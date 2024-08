Top 5 "Anh trai say Hi" 10X đang "gây bão" nhất hiện nay

Anh trai say Hi hiện đã đi tới vòng tứ kết với luật chơi hấp dẫn nhưng cũng đầy khốc liệt. Tham gia chương trình có nhiều anh trai ở các lứa tuổi khác nhau, thế nhưng hiện tại, có thể thấy thế hệ 10X đang là những điểm nhấn đáng giá trong chương trình. Dưới đây là 5 anh trai 10X gây bão Anh trai say Hi thời gian qua, chứng minh cho câu nói "tuổi trẻ tài cao":



Rhyder (2001)

Rhyder - Quang Anh từng vượt qua Phương Mỹ Chi đăng quang cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Cho đến nay, Rhyder đã có một cuộc lột xác khi trở thành rapper Top trending và là một trong những cái tên thành công nhất sau Rap Việt mùa 3. Bước vào cuộc đua âm nhạc sôi động nhất mùa hè 2024 - Anh trai say Hi, anh trai Rhyder từng tuyên bố: "Mình muốn bứt phá bản thân, để cho khán giả có thể thấy được những sự cố gắng, nghiêm túc và tâm huyết của mình khi đến với âm nhạc".

Và tuyên bố của Rhyder đã được chàng trai sinh năm 2001 hiện thực hóa trong chương trình. Trong suốt chiều dài Anh trai say Hi tính tới hiện tại, hễ Rhyder tham gia bài nào là bài đó Top 1. Từ một đàn em nhỏ tuổi trong chương trình, Rhyder đã được các anh em tín nhiệm bỏ phiếu làm đội trưởng. Hiện tại, có thể nói Rhyder chính là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho team anh trai giành chiến thắng, chính thức debut sau chương trình.

CAPTAIN (2003)

CAPTAIN chính là cậu em út của Anh trai say Hi năm nay. Anh tên thật là Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003 tại Hòa Bình. Có đam mê ca hát từ nhỏ, Đức Duy trưởng thành qua một số cuộc thi như Giọng hát Việt nhí năm 2015, King of Rap năm 2020.

Mùa hè năm 2023, CAPTAIN thi Rap Việt, trở thành một trong những thành viên thuộc đội B Ray. Anh từng khiến khán giả xúc động khi biểu diễn tiết mục Rolling down với sự góp mặt của mẹ. Sau cuộc thi, anh hoạt động trong vai trò rapper, ca sĩ.

Ở Anh trai say Hi, CAPTAIN ban đầu cũng không phải nhân tố nổi bật, nhưng càng vào sâu, tài năng của nam rapper càng được các anh trai khác và khán giả nhìn nhận. CAPTAIN cũng xây dựng hình tượng một nghệ sĩ đa năng, vừa có thể sáng tác, hát, nhảy, rap, làm nhạc… và ở lĩnh vực nào, anh chàng cũng đều rất chỉn chu.

Dương Domic (2000)

Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương, sinh năm 2000 và từng đầu quân cho công ty giải trí IF Entertainment ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty này đóng cửa khiến Dương Domic rơi vào khoảng thời gian khó khăn, hụt hẫng. Hiện tại, nam ca sĩ đang đầu quân cho công ty DAO Entertainment cùng các nghệ sĩ 52Hz, RIO, Minh Đinh và Hank.

Tại Anh trai say Hi thời gian đầu, Dương Domic không phải là cái tên quá nổi bật khi nam ca sĩ khá trầm lặng. Thế nhưng, người ta bắt đầu dành sự chú ý lớn cho Dương Domic khi anh chàng là nhân vật khiến các đội trưởng giành giật, thi nhau chiêu mộ. Sở dĩ Dương Domic là "hàng hot" ở Anh trai say Hi vì anh chàng là hình mẫu nghệ sĩ đa năng, vừa hát, nhảy, rap, lại kiêm luôn làm producer. Càng vào những vòng trong, Dương Domic càng tỏa sáng, đặc biệt sau khi anh làm đội trưởng dẫn dắt team Cứ để anh ta rời đi.

NEGAV (2001)

NEGAV tên thật là Đặng Thành An. Anh được biết đến khi trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ đội rap GERDNANG cùng với HIEUTHUHAI, HURRYKNG, REX và MANBO. Nam rapper sinh năm 2001 ghi dấu ấn bằng hình ảnh một anh trai gen Z gần gũi, hài hước, lanh chanh và không ngại để khán giả thấy mình là một anh trai Negav chưa hoàn hảo. NEGAV sở hữu tài năng rap, sáng tác và rất mát tay khi collab với những nghệ sĩ nổi tiếng. Anh được yêu thích với biệt danh "Út khờ" - em trai quốc dân trong chương trình thực tế Hành trình rực rỡ.

Đến với Anh trai say Hi, NEGAV ghi dấu ấn của mình trong 3 bài hit là Catch me if you can, Don't care và Ngân nga. Sang tới livestage 4 vừa qua, anh chàng đã được hội ngộ với những người anh em còn lại trong GERDNANG là HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Ca khúc mới của cả team - Walk hứa hẹn sẽ tiếp tục là một bản hit gây bão MXH thời gian tới.

Không chỉ được yêu mến trong chương trình nhờ nét dễ thương, hài hước, hay những bản hit nắm giữ Top trending, cái tên NEGAV còn nổi rần rần trên MXH, với lượt tương tác "khủng".

Pháp Kiều (2001)

Pháp Kiều tên thật là Nguyễn Thiện Pháp, sinh năm 2001 ở Vĩnh Long. Được khán giả biết đến là rapper LGBT của làng nhạc Việt, Pháp Kiều gây ấn tượng bởi màu sắc riêng biệt cũng như hành trình xóa bỏ định kiến giới về rap.

Trong Anh trai say Hi, Pháp Kiều mang đến một màu sắc riêng biệt, khó trộn lẫn. Nam rapper cũng góp mặt trong 2 bản hit của chương trình là Hào quang và Regret. Trong đó, Hào quang hiện tại đã đạt mức 11 triệu view trên YouTube. Ở livestage 4, Pháp Kiều đứng chung sân khấu với GERDNANG và Isaac trong ca khúc Walk, hứa hẹn tiếp tục là một bản hit mới cực viral. Anh cũng từng khiến cả trường quay phải ngỡ ngàng với màn thi đấu cực ấn tượng trong trận dance battle. Pháp Kiều quả là một ẩn số thú vị và hứa hẹn cũng là một "ngựa chiến" trên đường đua Anh trai say Hi.