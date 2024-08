Anh trai say Hi: Một nam ca sĩ đình đám nhưng đứng gần bét bảng, suýt bị loại gây sốc

Anh trai say Hi đã đi tới vòng tứ kết với luật loại người vô cùng khốc liệt. Sau đêm diễn tuần sau, chương trình tiếp tục loại đi 6 nhân vật khiến khán giả tiếc nuối. Ở Anh trai say Hi, có một nam ca sĩ nổi tiếng, đông fan nhưng lại thường xuyên gây sốc với vị trí của mình trên bảng xếp hạng điểm cá nhân, đó chính là Erik.

Ở livestage 2, Erik chỉ xếp hạng 17/30 anh trai. Sang đến livestage 3, giọng ca Em không sai chúng ta sai thậm chí đứng gần bét bảng, với vị trí 22/24. Nếu không phải vì đứng trong team được vào vòng an toàn, có lẽ Erik đã đối mặt với nguy cơ bị loại.

Erik đứng gần bét bảng sau livestage 3, thậm chí sau cả những nhân vật bị loại như Hải Đăng Doo, Lou Hoàng và Gin Tuấn Kiệt

Nam ca sĩ vốn được đánh giá là nhân tố mạnh của chương trình

Vị trí của Erik sau livestage 3 khiến không chỉ khán giả mà còn cả những anh trai trong chương trình bị sốc. HIEUTHUHAI gần như không tin được vào mắt mình lúc chương trình công bố điểm số. Ở livestage 3, Erik chung team Ngáo ngơ với HIEUTHUHAI. Màn trình diễn dù viral khắp nơi trên MXH nhưng lại không được khán giả trường quay vote với điểm số cao.

Erik trong team Ngáo ngơ

Erik luôn được đánh giá là một ứng viên mạnh khi đến với Anh trai say Hi, nhưng đến livestage 3, nam ca sĩ vẫn chưa thực sự tỏa sáng cũng như "bung" hết mọi năng lực của bản thân.

Mãi tới livestage 4, khi đảm nhận vị trí nhóm trưởng, Erik mới thực sự có cơ hội để bùng nổ. 2 tiết mục mà Erik và các đồng đội mang đến trong livestage 4 thực sự đã mắt, đã tai và chinh phục khán giả.

Hi vọng rằng nam ca sĩ thực sự có thể bứt phá hơn nữa trong chặng cuối của chương trình.

Erik tỏa sáng trong vai trò đội trưởng ở livestage 4

Đón xem Anh trai say Hi tập 11 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV2 Vie Channel và VieON.