Trước khi Anh trai say Hi tập 9 - 10 lên sóng tuần qua, trên mạng xã hội đã râm ran tin đồn về 6 anh trai sẽ bị loại tiếp theo bao gồm Đức Phúc, Quân A.P (team Erik), Ali Hoàng Dương, WEAN (team Rhyder), Quang Trung, Anh Tú (team Atus). Nguồn cơn của tin đồn bắt nguồn từ việc Anh trai say Hi tổ chức ghi hình và có nhiều khán giả được xem trước chương trình tại trường quay, việc bảo mật thông tin là rất khó.

Trước đó, danh sách các anh trai bị loại sau Livestage 3 cũng hoàn toàn trùng khớp với thông tin lan truyền trên MXH, đó là Vũ Thịnh, Hải Đăng Doo, Lou Hoàng và Gin Tuấn Kiệt.

Đức Phúc và Quân A.P team Erik

Quang Trung và Anh Tú team Atus

Ali Hoàng Dương...

... và WEAN team Rhyder là những cái tên bị đồn sẽ chia tay chương trình

Sang tới livestage 4, thông tin về 6 anh trai bị loại cũng có nhiều điểm trùng khớp với kết quả vòng tứ kết vừa diễn ra, dù kết quả này chỉ thực sự được công bố vào tuần sau. Trong tập 10 tối qua, team HURRYKNG và Atus chiến thắng 2 bảng nên sẽ tranh giải nhất - nhì. Team Erik và Rhyder thua nên sẽ tranh giải ba - tư. Theo luật chơi của vòng này, chỉ có team nào hạng nhất mới có thể an toàn cả 5 thành viên.

Theo danh sách 6 anh trai bị loại lan truyền trên MXH thì rõ ràng, team HURRYKNG không sở hữu thành viên nào, nên rất có thể đây sẽ là team chiến thắng trong livestage 4. Điều này cũng không khó dự đoán bởi trong cuộc đấu với team Atus, team HURRYKNG được đánh giá nhỉnh hơn.

Team HURRYKNG không có thành viên nào trong danh sách "tin đồn" nên rất có thể là team dẫn đầu sau livestage 4

6 anh trai còn lại trong danh sách đều đến từ 3 team Atus, Erik và Rhyder. Điều này trùng khớp với kết quả hiện tại, khi team Erik và Rhyder đang giữ thứ hạng 3 - 4, chắc chắn trong 2 team này sẽ có nhiều thành viên rơi vào vòng nguy hiểm hơn các team khác.

Theo luật chơi của chương trình, đội hạng nhì sẽ có 2 thành viên nguy hiểm, đội hạng 3 có 3 thành viên nguy hiểm, và đội bét bảng sẽ có tới 4 thành viên nguy hiểm. Trong 9 anh trai nguy hiểm, 6 anh trai có điểm cá nhân thấp nhất sẽ chia tay Anh trai say Hi.

Nếu thực sự 6 anh trai bị loại sau livestage 4 là những nhân vật kể trên, khán giả hẳn sẽ vô cùng tiếc nuối, đặc biệt dành cho 2 thành viên team Erik là Đức Phúc và Quân A.P.

Đức Phúc và Quân A.P là những cái tên từng ghi dấu ấn trong chương trình

Đây đều là những anh trai có nhiều màn thể hiện ấn tượng qua các vòng. Đến với chương trình, Quân A.P đã thực sự lột xác với nhiều vai trò. Không còn là chàng hoàng tử hát tình ca, nam ca sĩ sinh năm 1997 chứng minh mình có thể rap, nhảy và thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau. Trong khi đó, Đức Phúc luôn được đánh giá cao với một cái đầu đầy những ý tưởng và chiến lược, mang nhiều "mảng miếng" cho chương trình.

Ở livestage 4, Đức Phúc cũng góp công lớn trong 2 tiết mục siêu hoành tráng của team Erik. Nếu nam ca sĩ sinh năm 1996 phải dừng chân, khán giả ắt sẽ vô cùng tiếc nuối.

Đón xem Anh trai say Hi tập 11 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV2 Vie Channel và VieON.