Có thể không phải là ca sĩ giỏi về chuyên môn nhất, nhưng không thể phủ nhận sự thành công của Anh trai say Hi có phần công lớn từ Atus.

Hoạt ngôn, dí dỏm, hài hước, nhưng khi cần cũng rất thông minh và vô cùng "đáng gờm", Atus cho thấy mình "sĩ" cũng có căn cứ, chứ không chỉ "sĩ" hão. Ở livestage 4, dù phải đối đầu với team Erik được đánh giá khá mạnh, nhưng team Atus vẫn không hề nao núng. Đặc biệt, chiến lược chạm tới trái tim khán giả bằng một ca khúc sâu lắng về mẹ đã giúp Atus giành chiến thắng thuyết phục trước team Erik. Ca khúc Bao lời con chưa nói nhận về hàng triệu lượt nghe, nằm trong BXH YouTube music trending, cùng hàng trăm nghìn bình luận khen ngợi của khán giả.

Đón xem Anh trai say Hi tiếp tục lên sóng tối thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.